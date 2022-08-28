bein sport HD izle Trabzonspor Galatasaray CANLI İZLE

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Trabzonspor Galatasaray beIN yayını, Trabzonspor Galatasaray beIN Sports canlı maç linki, Derbi Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın linki, Digitürk TS GS derbi maçı canlı link, 28.08.2022 Trabzonspor Galatasaray maçı izle, TS GS derbi maçı beIN Sports 1 izle, Canlı bein Trabzonspor Galatasaray izle, TS GS beIN maç İzle, 4. Hafta Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın izle, Digitürk Trabzonspor Galatasaray canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan kritik Trabzonspor Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanmaktadır. İşte Trabzonspor Galatasaray derbisini canlı izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.

LİNK Trabzonspor Galatasaray derbisi! Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA













TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?



Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir. GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



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Farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.





Galatasaray'da Mertens derbide 11'de



Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maçın 11'i belli oldu. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz haftaya göre kadroda tek değişiklik yaptı. Galatasaray'da bu hafta derbide Emre Akbaba'nın yerine yeni transfer Dries Mertens ilk kez 11'de başlayacak. Okan Buruk'un Trabzonspor maçı kadrosu şu şekilde: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem, Seferovic.



Trabzonspor'da zorunlu değişiklikler!



Trabzonspor'un Galatasaray ile karşı karşıya geleceği maçın 11'inde zorunlu değişikliğe gitti. Bordo mavililerde geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında sahada olan Uğurcan Çakır, Bakasetas ve sonradan oyuna giren Abdulkadir Ömür sakatlıkları sebebiyle Galatasaray maçında kadroda yer almadı. Trabzonspor'un kadrosunda şuı isimler yer aldı: Muhammet Taha Tepe, Larssen, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bardhi , Dorukhan Toköz Djaniny, Trezeguet, Cornelius.



Galatasaray'ın Trabzonspor taktiği Kopenhag'dan!



Okan Buruk ve yardımcıları bir hafta boyunca Trabzonspor'u analiz etti. Kopenhag rövanşını Florya'da birlikte izleyen sarı-kırmızılı teknik heyet, Danimarka ekibinden kopya çekecek. Kopenhag gibi takım savunmasında merkezi kapatmaya öncelik verecek olan Galatasaray , Trabzonspor'u kanat ortalarına zorlayacak. Abdülkerim Bardakcı'nın hava hakimiyetine güvenen sarı-kırmızılılar, bordomavili takımın defansında vereceği boşluklardan da Kerem ve Yunus faydalanmaya çalışacak.



Galatasaray tribünleri Trabzon'da



Galatasaray taraftarı Trabzon'da deplasman tribünündeki yerini alacak. Yasağın kalkmasıyla 2 bin 40 sarı-kırmızılı taraftar Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde takımlarını destekleyecek. Başkan Dursun Özbek de protokol tribününde Galatasaray'ı temsil edecek. Bu zorlu maçta takımı ve oyuncuları yalnız bırakmak istemeyen Özbek'e yöneticiler eşlik edecek.



Galatasaray'da son şansı olan isimler



Zorlu deplasmanda Van Aanholt, Abdülkerim, Kerem, Yunus ve Seferovic'in göstereceği performans, G.Saray'ın transfer stratejisini şekillendirecek. Stoper, sol bek, kenar ve forvet hamlesi yapmayı planlayan yönetim, Trabzon'daki oyuna göre ilk 11 ya da kulübeye takviyeye karar verecek. Özellikle ilk 3 maçta beklentileri karşılamayan Van Aanholt'un performansı merak ediliyor. Bu arada Cimbom, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ittihad Kalba'ya kiralandığını açıkladı.



Okan Buruk'un Trabzonspor maçındaki en büyük kozu



Süper Lig 'de sezonun ilk büyük maçına Trabzon'da çıkacak olan Galatasaray 'da sakatlığı geçmeyen Fredrik Midtsjö dışında eksik bulunmuyor. Ancak teknik heyet Leo Dubois, Luyindama, Ömer Bayram ve Taylan'ı da kadroya dahil etmedi. Teknik direktör Okan Buruk, kafasındaki ilk 11'i de ince eleyip sık dokuyarak belirledi. Ümraniyespor maçında ikinci yarıda sergilenen futboldan memnun kalan Buruk, Emre Akbaba- Mertens değişikliği yapmaya karar verdi. Trabzon deplasmanında Muslera'nın önünde yine Sacha Boey-Nelsson- Abdülkerim-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak. Orta saha merkezini Torreira ile Sergio Oliveira oluşturacak. Yunus ve Kerem kenarda, Mertens forvet arkasında ve Seferovic ileri uçta oynayacak.







