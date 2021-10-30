bein sports 1 canlı izle, Konyaspor Fenerbahçe maçı İZLE

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beIN Sports Konyaspor Fenerbahçe linki! Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA













KONYASPOR FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE









KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?



Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Konyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelenin VAR hakemi olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak.



Fırat Aydınus'un düdük çalacağı Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan olarak açıklandı. pic.twitter.com/syAW5HlvbS



— Sporx (@sporx) October 30, 2021 KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, kazanarak kötü gidişe son vermek ve moral bulmak istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi. Spor Toto Süper Lig'de 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 17 puan yazdıran İttifak Holding Konyaspor, 7. sırada yer aldı. Konyaspor, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında yaşamıştı.

Vitor Pereira, agresif sisteme geçiyor!



Konyaspor deplasmanında kritik bir sınav verecek olan Fenerbahçe, şaha kalkmak istiyor. Teknik Direktör Vitor Pereira, oyun sisteminde baskılı ve agresif futbolu tercih edecek. Bu konuda futbolcularıyla bir toplantı yapan Portekizli hoca, "Baskılı oynayacağız, ikili mücadeleleri kazanacağız, rakibe nefes aldırmayacağız. Alanyaspor karşısındaki mücadele ruhumuzla devam edeceğiz. Şimdi toparlanma, ayağa kalkma zamanı" diye konuştu. Vitor Pereira, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda son vuruş ve gole ulaşmak için hücum organizasyonları çalışmaları yaptırdı. Oyuncularına uyarılarda bulunan Vitor Pereira, "Son pas tercihlerinde hata yapıyoruz, pas tercihlerini daha iyi yapmalıyız. Pozisyonlara giriyoruz, ancak değerlendiremeyip maçı bitiremiyoruz" dedi. Bu arada Konyaspor'un oynadığı maçları yardımcılarıyla birlikte izleyen Vitor Pereira rakibin zayıf ve güçlü yanlarını belirledi. Ligdeki son iki maçından yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, bugün deplasmanda oynayacağı Konyaspor'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. Fener'de sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Serdar Aziz ve cezalı olan Osayi Samuel dışında eksik bulunmuyor. Cezaları sona eren kaleci Altay ve Min-Jae Kim yeniden ilk 11'e dönecek. (Sözcü/İrfan Yirmibeş)



Tottenham'dan Kim Min-Jae'ye yakın takip!



Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kilit isimlerinden olan genç yıldızın Premier Lig devi tarafından yakından takip edildiği ortaya çıktı. İşte Tottenham'ın transfer etmek istediği o isim... Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kim Min Jae için Tottenham takibini sürdürüyor. Güney Koreli stoper için İngiliz kulübü scout çalışmalarını kesmedi. Sarı-lacivertlilerden önce de Kim'i takip eden Tottenham, transfer için çabasını sürdürüyor. Kadrosunda Güney Koreli yıldız Heung Min Son'u da bulunduran Londra temsilcisi, Uzakdoğu'daki başarısını artırmak istiyor. Son sayesinde başta ülkesi olmak üzere Asya ülkelerinde dikkat çeken Tottenham, Kim hamlesini bu açıdan da önemsiyor. Kim'in Fenerbahçe'de maçları takip edilirken, performansı düzenli olarak izleniyor. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Güney Koreli savunmacı, sarı-lacivertliler ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı. Süper Lig devi, Kim transferi için Çin Kulübü BJ Guoan'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Sarı-lacivertlilerin genç savunmacısı şu ana kadar savunmada gösterdiği istikrarlı performansla daha da değerlendi. Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olmasına rağmen Kim, 11 maçlık süreçte takıma karşı bir uyum sorunu yaşamadı. (Milliyet)



Altay Bayındır: "Taraftarımız bize inansın"



Fenerbahçe'de cezası biten ve eldivenleri Berke Özer'den geri almaya hazırlanan Altay Bayındır, taraftara seslendi. Alanya yenilgisinin yol kazası olduğuna dikkat çeken başarılı kaleci, "Çok iyi oynadık ama kalemize gelen ilk şut gol oldu. Taraftarımızı üzdüğümüzün farkındayız ama şampiyonluk yolunda bize inanmaya devam etsinler. Onların desteği, hedefimize ulaşmamız için olmazsa olmaz. Konya karşısında alacağımız galibiyetle onlardan özür dileyeceğiz" dedi. Altay Bayındır, bu sezon ligde çıktığı 9 maçta 9 gol yedi. Genç kaleci 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.



