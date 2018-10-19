bein sport3 HD izle | Zalgiris Kaunas Fenerbahçe CANLI İZLE

Fenerbahçe, Litvanya deplasmanında

Bobby Dixon: "Ayıya yardım edin"

"Fenerbahçe hataları değerlendirir"

Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Fenerbahçe'den

Fenerbahçe'nin yeni transferinden Vesely sözleri!

Obradovic: "Performanstan çok memnunum"

Türk Havayolları Euroleague'de Fenerbahçe Basketbol takımı, Litvanya'da Zalgiris Kaunas'ın konuğu oluyor. Fenerbahçe'de Vesely, Dixon gibi isimlerin skora büyük katkı sağlaması bekleniyor.THY Avrupa Ligi'ne 2 galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, normal sezonun 3. maçında Zalgiris'le deplasmanda karşılaşacak.Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 3. maçında Litvanya'da Zalgiris'e konuk olacak.Geçen sezonun ikincisi Fenerbahçe ve üçüncüsü Zalgiris'i karşı karşıya getirecek karşılaşma Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.Ligdeki ilk 2 maçını kazanan sarı-lacivertliler, averajla lider durumda bulunuyor. İlk iki maçında sahasında İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria ve Rusya temsilcisi Khimki'yi rahat geçen Fenerbahçe, Litvanya'da da galibiyet arayacak.Sezona kendi sahasında İspanya ekibi Baskonia'ya yenilerek başlayan Zalgiris ise deplasmanda Anadolu Efes'i farklı geçti.İki takım geçen sezon Dörtlü Final'de karşılaşmış ve Fenerbahçe rakibini 76-67 yenerek finale yükselmişti.Fenerbahçe'nin evinde Khimki Moskova'yı 93-85 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Bobby Dixon'dan iddialı bir paylaşım geldi.THE Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Khimki Moskova'yı mağlup eden Fenerbahçe'de Bobby Dixon, mücadeleye damgasını vurdu.Son periyotta 14 sayı kaydeden Bobby Dixon, maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Dixon paylaşımında "Eğer beni bir ayıyla savaşırken görürseniz ayıya yardım edin çünkü ben iyiyimdir, iyi bir savaşı severim." ifadeleri yer aldı.Euroleague'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye 93-85 kaybeden Khimki Moskova'da başantrenör Georgios Bartzokas mücadeleyi değerlendirdi.Khimki Moskova Başantrenörü Georgios Bartzokas, Euroleague'de Fenerbahçe'ye mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.İşte Georgios Bartzokas'ın açıklamaları;"Yaptığımız hataları Fenerbahçe iyi değerlendirdi. Tipik bir Avrupa Ligi maçıydı. Kazanmak için şansımız da oldu ama burada kazanmak kolay değil. Yaptığınız hataları Fenerbahçe değerlendirir.""A.EFES MAÇINA KONSANTRE OLMALIYIZ"Bu maçı unutup Anadolu Efes maçına konsantre olmamız gerekir. Anadolu Efes maçında ilk iki maça göre daha iyi savunma yapmamız gerekiyor."Fenerbahçe'nin Çek basketbolcusu Vesely, THY Avrupa Ligi'nde ilk haftanın en değerli oyuncusu oldu.Fenerbahçe'nin Çek basketbolcusu Jan Vesely, THY Avrupa Ligi'nde ilk haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekibin konuk ettiği İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını 97-72 mağlup ettiği maçta 34 verimlilik puanıyla oynayan Vesely, normal sezonun ilk haftasında MVP unvanına layık görüldü.Karşılaşmada 22 dakika süre alan 28 yaşındaki oyuncu, 19 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapmasının yanı sıra 3 asiste imza attı. Kariyerinde dördüncü kez MVP seçilen Çek pivot, iki sayılık atışlarda 8'de 7 ve serbest atışlarda 5'te 5 ile oynadı.Litvanya'nın Zalgiris takımında forma giyen ABD'li Nate Wolters, 27 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 26 verimlilik puanıyla Rusya temsilcisi Khimki'nin Rus basketbolcusu Alexey Shved üçüncü sırada yer aldı.Fenerbahçe'nin yeni transferi Joffrey Lauvergne ve Jan Vesely, Gran Canaria galibiyetinin ardından konuştular.Fenerbahçe'nin Gran Canaria'yı 97-72 yendiği maçta yeni transfer Joffrey Lauvergne'nin Jan Vesely ile uyumu dikkat çekti. Maç sonunda da iki oyuncu, birbirleriyle oynadıkları için yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.Fenerbahçe ile ilk Euroleague maçına çıkan Joffrey Lauvergne, ''İyi başladık. Şimdiden gelecek haftayı bekleyemiyorum. Çok heyecanlıyım. Jan pas verebilen bir uzun. Biz birbirimizi bulabiliyoruz. Onunla birlikte oynadığım için çok mutluyum.'' sözlerini kullandı.VESELY: ''ÖNEMLİ OLAN TAKIM''Jan Vesely ise ''Bu takım galibiyetiydi. İç sahada iyi başlamak istiyorduk. Umarım devam edebiliriz. Şimdi çift maç haftamız var. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Sezon başından beri bunu konuşmuştuk. Lauvergne ile beraber oynadığımız için mutluyum. Ama önemli olan takım. Takım, takım, takım. Kendime bunu hatırlatırım.'' dedi.THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria'yı 97-72 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic maçın ardından açıklamalarda bulundu.Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria'yı 97-72 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, ilk çeyrekten son çeyreğe kadar maçın kontrollerinde geçtiğini söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, Herbalife Gran Canaria'nın THY Avrupa Ligi'nde olmayı hak ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Her zaman aynı şekilde oynayan bir takım. Hücumda ve savunmada aynı ritimde oynuyorlar. Fazla üç sayılık atış kullandılar ve hücum ribauntlarını toplamaya çalıştılar. Bu üç sayılık atışların girmemesi iyi oldu. İlk çeyrekten son çeyreğe kadar maç kontrolümüzde geçti. Sezon içinde Herbalife Gran Canaria'nın çok iyi bir takım olacağını göreceksiniz. Takımın performansından da çok memnunum. Oyuncularımı güzel bir maç için tebrik ediyorum."Ali Muhammed'in ABD'den döndüğü için yorgun olduğunu ve bu yüzden süre almadığını aktaran Sırp başantrenör, "Normal sezonda 60 maçımız var. Play-off'la birlikte 80 karşılaşma oynayacağız. Çok zorlu bir program içinde herkesin performansına ihtiyacımız var. 12 oyuncum var hepsi çok önemli. Genel olarak herkesin zamana ihtiyacı var." diye konuştu.