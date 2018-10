bein sport HD özet izle | Akhisarspor Trabzonspor GOLLERİ İZLE

AKHİSAR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Sosa şaşkınlığı! Sadece Galatasaray'a...

Ünal Karaman'ın en acı günü! Şenol Güneş...

Yusuf Yazıcı, geri dönüyor!

Trabzonspor'da Olcay Şahan sürprizi!

Trabzonspor'da gündem savunma

Muharrem Usta ateş püskürdü: "Bu yönetimin derdi benim!"

Ağaoğlu'ndan Trabzonspor açıklaması: "Gözü kara bir deniz göreceğiz!"

Trabzonspor'dan Muharrem Usta'ya suç duyurusu!

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı için geliyorlar

Trabzonspor 3 eksikle İzmir'e gitti

Ogenyi Onazi: "Ünal Karaman, Yanal'dan farklı"

'in 8. haftasında, deplasmandaile karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan, 3-1'lik skorla Trabzonspor oldu.Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 35. dakikada Jose Sosa, 43. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 67. dakikada Filip Novak ile geldi. Akhisarspor'un tek golünü ise 77. dakikada Seleznyov penaltıdan kaydetti.Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, bordo-mavili formayla ilk golünü frikikten kaydetti.Bu sonucun ardından Trabzonspor üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 13 yaparken, 5. sıraya yerleşti. Akhisarspor ise 5 puanla 17. sırada kaldı.Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde BB Erzurumspor'u konuk edecek, Akhisarspor ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan, Standard Liege maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.Yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında 2-1 mağlup oldukları Standard Liege karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolculardan Bilal Kısa'nın yerine Abdoulwahid Sissoko'ya, Onur Ayık'ın yerine Kadir Keleş'e, Yevgen Seleznov'un yerine ise Elvis Manu'ya görev verdi.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, annesinin vefatı nedeniyle Akhisar'da takımının başında yer almadı.2014-2015 sezonunda Akhisarspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını da yapan Hüseyin Çimşir, Akhisarspor karşılaşmasında bordo-mavili ekibin başında sahaya çıktı.Trabzonspor'un geçen haftaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer alan Juraj Kucka, Akhisarspor maçının kadrosunda yer almadı.Trabzonsporlu taraftarlar, Spor Toto Akhisar Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.Maç öncesi, Batman'daki terör saldırısına şehit olan 8 asker için saygı duruşunda bulunuldu.16. dakikada Güray'ın pasında sol çapraz pozisyonda topla buluşan Josue, bekletmeden ortasını yaptı. Ceza sahasında meşin yuvarlağı kontrol eden Manu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı.35. dakikada Trabzonspor, Sosa ile öne geçti. Ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arjantinli oyuncu, meşin yuvarlağı barajın üstünden kaleye göndererek filelerle buluşturdu: 0-1.42. dakikada Karadeniz ekibi farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega, Caner Osmanpaşa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler'in penaltı kararı verdiği pozisyonda, atışı kullanan Burak Yılmaz, kalecinin sağında topu ağlarla gönderdi: 0-2.47 dakikada ceza sahası dışında sol çapraz pozisyonda topla buluşan Josue, şutunu attı, kaleci Onur Recep Kıvrak, soluna uzanarak golü önledi.61. dakikada Abdülkadir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Burak Yılmaz, şutunu attı. Kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.65. dakikada Akhisarspor, gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Josue'nin attığı sert şutu kaleci Onur Kıvrak, kurtardı.67. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Pereira'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Novak, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.76. dakikada Akhisarspor'un golü geldi. Ev sahibi ekibin kullandığı serbest atışta top baraja çarparak, kornere çıktı. Pozisyon için Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvuran hakem Halil Umut Meler, Burak Yılmaz'ın topa elle müdahale ettiğini tespit ederek, penaltı kararı verdi. Atış için topun başına geçen Seleznov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.87. dakikada Dany'nin kısa düşen geri pasında topla buluşan Burak Yılmaz, kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. Burak'ın kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.Spor Toto AkhisarHalil Umut Meler, Kerem Ersoy, Esat SancaktarFatih Öztürk, Lopes, Mustafa Yumlu (Dk. 31 Dany), Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş (Dk. 74 Onur Ayık), Sissoko, Aykut Çeviker, Barbosa, Josue, Güray Vural, Manu (Dk. 46 Seleznov)Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür (Dk. 90 Hasan Batuhan), Amiri (Dk. 66 Olcay Şahan), Rodallega (Dk. 72 Yusuf Yazıcı), Burak YılmazDk. 35 Sosa, Dk. 43 Burak Yılmaz (penaltıdan), Dk. 67 Novak (Trabzonspor), Dk. 77 Seleznov (penaltıdan) (Akhisarspor)Dk 39 Toure, Dk. 77 Burak Yılmaz, Dk. 80 Pereira (Trabzonspor), Dk. 66 Dany (Akhisarspor)Geçen sezon Ocak ayında Milan'dan alınan 33 yaşındaki Arjantinli yıldız, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.Ocak ayındaki ara transferde Milan'dan 3.5 milyon euroya transfer edilen Arjantinli 10 numara Jose Sosa bir türlü bekleneni veremiyor.Bu sezon sadece Galatasaray maçındaki futboluyla ve yaptığı asistle göze batan 33 yaşındaki oyuncu diğer 6 karşılaşmadaki futboluyla hayal kırıklığı yarattı.Kasımpaşa maçında kaptırdığı top gol olan ve Ünal Karaman tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınan Sosa iyice gözden düştü.Karaman'ın pazar günü Akhisar deplasmanında Sosa'yı yedek soyundurması bekleniyor.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın dün vefat eden annesi Şefika Karaman, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın dün vefat eden annesi Şefika Karaman, Konya'da toprağa verildi.Şefika Karaman'ın naaşı, cenaze aracıyla merkez Selçuklu ilçesindeki Musalla Mezarlığı'na getirildi. Burada taziyeleri kabul eden Ünal Karaman'ın oldukça üzgün olduğu gözlendi.Cenaze törenine katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Ünal Karaman'a taziyelerini iletip, acısını paylaştı.Şefika Karaman'ın cenazesi, mezarlık içindeki namazgahta öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.Cenazede, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Atiker Konyaspor asbaşkanlarından Mehmet Günbaş ile Recep Çınar, spor yorumcusu Ercan Taner ve çok sayıda vatandaş katıldıGöztepe karşısında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düşen Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı geri dönüyor...Göztepe karşısında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düşen Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı geri dönüyor.Bordo-Mavililer'in Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede takımını yalnız bırakan 21 yaşındaki futbolcu, Akhisarspor karşısında sahadaki yerini yeniden alacak.Bu sezon Karadeniz ekibinde 6 maça çıkan Yusuf, 2 asistlik performans sergilerken, henüz rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.Trabzonspor'un Milli futbolcusu Olcay Şahan için önemli bir gelişme yaşandı.Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisarspor mücadelesi öncesi Trabzonspor'da Olcay Şahan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.Geçtiğimiz hafta teknik direktör Ünal Karaman tarafından kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, Akhisar karşılaşmasında kadroda yer alıyor.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, son haftalarda savunma yaşadıkları sorunu çözmek istiyor.Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 7 maçın 6'sında da kalesinde gol gören Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, bu sorunu çözmek için harekete geçti.Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray maçı hariç diğer 6 maçta da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor'da öncelikli gündem savunma hattı. Ligde en çok gol atan ve en çok gol yiyen takımlar arasında yer alan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın, hafta boyunca en çok üzerinde durduğu konuların başında savunma güvenliği yer aldı.KARAMAN: "HER DÖNÜŞTE POZİSYON VERMEYİN"Futbolculardan daha dikkatli olmalarını isteyen Karaman, savunmaya yönelik yaptırdığı çalışmalarda, "Topa sahip olun. Savunmada rakibi karşılarken onun koşu temposuna ayak uydurun. Top gittiğinde rakibi bırakmayın, onunla devam edin. Rakiple mesafenizi iyi ayarlayın. Birebirde rakip sizi geçiyorsa sorun var demektir. Paylaşımları, göz takibini iyi yapın. Boşa gereksiz enerji harcamayın. Alanya ve Göztepe maçlarında bunu yaptık. Hücumda kaybedince enerjinizi geriye koşmak için harcıyorsunuz. Her dönüşte pozisyon vermeyin. Doğru zamanda doğru işler yapın. Topun dönüşüne göre hemen pozisyon almak gerekiyor. Boş adam bırakmayın. Hızlı hücum şansı vermeyin" uyarılarında bulundu.Trabzonspor Kulübünün eski başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili yönetim kurulunun, kulübü zarara uğrattığı gerekçesiyle kendisi hakkında başlattığı girişimle ilgili açıklamalarda bulundu.Trabzonspor Kulübünün eski başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili yönetim kurulunun, kulübü zarara uğrattığı gerekçesiyle kendisi hakkında başlattığı hukuki girişimle ilgili açıklamada bulundu.Usta, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Haysiyet cellatları size yazıklar olsun! Siz Trabzonsporlu iseniz ben değilim. Bu yönetimin derdi Trabzonspor değil, benim. Size bu kadar iyi niyete değmezmiş. Mahkemeye gidiyorsanız, ben de gidiyorum o zaman. Size bağış da yok. Şimdi ben de gereğini yapacağım." ifadelerini kullandı.Ünal Karaman'ın acı günü!Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman hayatını kaybetti.Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman'ın kalp yetmezliği sebebiyle vefat ettiği duyuruldu.Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;Teknik Direktörümüz Ünal Karaman'ın Konya'da yaşayan annesi Şefika Karaman, kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şefika Karaman'a Allah'tan rahmet, Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ve ailesine başsağlığı diliyoruz.Cenaze töreni ile ilgili detaylar resmi sitemizden duyurulacaktırTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, geleceğe yönelik umutlu mesajlar verdi ve taraftara seslendi.Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün içinde bulunduğu günlerin geride kalacağına inandığını belirterek, "Bir gün o dağ tükenecek ve hep beraber zirvesine çıkıp ileriye doğru baktığımızda, tüm enginliği ile gözü kara bir deniz göreceğiz" dedi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, geleceğe yönelik umutlu mesajlar verdi. Kendisinin ve yönetim kurulunun mazbatayı 2017-18 futbol sezonunun son haftalarında teslim aldığını hatırlatan Ağaoğlu, "2018-19 sezonunun ilk haftalarını geride bırakırken görüyorum ki bu kutsal göreve gelişimizden bugüne geçen zamanda bu süreç benim ve gerek yönetim kurulunda yer alan her bir yöneticim için gerek işinden ve gerek ailesinden feragat ederek Trabzonspor için harcadığı mesai, emek ve özveri demekti. Gerçekten yorucu bir süreçti" dedi."ŞEFFAFLIĞIMIZ NEDENİYLE TARAFTARIMIZ HEP ARKAMIZDADIR"Yoğun temaslar gerçekleştirdiklerini ifade eden Ağaoğlu, şöyle devam etti:"Gerçekleştirdiğimiz yoğun temaslarda amacımız; bir yandan Trabzonsporumuza maddi kaynaklar yaratırken, diğer yandan bu büyük camiayı yeniden eski günlerinde olduğu gibi yan yana görebilmekti. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları da göz önünde bulundurduğumuz zaman, gerçekleştirdiğimiz küçük ve büyük ölçekteki sponsorlukların, camiamızın ileri gelenlerinden topladığımız bağışların ne kadar hayati bir önem taşıdığı ortaya çıkacaktır. Bu destekleri, Trabzonspor'un aşılması oldukça güç bir engele; adeta borçtan bir dağa dönüşen maddi sıkıntılarından kurtulmak için sürdürmemiz gerekmektedir. Şükür ki göreve geldiğimiz günden beri ortaya koyduğumuz şeffaf yöneticilik, taraftarlarımızın bu gerçeği görmesini sağlamıştır. Ve bu yüzdendir ki; taraftarımız hep arkamızdadır.""GÖZÜ KARA BİR DENİZ GÖRECEĞİZ"Bu kulübün en önemli varlığının taraftarlar olduğunu kaydeden Ağaoğlu, "Bizler bu geçici 'yöneticilik' payesini almış olmakla birlikte, tıpkı sizler gibi bu kulübün taraftarıyız. Yani, kalıcı olan 'taraftar' olmaktır. Biz bunun bilinci ile görev süremiz boyunca 'taraftar' odaklı; taraftarımızı önceleyen bir anlayış sürdürmek istiyoruz. Dolayısıyla onların sportif beklentileri karşılanmadığı anlar, hem birer taraftar, hem de bulunduğumuz pozisyon ve sorumluluğumuzun bilinci ile çok daha fazla üzülüyoruz. Ama inanıyoruz; bu günler geçecek. Ksenephon'un 'on Binlerin Dönüşü' eserinde anlattığı gibi; bir gün o (borçtan) dağ tükenecek ve hep beraber zirvesine çıkıp ileriye doğru baktığımızda, tüm enginliği ile gözü kara bir deniz göreceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.Trabzonspor Yönetim Kurulu, kulübü zarara uğrattığı gerekçesiyle eski başkan Muharrem Usta ile ilgili hukuki girişimlerin başladığını açıkladı.Kulüp basın sözcüsü Zeyyat Kafkas, bordo-mavililerin internet sitesinden yaptığı açıklamada, Bağımsız Denetim Şirketi tarafından bir önceki dönem yönetim kurulunun hesaplarının incelenmesine dair hazırlanan raporla ilgili hukuki girişimlere başladıklarını belirterek, "Trabzonspor Kulübünün yönetiliş biçiminde artık şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları ön plandadır" değerlendirmesinde bulundu."Tüm spor kamuoyunun malumu olduğu üzere kulübümüzün bir önceki dönem hesapları, Bağımsız Denetim Şirketi tarafından incelenerek, tamamen somut verilerden oluşan kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır" ifadesini kullanan Kafkas, şunları kaydetti:"Tarih boyunca hep ilkleri gerçekleştiren ve cesaretle attığı adımlar sayesinde Türk futboluna yön veren kulübümüzün yönetim kurulu, bu misyondan hareketle söz konusu raporda yer alan hususlar hakkında gereğinin yapılmasına yönelik ivedilikle harekete geçmiştir. Bilinmelidir ki Trabzonspor Kulübünün yönetiliş biçiminde artık şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları ön plandadır.Bu kapsamda Bağımsız Denetim Şirketi'nin raporunda belirtildiği üzere, Trabzonspor Kulübüne bir önceki dönem verilen zararların tamamı, dönemin yönetim kurulu başkanının alacağından yasal faiziyle birlikte mahsup edilecektir. Raporda yer alan hususların tamamıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Disiplin Kuruluna sevk hususunu yönetim kurulumuz ayrıca değerlendirecektir."Sezon başında Abdülkadir Ömür'ü isteyen ancak Trabzonspor ile anlaşamayan Benfica, yıldız oyuncunun performansını yakından takip ediyor. İtalyan ekibi Fiorentina'nın ise Yusuf Yazıcı'yı izletmek için Türkiye'ye scout gönderdiği öğrenildi.Transfer döneminde ismi ciddi bir şekilde Portekiz ekibi Benfica ile anılan Abdülkadir Ömür, kulüplerin el sıkışamaması sonrasında takımda kalmıştı. Ancak Kırmızı-Beyazlılar'ın, 19 yaşındaki futbolcu için ısrarı sürüyor. Devre arası transfer döneminde yıldız futbolcu için öncelik isteyen Benfica, bu süre zarfında Abdülkadir'i izlemeyi devam ediyor.Fanatik'in haberine göre, başarılı futbolcunun hem sağlık durumunu hem de formunu yakından takip eden Portekiz