İki takımın eksikleri



Fenerbahçe'de cezalı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra Serdar Aziz ve Mesut Özil maçta forma giyemeyecek. Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Konyaspor

Sehic, Guilherme, Abdülkerim, Ahmet, Skubic, Bytqi, Amir, Oğulcan, Serdar, Endri, Hassan







Fenerbahçe

Altay, Szalai, Kim, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Sosa, Nazım, Rossi, Pelkas, Valencia







41. kez karşı karşıya



Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 40 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 31 kez mağlup etti, iki takım arasında yalnızca 3 müsabaka berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 105 golüne, yeşil-beyazlı takım 44 golle yanıt verdi.



Çin Ligi'nin iflası Fenerbahçe'nin de canını sıktı



Çin Ligi'nin iflas etmesi ve yatırımcıların çekilmesi futbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken, bu krizden zarar görenlerden birisinin de Fenerbahçe olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon 4.5 milyon Euro karşılığında Dalian Pro takımına sattığı Jailson için beklediği ödemeyi alamadığı ve FIFA'ya başvuracağı öne sürüldü. Jailson'un da yaklaşık 5 aydır ödeme alamadığı için kulübü Dalian'ı FIFA'ya şikayet ederek Brezilya'ya döndüğü gelen haberler arasında. Bu arada 26 yaşındaki orta saha oyuncusu boşta kalması durumunda transferin gözdesi olabilecek durumda. Dalian Professional forması giyen Brezilyalı'nın yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu.







Fenerbahçe'de ideal savunma hattı yeniden buluşuyor



Süper Lig'de 11. haftada Konyaspor deplasmanında kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ideal savunma üçlüsü yeniden buluşuyor. Sezon başında Pereira'nın bilhassa üzerinde durduğu 3'lü sistemde büyük önem taşıyan defansta Tisserand-Kim Min Jae-Szalai hattı hem uyum yakalamış hem de takımın en güçlü tarafı olmayı başarmıştı. Sarı-lacivertliler, Tisserand-Kim-Szalai 3'lü defansıyla ligde 3'te 3 yapmış, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda da Helsinki'yi elemişti. Geçtiğimiz hafta ligde ve Avrupa'da bir haftada çıktığı 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Fenerbahçe yeniden çıkış arıyor. Bu akşamki Konyaspor deplasmanıyla beraber teknik direktör Vitor Pereira yeniden Tisserand, Kim ve Szalai'yi yan yana oynatmak istiyor. Sağ stoperde Tisserand, merkez stoperde Kim ve sol stoperde de Szalai'nin yerlerine geçmesi bekleniyor. Daha önce Monaco'da 3'lü savunmada oynayan ve kariyerine sağ bekte başlayan Tisserand, Vitor Pereira'nın Çin'den tanıdığı Kim ile artık takımın en istikrarlı isimlerinden olan ve sol bekte de görev alabilen Szalai, 3'lü sistem için büyük önem taşıyor. Sakatlık sonrası tamamen iyileşen Tisserand, cezası sona eren Kim ve yeniden form kazanmak isteyen Szalai, Konyaspor karşısında takımın yine en önemli kozu olmaya aday isimler... Öte yandan, kalede de cezası biten Altay eldivenleri devralıyor. Böylece sezon başında 5'te 5 yapan takımın ideal kale ve defans hattı eskisi gibi yerine geçiyor. (Milliyet)



Konya'daki maçlar



Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'a 20 kez konuk oldu. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki bu maçlardan 14'ünü kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı. Fenerbahçe, Konya'da 47 gol attı, kalesinde ise 24 gol gördü. Geçen sezon Konya'da yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 3-0 kazanmıştı.



Farklı skorlar



Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.



