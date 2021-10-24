bein sports 1 canlı izle, Fenerbahçe Alanyaspor maçı İZLE

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA





ALANYASPOR



Serkan, Juanfran, Fatih Aksoy, Milunovic, Borja, Fer, Umut Güneş, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou.





LUIZ GUSTAVO SINIRDA



Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luiz Gustavo, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sezon başından beri teknik direktör Vitor Pereira'nın vazgeçilmez oyuncusu olarak dikkati çeken Brezilyalı orta saha, bu sezon 3 sarı kart gördü. Gustavo, Aytemiz Alanyaspor karşısında kart görmesi durumunda Konya deplasmanında yer alamayacak. Serkan, Juanfran, Fatih Aksoy, Milunovic, Borja, Fer, Umut Güneş, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou.Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luiz Gustavo, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sezon başından beri teknik direktör Vitor Pereira'nın vazgeçilmez oyuncusu olarak dikkati çeken Brezilyalı orta saha, bu sezon 3 sarı kart gördü. Gustavo, Aytemiz Alanyaspor karşısında kart görmesi durumunda Konya deplasmanında yer alamayacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 11. KARŞILAŞMA



Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 10 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi.





FENERBAHÇE KADIKÖY'DE YENİLMEDİ



Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor ile Kadıköy'de oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, iki takımın daha önce yaptığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, 2 de beraberlik yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 9 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 3 gol gördü.