temsilcisi, Ocak ayında Fırtına'nın kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor.RESMİ TEKLİF YOLDABordo-Mavililer'in bir diğer genç yıldızı Yusuf Yazıcı ise Avrupa ekiplerini peşine takmaya devam ediyor. Atletico Madrid, Sevilla ve Milan gibi devlerin radarında olan 21 yaşındaki oyuncuya son olarak İtalyan temsilcisi Fiorentina talip oldu.Avrupa'nın en genç kadrosuna sahip olan Çizme ekibinin, genç futbolcuyu çıplak gözle izletmek için Türkiye'ye scoutlarını gönderdiği öğrenildi. Mor-Beyazlılar, Yusuf'un performansından memnun kalırsa Trabzonspor'a resmi teklifini iletecek.Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşma için İzmir'e gitti.Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maç için uçakla İzmir'e gitti.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra tarifeli uçakla İzmir'e hareket etti. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşma için İzmir'e gitti.Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maç için uçakla İzmir'e gitti.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra tarifeli uçakla İzmir'e hareket etti. Bordo-mavili kafile, buradan kara yolu ile maçın oynanacağı Manisa'ya geçecek.Bordo-mavili kafilede, Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Majid Hosseini, Mustafa Akbaş, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Zeki Yavru, Filip Novak, Batuhan Artarslan, Ogenyi Onazi, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Olcay Şahan, Vahid Amiri, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega yer aldı.Sakatlıkları devam eden Kamil Ahmet Çörekçi ve Luis Ibanez'in yanı sıra Slovak oyuncu Juraj Kucka'nın, teknik direktör Ünal Karaman'ın kararıyla kafilede yer almadığı belirtildi. Bu sezon sergilediği performanstan sevdiği yemeklere kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunan Onazi, vatandaşı Anthony Nwakaeme'nin bordo mavili kulübe transfer süreci hakkında da çarpıcı detaylar anlattı.Trabzonspor'da performansıyla zaman zaman eleştirilen ancak karakteriyle her zaman takdir toplayan Ogenyi Onazi, önemli açıklamalar yaptı. Kötü başladığı sezonda gol attığı Galatasaray maçıyla birlikte yükselişe geçen, mevkiinde alternatifsiz olan 25 yaşındaki futbolcunun sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:Bu sezonki performansın hakkında neler söylersin?Futbolda inişler ve çıkışlar vardır. Kulüpler de bunları yaşıyor. Biz de yaşıyoruz. Ama her zaman yolumuza devam ediyoruz. Bu yıl oynadıkça, maçları geçirdikçe ve özgüven kazandıkça performansımın daha da yukarıya çıkacağına inanıyorum. Bunu zaman da gösterecek.Bu sezon daha defansif bir rol üstlendin. Bu seni zorluyor mu?Orta sahanın her bölgesinde oynamaya alışkın biriyim. Modern futbolda da bunu yapıp hoca için kullanışlı bir oyuncu olmanız gerekiyor. Modern futbolun en çok istediği şeylerden biri bu.KUYMAK VAZGEÇİLMEZİM...Bordo-mavili takıma 3 yıl önce gelen Ogenyi Onazi, Trabzon mutfağına da fazlasıyla meraklı... Peynir, tereyağı ve mısır unuyla yapılan kuymağa bayıldığını söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, keyfine düşkün olduğunu vurguluyor.CAMİAYI VE KULÜBÜ ÇOK SEVİYORUMTürkiye'de farklı hocalarla çalıştın. Onları nasıl anlatırsın?Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay iyi hocalardı. Ancak Ünal Karaman'ı farklı yapan bu sene sezon öncesi kampına katıldığımda istediklerini bize aktarma şekliydi. Hoca gerçekten ne istediğini bilen biri.Herkes takımdan ayrılacağını düşünüyordu ancak sen kalmayı tercih ettin, nasıl oldu?Kalma nedenim hocamızın davranışlarıydı. Dünya Kupası'nın ardından birçok teklif aldım ama menajerime önce hocayla tanışmak istediğimi söyledim. Hoca ile tanıştıktan sonra kalmaya karar verdim. Daha önce de teklifler gelmişti ancak kulübü ve camiayı çok seviyorum. Hoca ile konuştuktan sonra kalma kararım kesinleşti.