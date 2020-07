bein sports 1 canlı izle şifresiz, Ankaragücü Galatasaray maçı YAYINI

Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Faty, Lukasik, Michalak, Scarione, Lobzhanidze, OrgillGalatasaray: Okan, Linnes, Emin, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Taylan, Emre, Ömer, AdemGalatasaray'da Alanyaspor mücadelesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Ömer Bayram, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 33. haftadaki Göztepe maçında görev yapamayacak.Galatasaray'da sakatlığı bulunan Muslera, Andone, Lemina ve Falcao'nun yanı sıra cezalı Feghouli Ankara'ya götürülmedi. Sarı lacivertli takımdan sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor ancak Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı.Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 48 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-13 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 49 gol attı. Geçen sezon Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray, 3-1 kazandı.Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 7 maçta galibiyet elde edemedi. Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 6 lig müsabakasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 12 Temmuz'da 98. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 84 golle karşılık verebildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere bitti.Galatasaray'ın Ankaragücü maçında teknik direktör Fatih Terim'den ilk 11'de sürprizler geldi. Ahmet Çalık'ı kulübeye çeken Fatih Terim, Ankaragücü karşısında sahaya 17 yaşındaki Emin Bayram'ı kaptan olarak sürdü. Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta oyuna sonradan giren ve gösterdiği başarılı performansla başta Fatih Terim olmak üzere spor otoritelerinden de tam puan alan Emin Bayram, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Emin daha önce de Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlamıştı. Emin Bayram, U16 takımından direkt olarak A Takım'a yükseldi ve Fatih Terim'in beğenisiyle aylardır antrenmanlara çıkıyor. Kasım 2019'da kendisiyle profesyonel sözleşme imzalandı. Ve bu kontrat gereğince 7.500 TL maaş, ve maç başına ise 10.000 TL kazanıyor. Futbol dünyasında idol olarak belirlediği isimlerden bahseden Emin Bayram, "Van Dijk'ı, Ramos'u ve ayrıca Ozan Kabak ağabeyi örnek alıyorum." ifadelerini kullandı.Aston Villa, Premier Lig'de bitime 4 hafta kala düşmesine kesin gözüyle bakılan takımlar arasında yer alıyor. İngiliz kulübünün ligden düşmesi halinde, Mısırlı yıldız Trezeguet ile yolların ayrılması bekleniyor. Galatasaray da süreci yakından takipe diyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun performansının Diagne ile birlikte tıpkı Kasımpaşa döneminde olduğu gibi artacağını düşünen Sarı-Kırmızılılar, menajer D'Avila'dan randevu talep etti. Bu sezon Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katması zor görünen Galatasaray'da plan, sol kanadı Trezeguet'ye emanet etmek. Yönetim bunun için önce oyuncuyla anlaşıp, ardından İngiliz kulübüyle pazarlıklara geçecek.üper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor. Eryaman Stadı'nda saat 18:30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın 52 puanla 5. sırada bulunuyor. Ankaragücü'nün ise 26 puanı bulunuyor ve 18. sırada. Ankaragücü'nün bu maçın skoruna göre küme düşme ihtimali bulunuyor.Ankaragücü'nde Galatasaray maçı öncesi sürpriz yaşandı! Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues maç kadrosundan çıkarıldı. Takım yürüyüşe çıktıktan sonra içeri girecek olurken teknik heyet bir tur daha atılmasını talep etti. Gerson Rodrigues ise havanın sıcak olduğunu ifade etti. Kulusic de sözlü uyarıda bulununca gerilim yaşandı. İkili arasında fiziki müdahaleler oldu ve bu karar çıktı. Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kararın nedenini anlattı. Üzülmez, "Gerson ile benim bir sıkıntım yok. Bu takımın önemli oyuncularından biri. Bugün takım arkadaşlarıyla ilgili bir sıkıntısı oldu. Kahvaltıdan sonraki yürüyüşte Ante ile sert bir diyalog yaşadı, geniş açıklamayı sonra yaparız. Ne kadar önemli oyuncu olursanız olun, hiçbir oyuncu armanın üzerinde değil. Herkesin yapması gerekenler var, bu Gerson için de geçerli. Yönetimle oturduk ve bir karar verdik, aramızda olmaması gerektiğini söyledik. Taraftarımız şunu bilsin, hiçbir teknik adam bindiği dalı kesmez" ifadelerini kullandı. Gerson Rodrigues bu sezon Süper Lig'de 11 maçta 6 gol, 2 asistle oynadı. Kulüpler TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralına göre; gelecek sezon ilk 11'de 3 Türk futbolcuyu oynatmak zorunda olacak. Son yıllarda kadrosunu büyük çoğunlukla yabancı isimlerden kuran Galatasaray, bu nedenle Türk futbolculara yöneldi. Sarı-kırmızılılar; Sivas ile kontratı 3 maç sonra bitecek Emre Kılınç ve Rize'den ayrılan Oğulcan Çağlayan ile ön protokol imzalamıştı. Cimbom, dönmek için can atan ve sıkı şekilde çalışan Arda ile de imzalayacak. Cimbom'un eski oyuncusu Semih Kaya'nın Sparta Prag ile sözleşmesi sona erdi. Bonservisini alan 29 yaşındaki stoperin de Florya'ya dönmesi bekleniyor. Beşiktaş ile son maçlarına çıkan Caner Erkin de tam 11 yıl sonra Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyor. 2009'da 1 sezonluğuna kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki sol bekin 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Cimbom böylece 5 yerliyle kadrosunu güçlendirecek. Kadroya katılması beklenen 5 futbolcunun geçmişte bir şekilde Galatasaray ile yolu örtüştü. Arda ve Semih'i altyapıdan çıkaran Cimbom, Caner'i de 2009'da 1 yıllığına kiralamıştı. Oğulcan Çağlayan 2013'de altyapıya gelse de yetiştirme bedeli ödenmediği için Bursa'ya dönmüştü. 2014'te ise Emre Kılınç, Bolu'dayken gelecekti fakat kulübü vazgeçmişti.Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.Süper Lig maçları internet üzerinden nasıl izlenir? Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak Digitürk Play üzerinden izleyebilirsiniz. Fiyat tarifesine de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Spartak Trnava derbisi olmuştur.2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.Kanallara Göre Yayınlanan MüsabakalarbeIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.