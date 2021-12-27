bein sports 1 canlı izle, Konyaspor Beşiktaş maçı İZLE

Konyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın, BJK Konya canlı maç izle, Konyaspor Beşiktaş beIN Sports HD izle, Konya BJK reklamsız izle, Konyaspor Beşiktaş maçı izle, Canlı bein Konya BJK izle, Konyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın linki, Konyaspor Beşiktaş beIN Sports canlı maç linki, Digitürk Konyaspor Beşiktaş canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan kritik Konyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports'dan canlı yayınlanmaktadır. İşte Konyaspor Beşiktaş maçını canlı şifresiz izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.

BJK Konyaspor Lig maçı canlı kesintisiz link! Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş MEDAŞ Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA













KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?



Konyaspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI DİNLE



KONYASPOR BEŞİKTAŞ BEIN SPORTS HABER İZLE







Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Konyaspor - Beşiktaş canlı olarak beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Müsabakanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler.



Beşiktaş son 19 maçın 9'unu kazandı



Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 19 maçın 9'unda mağlup etti.



Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 defa sahadan mağlup ayrıldı.



Bu arada iki takım arasındaki 40 lig maçının 15'inde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.





İlk 11'ler



İttifak Holding Konyaspor

Sehic, Skubic, Abdülkerim, Adil, Guilherme, Mpoku, Soner, Endri, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi







Beşiktaş

Ersin, Umut, Vida, Serdar, Rıdvan, Ghezzal, Pjanic, Josef, Oğuzhan, Larin, Batshuayi











Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u yenerek ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak. Beşiktaş, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti.



İttifak Holding Konyapor ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı.



Son 14 maçta 27 gol yedi



Beşiktaş ligdeki son 14 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı.



Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 14 maçta kalesinde toplam 27 gol gördü.



İki takımın eksikleri



İttifak Holding Konyaspor'da cezaları bulunan Serdar Gürler ile Ahmet Çalık karşılaşmada forma giyemeyecek.



Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile sakatlıkları bulunan Alex Teixeira, Necip Uysal, Mert Günok, Georges-Kevin N'Koudou ve Gökhan Töre kadroda yer almıyor



Larin ve Ghezzal sarı kart ceza sınırında



Siyah-beyazlı ekipte İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 20. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecekler.



41. kez karşı karşıya



Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek.



Beşiktaş, geride kalan 40 karşılaşmanın 23'ünü kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 5'ini yitirdi.



Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 80 golüne, Konyaspor 37 golle karşılık verdi.



Geçen sezon oynanan ilk maçı İttifak Holding Konyaspor 4-1 kazanırken, Beşiktaş evindeki maçtan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.



Konya'daki maçlar



Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 20 maçtan 7'sini Beşiktaş kazanırken, 10 müsabaka berabere sonuçlandı. Konyaspor ise bunların sadece 3'ünde rakibine üstünlük kurabildi.



Konya'da Beşiktaş 31, ev sahibi ekip ise 25 gol attı.



Beşiktaş'tan tarihi fark



Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.



Beşiktaş karşısında 4 galibiyetini tek farklı skorlarla elde eden Konyaspor, geçen sezonun ilk yarısında rakibine 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.



Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş MEDAŞ Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Konyaspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 19 maçın 9'unda mağlup etti.Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 defa sahadan mağlup ayrıldı.Bu arada iki takım arasındaki 40 lig maçının 15'inde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.Sehic, Skubic, Abdülkerim, Adil, Guilherme, Mpoku, Soner, Endri, Rahmanovic, Bytyqi, CikalleshiErsin, Umut, Vida, Serdar, Rıdvan, Ghezzal, Pjanic, Josef, Oğuzhan, Larin, BatshuayiTeknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u yenerek ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak. Beşiktaş, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti.İttifak Holding Konyapor ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı.Beşiktaş ligdeki son 14 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı.Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 14 maçta kalesinde toplam 27 gol gördü.İttifak Holding Konyaspor'da cezaları bulunan Serdar Gürler ile Ahmet Çalık karşılaşmada forma giyemeyecek.Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile sakatlıkları bulunan Alex Teixeira, Necip Uysal, Mert Günok, Georges-Kevin N'Koudou ve Gökhan Töre kadroda yer almıyorSiyah-beyazlı ekipte İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 20. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecekler.Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek.Beşiktaş, geride kalan 40 karşılaşmanın 23'ünü kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 5'ini yitirdi.Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 80 golüne, Konyaspor 37 golle karşılık verdi.Geçen sezon oynanan ilk maçı İttifak Holding Konyaspor 4-1 kazanırken, Beşiktaş evindeki maçtan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 20 maçtan 7'sini Beşiktaş kazanırken, 10 müsabaka berabere sonuçlandı. Konyaspor ise bunların sadece 3'ünde rakibine üstünlük kurabildi.Konya'da Beşiktaş 31, ev sahibi ekip ise 25 gol attı.Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.Beşiktaş karşısında 4 galibiyetini tek farklı skorlarla elde eden Konyaspor, geçen sezonun ilk yarısında rakibine 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.

Daha fazla göster