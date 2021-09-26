bein sports 1 canlı izle, Hatayspor Fenerbahçe maçı İZLE

Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle, Hatayspor Fenerbahçe maçı izle, Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı yayın linki, Canlı bein Hatayspor Fenerbahçe izle, Fenerbahçe Hatayspor beIN Sports canlı maç linki, Digitürk Hatayspor Fenerbahçe canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan kritik Hatayspor Fenerbahçe maçı beIN Sports'dan canlı yayınlanmaktadır. İşte Fenerbahçe maçını canlı izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.

Canlı Hatayspor Fenerbahçe maçı beIN Sports izleme linki! Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA













HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?



Hatayspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE



HATAYSPOR FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE







Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. 16:00'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak.



Fenerbahçe'de sakatlıklar için sıfır risk



Fenerbahçe'de sakatlıkları süren futbolcular sıkıntıyı tamamen atlatmadan sahaya kesinlikle çıkmayacak. Teknik heyet tüm oyuncuların tam sağlıklı halde katılımını istiyor.En ufak risk varsa dahi oyuncu sahaya çıkarılmıyor. Pereira özellikle Olympiakos ve Kasımpaşa maçlarının çok önemli olduğunu belirterek sağlık ekibine "Yüzde 100 hazır olmadan bize yollamayın" talimatı veriyor. Öte yandan Miha Zajc'ın Olympiakos maçıyla takıma katılması bekleniyor.



Vitor Pereira: "Sakatların neredeyse hepsi dönmek üzere"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Hatayspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Maç öncesinde konuşan Pereira, "Zor bir maç olacak. Organize bir takımlar, özgüvenleri çok yüksek. 4 maç kazandılar üst üste. Bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. İlk golü bulmak çok önemli. Sahada kimin olduğunun önemi yok, önemli olan maça iyi başlayıp, en iyi seviyemizde olmamız" dedi. Pereira, sakatlıklar için ise "Hazırlık döneminde hiç sakatlık yaşamamıştık. Ligin başında 2 sakatlığımız vardı, Pelkas ve Serdar Dursun. Bu sakatlıklar bizi değişikliğe zorladı. Çok fazla maç oynayınca da sıkıntılar yaşadık. Nükseden eski sakatlıklar oldu, 90 dakika üst üste maçlardan dolayı" ifadelerini kullandı. Sakatların dönüşü ile ilgili açıklama yapan hoca, "Sakat oyuncularımızın hepsi neredeyse dönmek üzereler. Aşağı yukarı 1 haftaya döneceklerdir diye düşünüyorum." dedi



Vitor Pereira'dan yeni sayfa



Vitor Pereira, yoğun maç trafiğinde sakatlıklara engel olmak için bazı çözümler buldu. Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntıyı ciddiye alan Fenerbahçe'nin hocası, maç temposunda adale ve kasık sakatlıkların artması üzerine idman saatlerinde değişiklikler yaptı. Pereira, maçların ertesi günü yapılan antrenmanları oyuncuların fiziken daha çabuk toparlanması adına sabah yerine öğlen ya da akşama koyarak futbolcuların daha fazla dinlenmesi ve fiziken toparlanmasını sağladı. Deneyimli teknik adam ve ekibi, antrenman temposunu da düşürdü. 3 günde bir yapılan maç haftalarında Pereira, mücadelelerde oynayan oyuncularına aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptırıyor, diğerleri ise tempolu çalışıyor. Sarı-lacivertli futbolcuların hem antrenmanlarda hem de maçlarda üzerinde takılı olan GPS cihazıyla performans ve sağlık bilgileri anlık olarak Pereira'nın yardımcılarının kullandığı sisteme iletiliyor, sakatlanma riski doğduğu anda uyarı veriyor.



Fenerbahçe koşu istatistikleriyle göz kamaştırıyor



Fenerbahçe'nin koşu istatistikleri geçtiğimiz yıla göre bir hayli yükselmiş durumda. Fenerbahçe, ligde oynadığı 6 maçta ortalama 115 km. koşu mesafesi katetti. Sarı-Lacivertliler Adana Demirspor maçında 117, Antalya maçında 112, Altay maçında 113, Sivas maçında 114, Başakşehir'e karşı 117 ve son Giresun karşılaşmasında da 116 km. koştu. Maç başına en çok mesafe kateden isim ise 34 yaşındaki Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo oldu.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



HATAYSPOR



Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kuruçuk, Burak, Samuel, Mehdi, Ruben Ribeiro, Saba, Traore, El Kaabi, Mame Diouf.



