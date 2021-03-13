bein sports 1 canlı izle, Kayserispor Galatasaray maçı İZLE

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?



Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Arda Kardeşler ise VAR hakemi olarak görev yapacak. Kayserispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak maçın VAR hakemi Arda Kardeşler oldu. pic.twitter.com/s1DvVpdev2



— Sporx (@sporx) March 13, 2021

Ligin geride kalan bölümünde 28 maça çıkan Galatasaray, 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 58 puanla 29. haftayı averajla ikinci sırada tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 27 karşılaşmanın 8'ini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. Kayseri ekibi hanesine yazdırdığı 31 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

Kayserispor'da Campanharo, Alibec, Maglica ve Ömer karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle yer alamayacak.

Galatasaray'da Ryan Donk ve Emre Taşdemir Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Doğan, Ramazan, Uğur, Kolovetsios, Aziz Behich, Muhar, Attamah, Lennon, Avramovski, Henrique, İlhan Parlak

Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Arda, Onyekuru, Muhammed, Falcao

Süper Lig'de çıktığı son iki maçın birini kaybedip, birinde berabere kalan Galatasaray, 5 puan kaybetti.

Ligin 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne yenilen ve 8 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım, geçen hafta da evinde Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.



Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 49 müsabakada Galatasaray 31, Kayserispor 3 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 109 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.





Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 24 lig maçında 11 kez yendi.

Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 20, Galatasaray ise deplasmanda 37 gol attı.

Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 23 müsabakadan 11'ini yitirdi, 12'sinde berabere kaldı.





Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 49 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.



Galatasaray'da karşılaşma öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo, Taylan Antalyalı ve Marcao kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.



[Sabah🗞️] ❝Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Younes Belhanda, Beşiktaş ile görüşmek istedi ancak siyah beyazlılar geri çevirdi.❞https://t.co/ZZwBNmju3M



— Sporx (@sporx) March 13, 2021

Arda Turan, Kayserispor ile oynayacakları maçta görev alması durumunda, ligdeki 200. müsabakasına çıkacak



