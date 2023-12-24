Bein Sports 1 Canlı İzle: Fenerbahçe-Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında heyecan dolu derbi mücadelesi yaşanacak. Taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe mücadeleyi kazanıp liderliğini devam ettirmek isterken, Galatasaray ise deplasmanda derbiyi kazanıp lider olmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



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Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, İsmail, Crespo, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Apler, Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Zaha, Icardi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.