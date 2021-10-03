bein sports 1 canlı izle, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı İZLE

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Canlı Fenerbahçe Kasımapaşa beIN Sports yayını izle! Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI CANLI, TIKLA













FENERBAHÇE KASIMPAŞA BEIN SPORTS HABER İZLE







Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.



Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi de Fırat Aydınus oldu.



Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetini unutturmak hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.



Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 5 kez ise sahadan galip ayrılmayı bilmişti. Topladığı 16 puanla haftaya lider giren sarı-lacivertliler, milli arayı lider geçmenin hesaplarını yapıyor.



Geride kalan 7 haftada 1 galibiyeti, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Kasımpaşa ise 6 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor ve bu maçtan puan alarak Milli araya moralli girmek istiyor.



Vitor Pereira'dan Serdar Dursun ve Berisha kararı!



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kasımpaşa maçı ilk 11'inde rotasyona gitti. Portekizli teknik adam, hastalığını atlatan Mesut Özil'i yedek kulübesinde başlatırken, Valencia, Pelkas, Mert Hakan Yandaş gibi isimleri de kenarda tuttu. Öte yandan Pereira, ilk 11'inde yer alan Serdar Dursun ve Mergim Berisha'yı ilk kez aynı anda sahaya sürdü. Geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor maçında Berisha, 76. dakikada yerini Serdar Dursun'a bırakmıştı. Vitor Pereira değişiklikler hakkında, "Eğer haftada 1 maç oynasak aynı 11'le çıkabilirdik ama haftada 3 maça çıktığımız için bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor" dedi.







Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş gerçekleri



Fenerbahçe'de Olympiakos maçında Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş'a taraftarlar tarafından tepki gösterilmişti. İki futbolcu kenara gelirken tribünler tarafından ıslıklanmıştı. Sarı-lacivertlilerde taktik disiplinden çıkılması nedeniyle yükü kaldırmak kolay olmadı. Olympiakos yenilgisi sonrası ligde Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira oyuncularını motive ediyor. Ligde 8. haftaya liderlik koltuğunda giren sarı-lacivertlilerde Pereira oyuncularının, Kasımpaşa karşısında hazır olmasını istiyor. Kadrodaki rotasyon kadar mental hazırlığa da önem veren Portekizli hoca, öğrencilerine, "Biz bir aileyiz. Kazanırken de kaybederken de beraberiz" mesajıyla destek oluyor. Olympiakos maçının analizlerinde Fenerbahçe'nin aslında birçok anda skoru çevirme şansını yakaladığı görüldü. İlk yarı biterken Rossi'nin kale önünde harcadığı fırsat ve ikinci yarının hemen başında Pelkas'ın direkten dönen topu kırılma anları oldu. Fenerbahçe'de Olympiakos maçında alınan mağlubiyetin yankıları sürüyor. 3'lü savunmayla yoluna devam eden Fenerbahçe'de özellikle savunma hattındaki başarı dikkat çekti. Ancak Avrupa Ligi'nde son oynanan Olympiakos maçında bu başarı gösterilemedi. Bunun temel sebebi ise yenen erken gol sonrası takımın oyun disiplininden kopması oldu. Maç sonu yapılan detaylı analizler oyuncularla paylaşıldı. Buna göre beklenmedik anda yenen gol sonrası bir an önce gol bulma düşüncesi ile sarı-lacivertli futbolcular antrenmanda çalıştıklarını bir kenara bıraktı. Maçın iç sahada olması, taraftar desteği ile birlikte sabırlı oyun yerine coşkulu oyuna geçiş yapıldı. Bu oyun tarzı takımın boyunu uzattı. Bölgeler arası mesafeler arttı. Ciddi efor harcayan takımda oynanan oyunun daha geniş alana yayılmasından en çok etkilenen isimler orta sahanın merkezindeki Gustavo ile Mert Hakan Yandaş oldu. Bu iki isim de oyundan alınırken protestolara maruz kaldı. Gustavo ve Mert Hakan'ın performansı beğenilmese de bunun temel sebebi bu iki oyuncudan kaynaklanmıyordu. Sabırlı oyun yerine coşkulu bir oyun şekline geçilmesi sebebiyle bu iki isim hem savunmayı hem de hücumu organize etmek zorunda kaldı. Hiç olmadığı kadar koşmak ve açık kapamak zorunda kaldılar. Ellerinden gelen çabayı gösterseler de bu ikili bu kadar ağır fiziki yükü kaldıramadı. (Milliyet)



11'LER



Fenerbahçe

Altay, Serdar, Kim, Szalai, Gustavo, Muhammed, Crespo, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar.