🥅199 maç⚽️35 gol https://t.co/1e87K0EpNU



— Sporx (@sporx) March 13, 2021

Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Kayserispor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Galatasaray'da transfer harekatı daha sezon bitmeden başladı. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer harekatına start verdi. Listenin ilk başındaki isimlerden biri İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen sol bek oyuncusu Patrick Van Aanholt… Sarı-Kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için 2 yıllık teklif yaptı. Cimbom, ilk yıl için 1 milyon 250 bin Euro net, 500 bin euro başarı bonusu teklif etti. Galatasaray, Hollandalı yıldız için ikinci yıl ise 1.5 milyon Euro net ve başarı bonusu önerdi. Sarı-Kırmızılı kulübün teklifini değerlendirmeye alan oyuncunun vereceği cevap bekleniyor. PSV Eindhoven altyapısından yetişen 30 yaşındaki Van Aanholt, Chelsea, Newcastle ve Leicester gibi takımlarda da forma giydi. Mevcut kadroda bu sezon savunmanın solunda 4 farklı oyuncu (Saracchi, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Linnes) görev yaptı. Ancak beklentiler karşılanmadı 30 yaşındaki Patrick Van Aanholt, güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çekiyor. Van Aanholt bu sezon 17 maçta 2 asist üretti. (Takvim)Sivas maçında sakatlanan Donk en az iki hafta yok. Kayseri'de savunmada Luyindama-Marcao ikilisi görev yapacak. Lakin iki oyuncunun da sarı kart ceza sınırında bulunması gelecek hafta için de büyük bir soru işareti. Haftaya Rizespor maçında stopersiz kalmak istemeyen teknik heyet, hem Luyindama hem de Marcao'yu kart konusunda uyardı. Luyindama ve Marcao, Donk'un sakat olduğu periyotta cezalı duruma düşerse Fatih Terim'in bu sezon sadece 9 dakika süre verdiği Ozornwafor'dan başka alternatifi yok.Galatasaray'da gündem, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin aniden feshedilmesi... Sarı-kırmızılı yönetim, Sivasspor maçı sonrası Türk Telekom Stadyumu'nun zemini üzerinden yöneticileri eleştiren yıldız ismin mukavelesini sonlandırdı. Bu olayın yankıları sürerken Galatasaray'da bir başka ismin de aynı sebepten para cezası aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası TT Stadı'ndaki zemin nedeniyle eleştirilerde bulunan Ryan Babel'e de yönetimin ceza kestiği öğrenildi. Hollandalı oyuncunun cezayı kabul ettiği, alacaklarının düşülmesi konusunda yönetimin kendisine gönderdiği talimatnameyi imzaladığı öğrenildi. 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 26 karşılaşmada 4 gol kaydederken 5 de asiste imzasını attı.G.Saray'ın F.Bahçe ile girdiği rekabet sonucunda tam 4 milyon Euro'ya 2018 sezonu yaz döneminde renklerine bağladığı Emre Akbaba yol ayrımında. İki ağır sakatlık yaşayan ve sarı-kırmızılı takıma beklenen katkıyı sağlayamayan yıldız oyuncu, yıllık 9.2 milyon TL kazanıyor. Emre Akbaba'ya bir şans daha verme kararı alan yönetim, ücretinde önemli oranda indirime gitmesi şartıyla 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak istedi. Ancak beklediği süreleri alamayan Emre, bu teklife ne olumlu ne olumsuz cevap verdi. Ayrıca Trabzonspor'un Bakasetas transferi gerçekleşmeseydi Emre Akbaba'nın, ocak ayında bordo-mavililere gitmeye niyetlendiği ortaya çıktı… Yönetimle yeni sözleşme konusunda anlaşamayan orta saha oyuncusu, hocası Fatih Terim'in de gözünden düştü. Ara transferlerden sonra yeni takım kurgusu oluşturan Terim, Emre Akbaba'yı planlarına dahil etmedi. Ligde 4 haftadır hiç oynamayan Emre, 2 maçta 21 kişilik kadroya bile giremedi ve tribüne gönderildi. (Sabah)Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Mayıs ayında yapılacak kongrede bir daha aday olacağı öğrenildi. Daha önce sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakmayı planlayan Başkan Cengiz'in durumunun iyiyi gitmesi nedeniyle yeniden aday olma kararını aldığı öğrenildi. Ocak 2018'de yapılan seçimde Dursun Özbek ile yarışan Mustafa Cengiz, son sandıklarda rakibini geçerek 80 oy farkla başkan olmuştu. Ardından sarı-kırmızılılar o sezon şampiyonluğa ulaşmıştı. Hem kazanılan kupa, hem de borçların azalmasıyla sivrilen Başkan Cengiz, Mayıs 2018'deki seçimde bir daha kongreye gidip aday olmuştu. Mayıs ayındaki seçimde Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu ile yarışan Mustafa Cengiz, bu kez 2 bin 525 oy toplayarak ikinci kez başkan seçilmiş ve 3 yıllık görevine başlamıştı. Mustafa Cengiz yönetimi ikinci görevinde de şampiyonluğa ulaşmıştı. Ardından Galatasaray'ın muhalif kanadıyla ters düşen ve ibra krizi yaşayan Cengiz ve yönetimi mahkemeye giderek ibrasızlığı iptal ettirmişti. İbra olayının yeniden aday olmasına engel olmadığı belirtilen Cengiz'in yeni ekibiyle bir daha aday olacağı kaydedildi. Sözleşmesi biten isimler de böylece yaz ayına bırakıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Belhanda'nın acilen gönderilmesi gerektiğini