Gomis yine hamle oyuncusu olacak



Mertens'e göre hücum planlarını hazırlayan Okan Buruk, kulübeden hamle oyuncusu olarak ise Berkan, Emre Akbaba ve Gomis'i kullanacak. Buruk ve yardımcıları, üç haftadır gol atamayan Seferovic'le de özel görüşmeler yaptı ve İsviçreli 9 numarayı dev maça motive etti.



Muhammet Taha Tepe ile özel görüşme



Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı maça odaklanmışken Uğurcan Çakır'dan gelen sakatlık haberi sonrası sarsılmıştı. 26 yaşındaki file bekçisinin ardından kaleyi Muhammet Taha Tepe'yi teslim edecek Abdullah Avcı, genç futbolcu ile özel bir görüşme yaptı. Deneyimli teknik adam, Süper Lig'de ilk maçına çıkacak 21 yaşındaki eldivenden heyecanlanmamasını ve mücadele boyunca sakin kalmasını istedi. Öte yandan Muhammet Taha Tepe ise Abdullah Avcı'ya, "Göreve hazırım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Uğurcan'ı aratmamak için son ana kadar mücadele edeceğim" sözünü verdi.



Abdullah Avcı motivasyon çalışmaları üzerinde durdu



Trabzonspor'da Antalyaspor yenilgisinin ardından Kopenhag'a da elenmek moralleri epey bozmuştu. Galatasaray'a karşı ligde oynanacak mücadeleyi çıkış haritasının başlangıcı olarak gören teknik direktör Abdullah Avcı, çarşamba gününden bu yana sadece motivasyon çalışmaları üzerinde durdu. Oyuncularıyla bu süreçte 4 kez uzun soluklu toplantılar yapan Avcı takımın beynini yıkadı. "Ayağa kalkıp kim olduğumuzu gösterme zamanı" diyen deneyimli teknik adamın, futbolcularına, "Şampiyonun kim olduğunu herkese hatırlatın" vurgusunu yaptığı ifade edildi.



Kabus geride kaldı



Antalya karşısındaki farklı yenilgiyi de Devler Ligi'ne atılan havluyu da oyuncularına unutturan tecrübeli teknik adam, dünü ise tamamen taktiksel çalışmalarla tamamladı. Galatasaray'a karşı oynanacak olan kurguyu takıma tek tek anlatan Fırtına'nın hocası, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.



Okan Buruk'un yıkım planı



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu akşam sezonun en zorlu karşılaşmalarından birine çıkacak. Tecrübeli teknik adam, zorlu deplasmana takımını en iyi şekilde hazırladı. Taraftarı önünde oldukça etkili maçlar çıkaran rakibi karşısında sürprize izin vermemeyi planlayan Buruk, oyunu takımın en önemli yıldızlarından Mertens'in üzerine kuracak. Başarılı futbolcuyu takım çalışmalarında hücum organizasyonlarının lideri olarak belirleyen Okan hoca, yıldız ismin etkisiyle zorlu rakibi karşısında hakimiyeti elinde tutmayı amaçlıyor. Maç boyunca önde baskı ve rakip yarı alanda topun kapılmasını talep eden Okan Buruk, bu konuda da Oliviera ve Toreria'ya inanıyor.



Avcı, Buruk'a geçit vermiyor



Okan Buruk'un Süper Lig kariyerinde deplasmanda mağlup edemediği teknik direktörler arasında Abdullah Avcı'dan daha fazla konuk olduğu bir meslektaşı bulunmuyor. Rakibini 4 kez konuk eden Avcı, hiç boyun eğmedi. Deneyimli hoca bu seriyi sürdürmeye çalışacak.



Rekabette üstünlük Aslan'a ait



Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, bugün saat 21.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar, ligde 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle aldığı 6 puanla 7. sırada bulunuyor. Bordo-Mavililer de 2 galibiyet ve1 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 9. sırada yer alıyor. Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 133 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Aslan, 59 kez sahadan galip ayrılırken Fırtına ise 44 defa rakibini mağlup etti. 30 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.



Son 10 maçta ev sahibi...



Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 karşılaşmada Karadeniz ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde Bordo-Mavililer 4 kez rakibini mağlup etti. Sarı Kırmızılılar ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabaka da berabere tamamlandı. Galatasaray, yeni teknik direktörü Okan Buruk'un yönetiminde zorlu deplasmandan zaferle ayrılıp ikili rekabette de önemli bir adım atmak istiyor.



Bardhi'den beklenti büyük



İlk Süper Lig maçında Antalyaspor'a iki gol atan Enis Bardhi, Ogenyi Onazi'den bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada duble yapan ilk oyuncu olmuştu. Yıldız oyuncu bugün de Bordo-Mavili takımın önemli kozlarından biri olarak sahaya çıkacak.