FENERBAHÇE



Altay, Kim, Szalai, Novak, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Muhammed, Rossi, Valencia, Berisha







HATAYSPOR'DA SON DURUM



Ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, Fenerbahçe'yi mağlup edip, puan cetvelinde üst sıralarda yer almaya devam etmek istiyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki bordo-beyazlılar, ligde geride kalan 6 maçında 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet alıp, 13 puan topladı.



FENERBAHÇE'DE SON DURUM



Ligde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Fenerbahçe, 13 puan elde etti. Sarı-lacivertli takımla aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları bulunan Hatayspor da ilk 6 haftalık süreçte hanesine 13 puan yazdırdı. Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmış, ikinci devrede Hatay'da yapılan müsabakayı ise sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı. Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kuruçuk, Burak, Samuel, Mehdi, Ruben Ribeiro, Saba, Traore, El Kaabi, Mame Diouf.Altay, Kim, Szalai, Novak, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Muhammed, Rossi, Valencia, BerishaLigde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, Fenerbahçe'yi mağlup edip, puan cetvelinde üst sıralarda yer almaya devam etmek istiyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki bordo-beyazlılar, ligde geride kalan 6 maçında 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet alıp, 13 puan topladı.Ligde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Fenerbahçe, 13 puan elde etti. Sarı-lacivertli takımla aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları bulunan Hatayspor da ilk 6 haftalık süreçte hanesine 13 puan yazdırdı. Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmış, ikinci devrede Hatay'da yapılan müsabakayı ise sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı. Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Hatayspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe'de sakatlıkları süren futbolcular sıkıntıyı tamamen atlatmadan sahaya kesinlikle çıkmayacak. Teknik heyet tüm oyuncuların tam sağlıklı halde katılımını istiyor.En ufak risk varsa dahi oyuncu sahaya çıkarılmıyor. Pereira özellikle Olympiakos ve Kasımpaşa maçlarının çok önemli olduğunu belirterek sağlık ekibine "Yüzde 100 hazır olmadan bize yollamayın" talimatı veriyor. Öte yandan Miha Zajc'ın Olympiakos maçıyla takıma katılması bekleniyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Hatayspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Maç öncesinde konuşan Pereira, "Zor bir maç olacak. Organize bir takımlar, özgüvenleri çok yüksek. 4 maç kazandılar üst üste. Bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. İlk golü bulmak çok önemli. Sahada kimin olduğunun önemi yok, önemli olan maça iyi başlayıp, en iyi seviyemizde olmamız" dedi. Pereira, sakatlıklar için ise "Hazırlık döneminde hiç sakatlık yaşamamıştık. Ligin başında 2 sakatlığımız vardı, Pelkas ve Serdar Dursun. Bu sakatlıklar bizi değişikliğe zorladı. Çok fazla maç oynayınca da sıkıntılar yaşadık. Nükseden eski sakatlıklar oldu, 90 dakika üst üste maçlardan dolayı" ifadelerini kullandı. Sakatların dönüşü ile ilgili açıklama yapan hoca, "Sakat oyuncularımızın hepsi neredeyse dönmek üzereler. Aşağı yukarı 1 haftaya döneceklerdir diye düşünüyorum." dediVitor Pereira, yoğun maç trafiğinde sakatlıklara engel olmak için bazı çözümler buldu. Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntıyı ciddiye alan Fenerbahçe'nin hocası, maç temposunda adale ve kasık sakatlıkların artması üzerine idman saatlerinde değişiklikler yaptı. Pereira, maçların ertesi günü yapılan antrenmanları oyuncuların fiziken daha çabuk toparlanması adına sabah yerine öğlen ya da akşama koyarak futbolcuların daha fazla dinlenmesi ve fiziken toparlanmasını sağladı. Deneyimli teknik adam ve ekibi, antrenman temposunu da düşürdü. 3 günde bir yapılan maç haftalarında Pereira, mücadelelerde oynayan oyuncularına aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptırıyor, diğerleri ise tempolu çalışıyor. Sarı-lacivertli futbolcuların hem antrenmanlarda hem de maçlarda üzerinde takılı olan GPS cihazıyla performans ve sağlık bilgileri anlık olarak Pereira'nın yardımcılarının kullandığı sisteme iletiliyor, sakatlanma riski doğduğu anda uyarı veriyor.Fenerbahçe'nin koşu istatistikleri geçtiğimiz yıla göre bir hayli yükselmiş durumda. Fenerbahçe, ligde oynadığı 6 maçta ortalama 115 km. koşu mesafesi katetti. Sarı-Lacivertliler Adana Demirspor maçında 117, Antalya maçında 112, Altay maçında 113, Sivas maçında 114, Başakşehir'e karşı 117 ve son Giresun karşılaşmasında da 116 km. koştu. Maç başına en çok mesafe kateden isim ise 34 yaşındaki Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo oldu.

Daha fazla göster