Muhtemel 11'ler ⏰19:00

📍 Konyaspor - Fenerbahçe pic.twitter.com/71GoXFTthP



— Sporx (@sporx) October 30, 2021 Mesut Özil'in gerekçesi; "Ağrılarım var"



Ligde son iki maçta Trabzonspor ile Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, bugün Konyaspor ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Zorlu deplasmana mutlak galibiyet parolasıyla giden sarı-lacivertlilerde dün sıcak bir gelişme yaşandı. Hafta boyunca antrenmanlarda yer alan Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle dünkü idmana çıkmadı. 33 yaşındaki yıldız, ağrıları olduğunu söyleyince Pereira, Konya maçının kadrosuna da almadı. Kasımpaşa karşısında yedek oturan ve oyuna alınmayınca yeleğini Pereira'nın önüne atan Mesut, Avrupa Ligi'nde Antwerp mücadelesinde ise sahadan alınınca su şişelerini tekmelemişti. Bu arada sakatlığı geçen Tisserand ile cezaları sona eren Kim Min-Jee ve Altay bugün sahada olacak. Forvette de Enner Valancia ilk 11'de görev alacak. Ligde 8 maçta ter döken Mesut Özil 3 isabetli şutunda 2 gol atarken, 1 de asist gerçekleştirdi. 7 kez top kaptıran yıldız futbolcu, 6 kilit pasla arkadaşlarının gol yollarında pozisyona girmesini sağladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Konya yolculuğu öncesi takımıyla bir konuşma yaptı. Portekizli çalıştırıcı, Konyaspor mücadelesinin çok kritik olduğunu belirterek, "Kazanacağımızdan şüphem yok. Sadece Alanyaspor maçındaki oyunu tekrarlayalım yeter. Bu kez o kadar şanssız olmayacağız. Benim size güvenim tam" diye konuştu. (Sabah/Volkan Demir)



Vitor Pereira: "Konyaspor'u yenmekten başka çaremiz yok"



Kadıköy'de önce Antwerp beraberliği, ardından gelen Alanyaspor yenilgisi Vitor Pereira'yı eleştirilmesine neden oldu. Pereira, Konyaspor maçı öncesinde galibiyet için harekete geçti. Portekizli teknik adam ilk 11 seçimi, sürekli rotasyon yapması ve oyuna müdahaleleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. 53 yaşındaki teknik adam, bu akşamki Konyaspor mücadelesinin hem kendisi hem de takımı için çok önemli olduğunun farkında. Pereira, Alanya mağlubiyetinin ardından taraftarın tepkisiyle moral anlamında çöken oyuncularına hafta boyunca adeta terapi yaptı. Portekizli hoca, sık sık hem toplu halde hem de bireysel konuşmalar gerçekleştirdi. Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre; Vitor Pereira, Konyaspor maçı öncesi dün yapılan son idmanın ardından da öğrencilerini etrafına topladı. Pereira, "Alanyaspor maçı artık geride kaldı. Buna takılıp kalamayız. Önümüze bakıp, yolumuza devam etmeliyiz. Lig uzun bir maraton. Ancak şu da bir gerçek ki Konyaspor maçını kazanmaktan başka çaremiz kalmadı. Hem yeni bir sayfa açmak, hem de taraftarımıza pes etmeye hiç niyetimiz olmadığını göstermek için 3 puan almamız şart. Rakibimiz evinde henüz yenilgi yüzü görmedi ama bizim de gücümüz ortada. Sahaya çıkıp bize yakışanı yapalım, istediğimiz sonucu alalım" diye konuştu



Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Konyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelenin VAR hakemi olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak.Konyaspor deplasmanında kritik bir sınav verecek olan Fenerbahçe, şaha kalkmak istiyor. Teknik Direktör Vitor Pereira, oyun sisteminde baskılı ve agresif futbolu tercih edecek. Bu konuda futbolcularıyla bir toplantı yapan Portekizli hoca, "Baskılı oynayacağız, ikili mücadeleleri kazanacağız, rakibe nefes aldırmayacağız. Alanyaspor karşısındaki mücadele ruhumuzla devam edeceğiz. Şimdi toparlanma, ayağa kalkma zamanı" diye konuştu. Vitor Pereira, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda son vuruş ve gole ulaşmak için hücum organizasyonları çalışmaları yaptırdı. Oyuncularına uyarılarda bulunan Vitor Pereira, "Son pas tercihlerinde hata yapıyoruz, pas tercihlerini daha iyi yapmalıyız. Pozisyonlara giriyoruz, ancak değerlendiremeyip maçı bitiremiyoruz" dedi. Bu arada Konyaspor'un oynadığı maçları yardımcılarıyla birlikte izleyen Vitor Pereira rakibin zayıf ve güçlü yanlarını belirledi. Ligdeki son iki maçından yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, bugün deplasmanda oynayacağı Konyaspor'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. Fener'de sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Serdar Aziz ve cezalı olan Osayi Samuel dışında eksik bulunmuyor. Cezaları sona eren kaleci Altay ve Min-Jae Kim yeniden ilk 11'e dönecek. (Sözcü/İrfan Yirmibeş)Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kilit isimlerinden olan genç yıldızın Premier Lig devi tarafından yakından takip edildiği ortaya çıktı. İşte Tottenham'ın transfer etmek istediği o isim... Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kim Min Jae için Tottenham takibini sürdürüyor. Güney Koreli stoper için İngiliz kulübü scout çalışmalarını kesmedi. Sarı-lacivertlilerden önce de Kim'i takip eden Tottenham, transfer için çabasını sürdürüyor. Kadrosunda Güney Koreli yıldız Heung Min Son'u da bulunduran Londra temsilcisi, Uzakdoğu'daki başarısını artırmak istiyor. Son sayesinde başta ülkesi olmak üzere Asya ülkelerinde dikkat çeken Tottenham, Kim hamlesini bu açıdan da önemsiyor. Kim'in Fenerbahçe'de maçları takip edilirken, performansı düzenli olarak izleniyor. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Güney Koreli savunmacı, sarı-lacivertliler ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı. Süper Lig devi, Kim transferi için Çin Kulübü BJ Guoan'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Sarı-lacivertlilerin genç savunmacısı şu ana kadar savunmada gösterdiği istikrarlı performansla daha da değerlendi. Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olmasına rağmen Kim, 11 maçlık süreçte takıma karşı bir uyum sorunu yaşamadı. (Milliyet)Fenerbahçe'de cezası biten ve eldivenleri Berke Özer'den geri almaya hazırlanan Altay Bayındır, taraftara seslendi. Alanya yenilgisinin yol kazası olduğuna dikkat çeken başarılı kaleci, "Çok iyi oynadık ama kalemize gelen ilk şut gol oldu. Taraftarımızı üzdüğümüzün farkındayız ama şampiyonluk yolunda bize inanmaya devam etsinler. Onların desteği, hedefimize ulaşmamız için olmazsa olmaz. Konya karşısında alacağımız galibiyetle onlardan özür dileyeceğiz" dedi. Altay Bayındır, bu sezon ligde çıktığı 9 maçta 9 gol yedi. Genç kaleci 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.Fenerbahçe'de cezalı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra Serdar Aziz ve Mesut Özil maçta forma giyemeyecek. Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sehic, Guilherme, Abdülkerim, Ahmet, Skubic, Bytqi, Amir, Oğulcan, Serdar, Endri, HassanAltay, Szalai, Kim, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Sosa, Nazım, Rossi, Pelkas, ValenciaFenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 40 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 31 kez mağlup etti, iki takım arasında yalnızca 3 müsabaka berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 105 golüne, yeşil-beyazlı takım 44 golle yanıt verdi.