Biletlere hücum var



Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonsporile Galatasaray arasında oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktığı andan itibaren Bordo-Mavili taraftarlar gişelerin önünde sıra tutmuştu. Biletilerin tükendiği ve dev müsabakanın kapalı gişe oynanacağı ifade edildi.



TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ



Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Alper Ulusoy olarak açıklandı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet sonucunda 6'şar puan elde etti.



SON DAKİKA: BAKASETAS VE ABDÜLKADİR KADRODAN ÇIKARILDI



Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Uğurcan Çakır sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sakatlığı bulunan Bakasetas ile kas ağrıları olan Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı. Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda ayrıca, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Christian Luyindama Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.







Trabzonspor İlk 11



Muhammet Taha Tepe, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Trezeguet, Djaniny, Cornelius.







Galatasaray İlk 11:



Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic.







134. randevu Trabzon'da



Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 134. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 133 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.



Ligde de Galatasaray önde



Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 98 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 24 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 127, Trabzonspor ise 114 gol attı.



Trabzon'daki lig maçları



Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 49 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 6'sı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray da 61 golle karşılık verdi.



Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maçın 11'i belli oldu. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz haftaya göre kadroda tek değişiklik yaptı. Galatasaray'da bu hafta derbide Emre Akbaba'nın yerine yeni transfer Dries Mertens ilk kez 11'de başlayacak. Okan Buruk'un Trabzonspor maçı kadrosu şu şekilde: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem, Seferovic.Trabzonspor'un Galatasaray ile karşı karşıya geleceği maçın 11'inde zorunlu değişikliğe gitti. Bordo mavililerde geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında sahada olan Uğurcan Çakır, Bakasetas ve sonradan oyuna giren Abdulkadir Ömür sakatlıkları sebebiyle Galatasaray maçında kadroda yer almadı. Trabzonspor'un kadrosunda şuı isimler yer aldı: Muhammet Taha Tepe, Larssen, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bardhi , Dorukhan Toköz Djaniny, Trezeguet, Cornelius.Okan Buruk ve yardımcıları bir hafta boyunca Trabzonspor'u analiz etti. Kopenhag rövanşını Florya'da birlikte izleyen sarı-kırmızılı teknik heyet, Danimarka ekibinden kopya çekecek. Kopenhag gibi takım savunmasında merkezi kapatmaya öncelik verecek olan Galatasaray , Trabzonspor'u kanat ortalarına zorlayacak. Abdülkerim Bardakcı'nın hava hakimiyetine güvenen sarı-kırmızılılar, bordomavili takımın defansında vereceği boşluklardan da Kerem ve Yunus faydalanmaya çalışacak.Galatasaray taraftarı Trabzon'da deplasman tribünündeki yerini alacak. Yasağın kalkmasıyla 2 bin 40 sarı-kırmızılı taraftar Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde takımlarını destekleyecek. Başkan Dursun Özbek de protokol tribününde Galatasaray'ı temsil edecek. Bu zorlu maçta takımı ve oyuncuları yalnız bırakmak istemeyen Özbek'e yöneticiler eşlik edecek.Zorlu deplasmanda Van Aanholt, Abdülkerim, Kerem, Yunus ve Seferovic'in göstereceği performans, G.Saray'ın transfer stratejisini şekillendirecek. Stoper, sol bek, kenar ve forvet hamlesi yapmayı planlayan yönetim, Trabzon'daki oyuna göre ilk 11 ya da kulübeye takviyeye karar verecek. Özellikle ilk 3 maçta beklentileri karşılamayan Van Aanholt'un performansı merak ediliyor. Bu arada Cimbom, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ittihad Kalba'ya kiralandığını açıkladı.Süper Lig 'de sezonun ilk büyük maçına Trabzon'da çıkacak olan Galatasaray 'da sakatlığı geçmeyen Fredrik Midtsjö dışında eksik bulunmuyor. Ancak teknik heyet Leo Dubois, Luyindama, Ömer Bayram ve Taylan'ı da kadroya dahil etmedi. Teknik direktör Okan Buruk, kafasındaki ilk 11'i de ince eleyip sık dokuyarak belirledi. Ümraniyespor maçında ikinci yarıda sergilenen futboldan memnun kalan Buruk, Emre Akbaba- Mertens değişikliği yapmaya karar verdi. Trabzon deplasmanında Muslera'nın önünde yine Sacha Boey-Nelsson- Abdülkerim-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak. Orta saha merkezini Torreira ile Sergio Oliveira oluşturacak. Yunus ve Kerem kenarda, Mertens forvet arkasında ve Seferovic ileri uçta oynayacak.Mertens'e göre hücum planlarını hazırlayan Okan Buruk, kulübeden hamle oyuncusu olarak ise Berkan, Emre Akbaba ve Gomis'i kullanacak. Buruk ve yardımcıları, üç haftadır gol atamayan Seferovic'le de özel görüşmeler yaptı ve İsviçreli 9 numarayı dev maça motive etti.Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı maça odaklanmışken Uğurcan Çakır'dan gelen sakatlık haberi sonrası sarsılmıştı. 26 yaşındaki file bekçisinin ardından kaleyi Muhammet Taha Tepe'yi teslim edecek Abdullah Avcı, genç futbolcu ile özel bir görüşme yaptı. Deneyimli teknik adam, Süper Lig'de ilk maçına çıkacak 21 yaşındaki eldivenden heyecanlanmamasını ve mücadele boyunca sakin kalmasını istedi. Öte yandan Muhammet Taha Tepe ise Abdullah Avcı'ya, "Göreve hazırım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Uğurcan'ı aratmamak için son ana kadar mücadele edeceğim" sözünü verdi.Trabzonspor'da Antalyaspor yenilgisinin ardından Kopenhag'a da elenmek moralleri epey bozmuştu. Galatasaray'a karşı ligde oynanacak mücadeleyi çıkış haritasının başlangıcı olarak gören teknik direktör Abdullah Avcı, çarşamba gününden bu yana sadece motivasyon çalışmaları üzerinde durdu. Oyuncularıyla bu süreçte 4 kez uzun soluklu toplantılar yapan Avcı takımın beynini yıkadı. "Ayağa kalkıp kim olduğumuzu gösterme zamanı" diyen deneyimli teknik adamın, futbolcularına, "Şampiyonun kim olduğunu herkese hatırlatın" vurgusunu yaptığı ifade edildi.Antalya karşısındaki farklı yenilgiyi de Devler Ligi'ne atılan havluyu da oyuncularına unutturan tecrübeli teknik adam, dünü ise tamamen taktiksel çalışmalarla tamamladı. Galatasaray'a karşı oynanacak olan kurguyu takıma tek tek anlatan Fırtına'nın hocası, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu akşam sezonun en zorlu karşılaşmalarından birine çıkacak. Tecrübeli teknik adam, zorlu deplasmana takımını en iyi şekilde hazırladı. Taraftarı önünde oldukça etkili maçlar çıkaran rakibi karşısında sürprize izin vermemeyi planlayan Buruk, oyunu takımın en önemli yıldızlarından Mertens'in üzerine kuracak. Başarılı futbolcuyu takım çalışmalarında hücum organizasyonlarının lideri olarak belirleyen Okan hoca, yıldız ismin etkisiyle zorlu rakibi karşısında hakimiyeti elinde tutmayı amaçlıyor. Maç boyunca önde baskı ve rakip yarı alanda topun kapılmasını talep eden Okan Buruk, bu konuda da Oliviera ve Toreria'ya inanıyor.Okan Buruk'un Süper Lig kariyerinde deplasmanda mağlup edemediği teknik direktörler arasında Abdullah Avcı'dan daha fazla konuk olduğu bir meslektaşı bulunmuyor. Rakibini 4 kez konuk eden Avcı, hiç boyun eğmedi. Deneyimli hoca bu seriyi sürdürmeye çalışacak.Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, bugün saat 21.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar, ligde 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle aldığı 6 puanla 7. sırada bulunuyor. Bordo-Mavililer de 2 galibiyet ve1 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 9. sırada yer alıyor. Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 133 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Aslan, 59 kez sahadan galip ayrılırken Fırtına ise 44 defa rakibini mağlup etti. 30 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 karşılaşmada Karadeniz ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde Bordo-Mavililer 4 kez rakibini mağlup etti. Sarı Kırmızılılar ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabaka da berabere tamamlandı. Galatasaray, yeni teknik direktörü Okan Buruk'un yönetiminde zorlu deplasmandan zaferle ayrılıp ikili rekabette de önemli bir adım atmak istiyor.İlk Süper Lig maçında Antalyaspor'a iki gol atan Enis Bardhi, Ogenyi Onazi'den bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada duble yapan ilk oyuncu olmuştu. Yıldız oyuncu bugün de Bordo-Mavili takımın önemli kozlarından biri olarak sahaya çıkacak.Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonsporile Galatasaray arasında oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktığı andan itibaren Bordo-Mavili taraftarlar gişelerin önünde sıra tutmuştu. Biletilerin tükendiği ve dev müsabakanın kapalı gişe oynanacağı ifade edildi.Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Alper Ulusoy olarak açıklandı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet sonucunda 6'şar puan elde etti.Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Uğurcan Çakır sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sakatlığı bulunan Bakasetas ile kas ağrıları olan Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı. Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda ayrıca, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Christian Luyindama Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.Muhammet Taha Tepe, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Trezeguet, Djaniny, Cornelius.Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic.Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 134. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 133 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 98 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 24 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 127, Trabzonspor ise 114 gol attı.Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 49 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 6'sı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray da 61 golle karşılık verdi.

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