Kasımpaşa

Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Umut







FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI HANGİ RADYODA?



Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇINI CANLI DİNLE



Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi de Fırat Aydınus oldu.Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetini unutturmak hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 5 kez ise sahadan galip ayrılmayı bilmişti. Topladığı 16 puanla haftaya lider giren sarı-lacivertliler, milli arayı lider geçmenin hesaplarını yapıyor.Geride kalan 7 haftada 1 galibiyeti, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Kasımpaşa ise 6 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor ve bu maçtan puan alarak Milli araya moralli girmek istiyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kasımpaşa maçı ilk 11'inde rotasyona gitti. Portekizli teknik adam, hastalığını atlatan Mesut Özil'i yedek kulübesinde başlatırken, Valencia, Pelkas, Mert Hakan Yandaş gibi isimleri de kenarda tuttu. Öte yandan Pereira, ilk 11'inde yer alan Serdar Dursun ve Mergim Berisha'yı ilk kez aynı anda sahaya sürdü. Geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor maçında Berisha, 76. dakikada yerini Serdar Dursun'a bırakmıştı. Vitor Pereira değişiklikler hakkında, "Eğer haftada 1 maç oynasak aynı 11'le çıkabilirdik ama haftada 3 maça çıktığımız için bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor" dedi.Fenerbahçe'de Olympiakos maçında Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş'a taraftarlar tarafından tepki gösterilmişti. İki futbolcu kenara gelirken tribünler tarafından ıslıklanmıştı. Sarı-lacivertlilerde taktik disiplinden çıkılması nedeniyle yükü kaldırmak kolay olmadı. Olympiakos yenilgisi sonrası ligde Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira oyuncularını motive ediyor. Ligde 8. haftaya liderlik koltuğunda giren sarı-lacivertlilerde Pereira oyuncularının, Kasımpaşa karşısında hazır olmasını istiyor. Kadrodaki rotasyon kadar mental hazırlığa da önem veren Portekizli hoca, öğrencilerine, "Biz bir aileyiz. Kazanırken de kaybederken de beraberiz" mesajıyla destek oluyor. Olympiakos maçının analizlerinde Fenerbahçe'nin aslında birçok anda skoru çevirme şansını yakaladığı görüldü. İlk yarı biterken Rossi'nin kale önünde harcadığı fırsat ve ikinci yarının hemen başında Pelkas'ın direkten dönen topu kırılma anları oldu. Fenerbahçe'de Olympiakos maçında alınan mağlubiyetin yankıları sürüyor. 3'lü savunmayla yoluna devam eden Fenerbahçe'de özellikle savunma hattındaki başarı dikkat çekti. Ancak Avrupa Ligi'nde son oynanan Olympiakos maçında bu başarı gösterilemedi. Bunun temel sebebi ise yenen erken gol sonrası takımın oyun disiplininden kopması oldu. Maç sonu yapılan detaylı analizler oyuncularla paylaşıldı. Buna göre beklenmedik anda yenen gol sonrası bir an önce gol bulma düşüncesi ile sarı-lacivertli futbolcular antrenmanda çalıştıklarını bir kenara bıraktı. Maçın iç sahada olması, taraftar desteği ile birlikte sabırlı oyun yerine coşkulu oyuna geçiş yapıldı. Bu oyun tarzı takımın boyunu uzattı. Bölgeler arası mesafeler arttı. Ciddi efor harcayan takımda oynanan oyunun daha geniş alana yayılmasından en çok etkilenen isimler orta sahanın merkezindeki Gustavo ile Mert Hakan Yandaş oldu. Bu iki isim de oyundan alınırken protestolara maruz kaldı. Gustavo ve Mert Hakan'ın performansı beğenilmese de bunun temel sebebi bu iki oyuncudan kaynaklanmıyordu. Sabırlı oyun yerine coşkulu bir oyun şekline geçilmesi sebebiyle bu iki isim hem savunmayı hem de hücumu organize etmek zorunda kaldı. Hiç olmadığı kadar koşmak ve açık kapamak zorunda kaldılar. Ellerinden gelen çabayı gösterseler de bu ikili bu kadar ağır fiziki yükü kaldıramadı. (Milliyet)Altay, Serdar, Kim, Szalai, Gustavo, Muhammed, Crespo, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar.Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, UmutFenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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