paylaşmış, yönetimden karşı çıkanlar olmuştu. Başkan Cengiz'e "Sonra ciddi tazminat ödemeyelim" itirazları üzerine Cengiz'in, "Gerekirse ben cebimden öderim" dediği öğrenildi.Süper Lig'de 8'de 8 yaptıktan sonra Ankaragücü'ne yenilen ardından da evinde Sivas'la berabere kalan Galatasaray, bu akşam Kayserispor deplasmanına çıkacak. Liderliği Beşiktaş'a kaptırdıktan sonra şampiyonluk yolundaki bir diğer ezeli rakibi Fenerbahçe'yle de puanları eşitleyen Cimbom, kötü gidişe Kayseri deplasmanında 'Dur' demek istiyor. Hafta arasında yaşanan Belhanda krizinin takımına olumsuz şekilde yansımaması için elinden geleni yapan teknik direktör Fatih Terim, dün akşam Beşiktaş'ın da kazanmasıyla oyuncularından mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkmalarını istedi. Ankaragücü deplasmanında hakem hatalarıyla yenildiklerini düşünen İmparator, geçen hafta oynanan Sivasspor maçında ise oyuncularının kazanabilecekleri bir mücadeleden beraberlikle ayrıldıklarına inanıyor. Kalan haftalarda yaşanacak basit puan kayıplarının kendilerini şampiyonluktan edebileceğini oyuncularına hatırlatan Terim'in, "Önemli bir avantajı kaybettik. Önümüzdeki her maç çok kritik… Mutlaka rakiplerimiz de kalan haftalarda puan kaybedecektir. Ancak bizim de bu periyotta kazanarak ilerlememiz lazım… Özellikle geçen hafta alabileceğimiz 2 puanı sahada bıraktık. Kayseri maçında kazanma hırsınızı herkese gösterin. Bir daha hata yapmanızı istemiyorum" sözleriyle takımına uyarılarda bulunduğu kaydedildi.Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e resmi sitede yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle ve kulüp sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı verilen 20 gün cezayı kaldırdı; 50 bin TL para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde; "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ve Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili PFDK'nın 09.03.2021 tarihli E.2020-2021/772 K.2020-2021/957 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ilecezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin ve Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle ve kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca verilen 20 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak; 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir."Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başında eldiven Fernando Muslera geliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği Muslera'ya ABD'den Los Angeles FC talip oldu. MLS Ligi'nde yeni sezonun Nisan'da başlayacak olması nedeniyle LA ekibi, Uruguaylı eldivenden cevap bekliyor. Muslera da sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezon için nasıl bir sözleşme önereceğini öğrenmek istedi. Yönetim, Nando'ya "Önce şampiyonluk sonra sözleşme" yanıtı verip Mayıs sonunu işaret etti. İç transfer konusunda görüşmelerin merkezinde yer alan yönetici Abdurrahim Albayrak da "Lig şampiyonluğuna odaklandık" dedi. Albayrak, "Futbolcuların sözleşmelerindeki maaşlarda indirim veya uzatma konusu gibi muhabbetler sezon sonunda. Biz, hocamızla birlikte lig şampiyonluğuna konsantre olduk" diye konuştu.Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor ile evinde karşılaşan Galatasaray'da kaptan Muslera sarı-kırmızılılar ile ligde 300. maçında görev almıştı. Uruguaylı file bekçisi tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı oyuncu olurken, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig'de en çok müsabakaya çıkan futbolcu olarak kayda geçmişti. Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı futbolcular Gökçek Vederson (335), Melih Gökçek Tita (328), Mert Meriç (307) ve Fernando Muslera (300) olarak sıralandı. Nando, 36 maçta daha forma giymesi durumunda Süper Lig'in en çok forma giyen yabancı statüsündeki futbolcu olacak. Galatasaray'a İtalya ekibi Lazio'dan 11 Ağustos 2011'de transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılar ile geçirdiği 10 sezonda 14 kez kupa sevinci yaşadı. 34 yaşındaki kaleci, 5 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü. Muslera, 6 Şubat 2017'de Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray tarihinin 'En çok forma giyen yabancı futbolcusu' oldu. Beşiktaş maçıyla birlikte de Zoran Simoviç'in 188 maçlık rekorunu egale eden deneyimli kaleci, derbi öncesi efsane kalecinin elinden onur ödülü almıştı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Kayserispor maçı öncesi ve sonrasında, sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın durumuyla ilgili sıkıntısını dile getirmesi bekleniyor. Onay vermediği halde Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi, teknik direktör Fatih Terim cephesinde hiç hoş karşılanmadı. Tecrübeli hocanın, bugünkü Kayserispor maçı öncesi ve sonrasında, Faslı yıldızın durumuyla ilgili canlı yayınlarda neler söyleyeceği merak ediliyor.