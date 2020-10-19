bein sport izle GS Alanyaspor maçı şifresiz canlı, Galatasaray maçı yayını

TT Stadı''nda Galatasaray - Alanyaspor maçı oynanıyor. Fatih Terim'in Galatasaray'ı, Çağdaş Atan'lı Alanyaspor'lu puansız göndermeyi hedefliyor.

19 Ekim 2020 19:34
bein sport izle GS Alanyaspor maçı şifresiz canlı, Galatasaray maçı yayını
Galatasaray Alanyaspor maçı canlı olarak beİN Sports 1'de izleniyor. Süper Lig'de 5. haftanın son gününde Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Alanyaspor'u yenmek ve milli ara sonrası hata yapmak istemiyor. Digitürk üyeleri, abonelikleri kapsamında maçın heyecanını bein Sports 1'de yaşayabilirler. Sporx'ten de Galatasaray - Alanyaspor maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.
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Galatasaray, Alanyaspor ile yeni sayfa peşinde: Süper Lig'e 2'de 2 yaparak giren ancak sonrasındaki 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, haftaya 7 puanla 4. sırada girdi. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray savunmasının önemli ismi Christian Luyindama sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin ilk 4 haftasında 3 kez sarı kartla cezalandırılan Demokratik Kongolu stoper, Alanyaspor müsabakasında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Galatasaray son 3 maçını kazanamadı: Galatasaray, çıktığı son 3 resmi maçta galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendi. Galatasaray, ardından ligin 4. hafta müsabakasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 9. randevuda: Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 9. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette Galatasaray ilk 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Alanya temsilcisi, son karşılaşmalarında geçen sezon konuk ettiği rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Geride kalan 8 maçta sarı-kırmızılı takımın 22 golüne, Alanya ekibi 10 golle yanıt verebildi.

Kaynak: Sporx.com

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