Çin Ligi'nin iflas etmesi ve yatırımcıların çekilmesi futbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken, bu krizden zarar görenlerden birisinin de Fenerbahçe olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon 4.5 milyon Euro karşılığında Dalian Pro takımına sattığı Jailson için beklediği ödemeyi alamadığı ve FIFA'ya başvuracağı öne sürüldü. Jailson'un da yaklaşık 5 aydır ödeme alamadığı için kulübü Dalian'ı FIFA'ya şikayet ederek Brezilya'ya döndüğü gelen haberler arasında. Bu arada 26 yaşındaki orta saha oyuncusu boşta kalması durumunda transferin gözdesi olabilecek durumda. Dalian Professional forması giyen Brezilyalı'nın yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu.Süper Lig'de 11. haftada Konyaspor deplasmanında kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ideal savunma üçlüsü yeniden buluşuyor. Sezon başında Pereira'nın bilhassa üzerinde durduğu 3'lü sistemde büyük önem taşıyan defansta Tisserand-Kim Min Jae-Szalai hattı hem uyum yakalamış hem de takımın en güçlü tarafı olmayı başarmıştı. Sarı-lacivertliler, Tisserand-Kim-Szalai 3'lü defansıyla ligde 3'te 3 yapmış, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda da Helsinki'yi elemişti. Geçtiğimiz hafta ligde ve Avrupa'da bir haftada çıktığı 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Fenerbahçe yeniden çıkış arıyor. Bu akşamki Konyaspor deplasmanıyla beraber teknik direktör Vitor Pereira yeniden Tisserand, Kim ve Szalai'yi yan yana oynatmak istiyor. Sağ stoperde Tisserand, merkez stoperde Kim ve sol stoperde de Szalai'nin yerlerine geçmesi bekleniyor. Daha önce Monaco'da 3'lü savunmada oynayan ve kariyerine sağ bekte başlayan Tisserand, Vitor Pereira'nın Çin'den tanıdığı Kim ile artık takımın en istikrarlı isimlerinden olan ve sol bekte de görev alabilen Szalai, 3'lü sistem için büyük önem taşıyor. Sakatlık sonrası tamamen iyileşen Tisserand, cezası sona eren Kim ve yeniden form kazanmak isteyen Szalai, Konyaspor karşısında takımın yine en önemli kozu olmaya aday isimler... Öte yandan, kalede de cezası biten Altay eldivenleri devralıyor. Böylece sezon başında 5'te 5 yapan takımın ideal kale ve defans hattı eskisi gibi yerine geçiyor. (Milliyet)Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'a 20 kez konuk oldu. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki bu maçlardan 14'ünü kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı. Fenerbahçe, Konya'da 47 gol attı, kalesinde ise 24 gol gördü. Geçen sezon Konya'da yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 3-0 kazanmıştı.Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.Ligde son iki maçta Trabzonspor ile Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, bugün Konyaspor ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Zorlu deplasmana mutlak galibiyet parolasıyla giden sarı-lacivertlilerde dün sıcak bir gelişme yaşandı. Hafta boyunca antrenmanlarda yer alan Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle dünkü idmana çıkmadı. 33 yaşındaki yıldız, ağrıları olduğunu söyleyince Pereira, Konya maçının kadrosuna da almadı. Kasımpaşa karşısında yedek oturan ve oyuna alınmayınca yeleğini Pereira'nın önüne atan Mesut, Avrupa Ligi'nde Antwerp mücadelesinde ise sahadan alınınca su şişelerini tekmelemişti. Bu arada sakatlığı geçen Tisserand ile cezaları sona eren Kim Min-Jee ve Altay bugün sahada olacak. Forvette de Enner Valancia ilk 11'de görev alacak. Ligde 8 maçta ter döken Mesut Özil 3 isabetli şutunda 2 gol atarken, 1 de asist gerçekleştirdi. 7 kez top kaptıran yıldız futbolcu, 6 kilit pasla arkadaşlarının gol yollarında pozisyona girmesini sağladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Konya yolculuğu öncesi takımıyla bir konuşma yaptı. Portekizli çalıştırıcı, Konyaspor mücadelesinin çok kritik olduğunu belirterek, "Kazanacağımızdan şüphem yok. Sadece Alanyaspor maçındaki oyunu tekrarlayalım yeter. Bu kez o kadar şanssız olmayacağız. Benim size güvenim tam" diye konuştu. (Sabah/Volkan Demir)Kadıköy'de önce Antwerp beraberliği, ardından gelen Alanyaspor yenilgisi Vitor Pereira'yı eleştirilmesine neden oldu. Pereira, Konyaspor maçı öncesinde galibiyet için harekete geçti. Portekizli teknik adam ilk 11 seçimi, sürekli rotasyon yapması ve oyuna müdahaleleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. 53 yaşındaki teknik adam, bu akşamki Konyaspor mücadelesinin hem kendisi hem de takımı için çok önemli olduğunun farkında. Pereira, Alanya mağlubiyetinin ardından taraftarın tepkisiyle moral anlamında çöken oyuncularına hafta boyunca adeta terapi yaptı. Portekizli hoca, sık sık hem toplu halde hem de bireysel konuşmalar gerçekleştirdi. Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre; Vitor Pereira, Konyaspor maçı öncesi dün yapılan son idmanın ardından da öğrencilerini etrafına topladı. Pereira, "Alanyaspor maçı artık geride kaldı. Buna takılıp kalamayız. Önümüze bakıp, yolumuza devam etmeliyiz. Lig uzun bir maraton. Ancak şu da bir gerçek ki Konyaspor maçını kazanmaktan başka çaremiz kalmadı. Hem yeni bir sayfa açmak, hem de taraftarımıza pes etmeye hiç niyetimiz olmadığını göstermek için 3 puan almamız şart. Rakibimiz evinde henüz yenilgi yüzü görmedi ama bizim de gücümüz ortada. Sahaya çıkıp bize yakışanı yapalım, istediğimiz sonucu alalım" diye konuştu

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