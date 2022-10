bein Sports 1 canlı izle, Beşiktaş Fenerbahçe maçı İZLE

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Muleka, Redmond, WeghorstAltay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Alioski, İrfan Can, Arao, Crespo, Lincoln, Batshuayi, Valencia.Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki derbi müsabakasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 356. randevuya çıkacak. Derbide kozlarını paylaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde daha önce 355 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 üstün tamamladığı müsabakayla başlayan 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 96 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 492 golüne, Beşiktaş 451 golle karşılık verdi.Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında 132 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 44 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı ise birbirlerine eşit. İki ekip de birbirlerine 151'er gol attı.Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmalarda geçen sezon eşitlik oluştu. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ikinci karşılaşmasında ise ekipler Vodafone Park'tan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.Bu sezon Beşiktaş'ın en önemli hücum silahları arasında yer alan Georges-Kevin N'Koudou, derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalması beklenen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ligde görev yaptığı 7 maçta 4 gol atarak kariyerinin en iyi başlangıçlarından birini yaptı.Ayak tabanında yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde oynanan son 5 maçta forma giyemeyen Rachid Ghezzal'ın durumu maç saatinde belli olacak. Hafta içinde bireysel antrenmanlar yaparak son durumunu deneyen siyah-beyazlı futbolcu, şartların olumlu olması halinde 5 haftanın ardından derbide forma giyecek. Beşiktaş'ta elinde yaşadığı sorunun ardından ameliyat edilen Nathan Redmond'ın ise eline yapılacak özel bir uygulama neticesinde karşılaşmaya onbirde başlaması bekleniyor.Beşiktaş'ta geçen sezonun son 8 haftasında göreve gelen ve sadece 1 kez İstanbul derbisine çıkan teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımda ikinci kez derbi heyecanı yaşayacak. Geçen sezon ilk derbisine Fenerbahçe karşısında çıkan Ismael, sarı-lacivertli rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.Fenerbahçe, derbide 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, takımla çalışmalara tekrar başlayan ancak henüz tam hazır durumda olmayan Serdar Aziz'in de derbide oynaması beklenmiyor. Öte yandan, Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, ceza sınırda yer alıyor. Milli oyuncu, kart görmesi durumunda VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un derbide, savunmadaki eksiklik sebebiyle sisteminde değişikliğe gitmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli takımı son zamanlarda 3'lü savunmayla sahaya süren Portekizli teknik adam, savunma oyuncularının sakatlığı nedeniyle son Alanyaspor maçına 4'lü savunmayla çıkmıştı. Fenerbahçe'de savunma oyuncularından Luan Peres ile Serdar Aziz'in tedavisinin devam etmesinden dolayı deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş karşısında takımını 4-4-2 sistemiyle sahaya sürmeyi planlıyor.Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide sarı-lacivertli taraftarlar yer almayacak. Kulüplerin anlaşmasının ardından İl Güvenlik Kurulu kararıyla Vodafone Park'ta sadece ev sahibi takım seyircileri bulunacak.Fenerbahçe, bu sezon ligde gol yollarında etkili bir performansa imza atıyor. Ligde ilk 3 maçında 13 gol kaydeden sarı-lacivertliler, golsüz tek maçını ise 4. haftada Konyaspor'la oynadığı ve 10 kişi kaldığı deplasman karşılaşmasında yaşamıştı. Ardından Kayserispor'a 2, Alanyaspor'a ise 5 gol atan sarı-lacivertliler, ligde bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada rakip fileleri 20 kez havalandırıp, maç başına 3 golün üzerinde bir performansa imza attı.Fenerbahçe, ligde geride kalan 6 maçında 12 farklı isimden gol katkısı aldı. Sarı-lacivertlilerde, Ezgjan Alioski, Arda Güler, Miguel Crespo, Emre Mor, Gustavo Henrique, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Joao Pedro, Diego Rossi, Enner Valencia, Miha Zajc ve takımdan ayrılan Mergim Berisha ligde gol atmayı başardı.Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR'da ise Koray Gençerler görev alacak. Mücadele beIN SPORTS'tan yayınlanacak.Milli maçlar öncesindeki son lig maçında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. Ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 14 puanla 4. sırada yer alırken, 4 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberliği bulunan Fenerbahçe 13 puanla 6. basamakta bulunuyor. Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ve bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, derbiyi kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Bir maçı eksik olan Jorge Jesus'un öğrencileri, haftaya 13 puan ve averajla 6. sırada girdi.