bein sports 1 canlı izle, Konyaspor Beşiktaş maçı İZLE

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Konyaspor - Beşiktaş canlı olarak beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Müsabakanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler.
Beşiktaş son 19 maçın 9'unu kazandı
Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 19 maçın 9'unda mağlup etti.
Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 defa sahadan mağlup ayrıldı.
Bu arada iki takım arasındaki 40 lig maçının 15'inde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.
Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u yenerek ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak. Beşiktaş, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti.
İttifak Holding Konyapor ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı.
Son 14 maçta 27 gol yedi
Beşiktaş ligdeki son 14 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı.
Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 14 maçta kalesinde toplam 27 gol gördü.
İki takımın eksikleri
İttifak Holding Konyaspor'da cezaları bulunan Serdar Gürler ile Ahmet Çalık karşılaşmada forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile sakatlıkları bulunan Alex Teixeira, Necip Uysal, Mert Günok, Georges-Kevin N'Koudou ve Gökhan Töre kadroda yer almıyor
Larin ve Ghezzal sarı kart ceza sınırında
Siyah-beyazlı ekipte İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 20. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecekler.
41. kez karşı karşıya
Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek.