Haber Tarihi: 24 Aralık 2023 14:38 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 14:38

Bein Sports 1 Canlı İzle: Fenerbahçe-Galatasaray

Bein Sports 1 Canlı İzle: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile kritik bir derbi maçına çıkacak.

Bein Sports 1 Canlı İzle: Fenerbahçe-Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında heyecan dolu derbi mücadelesi yaşanacak. Taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe mücadeleyi kazanıp liderliğini devam ettirmek isterken, Galatasaray ise deplasmanda derbiyi kazanıp lider olmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, İsmail, Crespo, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Apler, Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Zaha, Icardi

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.
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