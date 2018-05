bein sport HD özet izle Alanyaspor Trabzonspor ÖZET İZLE şifresiz

'in 23. haftasında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan maçta Trabzonspor, geriye düşmesine rağmen Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bordo-mavili ekip Süper Lig'de 6 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 68. dakikada, 77. dakikadakaydetti.'un tek golünü ise 8. dakikadaattı.Bu galibiyetin ardından Trabzonspor Süper Lig'de puanını 36'ya çıkarırken, Aytemiz Alanyaspor 21 puanda kaldı.Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Aytemiz Alanyaspor ise gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.Karşılıklı ataklar halinde başlayan maçta ilk gol hneüz 9. dakikada geldi. Trabzonspor savunmadan çıkmak isterken ciddi bir hata geldi. Uğur pasını kaleci Onur'a atmak istedi ancak top kısa düştü. Onur Kıvrak da çıkmakta tereddüt edince Emre Akbaba topu aldı. Emre ceza sahasının içinde vuruşunu yaparken, Onur'a çarpan top ağlara gitti. 9. dakikada bu golle Aytemiz Alanyaspor rakibi karşısında 1-0 öne geçti.Trabzonspor, golden sonra oyunu kendi sahasında kabul eden rakibi üzerinde baskısını arttırdı. Mücadelenin 20. dakikasında Jose Sosa, topu çektikten sonra ceza sahasında Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Top Alanyasporlu oyunculara geçerken, Trabzonspor pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.Bu pozisyondan bir dakika sonra Sosa ceza sahasına doğru topu ortaladı. Ceza sahasında kafalardan seken topa arka direkte son olarak Novak dokundu ve top ağlara gitti. Ancak hakem Serkan Çınar ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.Rıza Çalımbay, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Bordo-mavili ekipte Olcay Şahan kenara gelirken oyuna Dame Ndoye dahil oldu.Bordo-mavili ekip ikinci yarıda da daha fazla topla oynarken, Aytemiz Alanyaspor rakibini daha çok savunmada bekledi.Karşılaşmanın 55. dakikası Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. Rıza Çalımbay, oyuna ikinci müdahalesini 60. dakikada gerçekleştirdi. Trabzonspor'da Kucka'nın yerine Yusuf Yazıcı dahil oldu.Baskısını arttıran Trabzonspor, aradığı golü 68. dakikada buldu. Sol kanattan Sosa'nın ceza sahasına havalandırdı. Burak Yılmaz vole vurmak istedi ancak istediği gibi vuramayınca top havalandı. Kale önünde hava topu mücadelesinde, kafalardan seken top yeniden Burak Yılmaz'ın önüne düştü. Burak yerden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Trabzonspor 68. dakikada bu golle skoru 1-1'e getirdi.Aytemiz Alanyaspor rakip kalede pozisyon ararken, kaptırılan topun ardından Trabzonspor hücuma başladı. Burak Yılmaz, orta sahada topla buluştu ve hızlı bir şekilde topu rakip alana taşıdı. Burak sol kanattaki Ndoye'ye pasını çıkardı. Dame Ndoye topu ceza sahasına koşu yapan Abdülkadir'e gönderdi. Abdülkadir, topu istediği giib kontrol edemedi ve top hafif sağ çapraza açıldı. Abdülkadir pozisyonun devamında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya zor pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleciden seken top ağlarla buluştu ve Trabzonspor 77. dakikada bu golle Aytemiz Alanyaspor karşısında skoru 2-1'e getirdi.Aytemiz Alanyaspor, son 10 dakikada beraberlik için bastırdı ancak golü bulamadı.Burak Yılmaz, 90+5. dakikada rakibine yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Burak Yılmaz, gelecek hafta Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.Kalan sürede her iki ekip de başka gol atamadı ve 90 dakika sonunda Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.8. dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Orta alandan Uğur Demirok'un geri pası kısa düşünce araya giren Emre Akbaba, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 1-013. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ceza alanında iyi yükselen Kucka, topu kafayla arkaya çıkardı. Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.25. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Kucka, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine topu ortaladı. Douglas, meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi önledi.30. dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Emre Akbaba ceza sahası içine yerden meşin yuvarlağı gönderdi. Trabzonspor savunmasında Okay Yokuşlu son anda topa ayak koyarak, tehlikeyi önledi.Maçın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.65. dakikada Pereria'nın sağdan ceza alanına ortasında N'doye'nin kafa vuruşunda kaleci Riou topu kontrol etti.68. dakikada Trabzonspor beraberlik golünü buldu. Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasına gönderdiği top, rakip oyuncuya çarparak yükseklik kazandı. N'doye'nin dokunuşuyla meşin yuvarlağı önünde bulan Burak Yılmaz, topu ağlarla buluşturdu: 1-169. dakikada Emre Akbaba'nın şutunda Uğur Demirok'a çarpan top kornere çıktı.75. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Villafanez'in etkili şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur Recep Kıvrak'dan sekti. Seken topu Trabzonspor defansı uzaklaştırdı.77. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ani gelişen Trabzonspor atağında N'doye'un pasında sağ kanatta topla buluşan Abdülkadir Ömür, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-2Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Maçın ardından Burak Yılmaz ve Gassama arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Teknik ekip ve futbolcuların araya girmesiyle tartışma büyümeden yatıştırıldı.Bahçeşehir OkullarıSerkan Çınar, Kemal Yılmaz, Süleyman ÖzayRiou, Gassama, Tzavellas (Dk. 81 Mbilla), Welinton, Barış Başdaş, Villafanez, Sackey, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Emre Akbaba, DouglasOnur Recep Kıvrak, Pereria, Novak, Durica, Kucka (Dk. 60 Yusuf Yazıcı), Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Sosa, Olcay Şahan (Dk. 46 N'doye), Abdülkadir Ömür (Dk. 90+4 Onazi), Burak YılmazDk. 8 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 68 Burak Yılmaz, Dk. 77 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)Dk. 14 Durica, Dk. 85 Sosa, Dk. 90+3 Onur Recep Kıvrak, Dk. 90+3 Burak Yılmaz (Trabzonspor), Dk. 25 Tzavellas, Dk. 55 Efecan Karaca, Dk. 69 Barış Başdaş, Dk. 72 Villafanez, Dk. 76 Douglas, Dk. 77 Sackey (Aytemiz Alanyaspor)