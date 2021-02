bein sport HD izle Trabzonspor Fenerbahçe CANLI İZLE LİNKİ

Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Abdülkadir Ömür ve Trondsen Fenerbahçe karşısında yer alamayacak. Öte yandan

Trabzonspor'da Kamil Ahmet kadrodan çıkarıldı. Sakatlığı bulunan futbolcu Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Kovid-19'a diğer oyunculardan sonra yakalanan Marlon'un karantina süreci dün sona erdi. Sabah teste giren Brezilyalı sol bekin sonucu negatif çıkınca akşam idmana dahil edildi. Marlon'un, F.Bahçe karşılaşmasında yedek olması bekleniyordu ancak Kamil Ahmet'in sakatlığı sonrası oynama ihtimali doğdu.

Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Caner'in dışında sakatlığı bulunan Luis Gustavo, Sadık Çiftpınar ile birlikte hazır duruma gelmeyen İrfan Can Kahveci kadroda yer almıyor.





Muhtemel 11'ler 📍

Trabzonspor v Fenerbahçe pic.twitter.com/VEkhHCKhOW



— Sporx (@sporx) February 28, 2021

Kim kazanır?🤔



— Sporx (@sporx) February 28, 2021





Uğurcan, Marlon, Vitor Hugo, Edgar, Serkan, Berat, Baker, Nwakaeme, Bakasetas, Ekuban, Djaniny

Altay, Szalai, Tisserand, Serdar, Gökhan Gönül, Ozan, Sosa, Pelkas, Mesut Özil, Valencia, Thiam

Bordo-mavililerde stoperler Edgar Ie ve Vitor Hugo ile orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.



Bu gönderiyi Instagram'da gör SPORX.COM Resmi Hesabıdır (@sporx)'in paylaştığı bir gönderi





Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.. Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.Süper Lig'de çıktığı son 7 mücadeleyi kazanan Trabzonspor ise galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, 48 puanla 4. basamakta bulunuyor. Son 3 maçında 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Süper Lig'de yaptığı maçların 16'sını kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden sarı-lacivertli takım, hanesine 51 puan yazdırdı.Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da şu ana kadar yapılan resmi ve özel toplam 53 maçta Trabzonspor 23, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 62, Fenerbahçe ise 57 gol attı. Ligde Trabzon'daki 47 maçta ise Trabzonspor 18, Fenerbahçe ise 17 galibiyet elde etti. Trabzon'da oynanan 12 lig müsabakası ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 52, sarı-lacivertliler 55 gol kaydetti.İki takım arasında Trabzon'da oynanan son 4 müsabakada Fenerbahçe'nin galibiyeti bulunmuyor. Trabzon'da 3'ü lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 4 maçın 3'ünü Trabzonspor kazandı, bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 7 golüne, Fenerbahçe 4 golle cevap verdi. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında deplasmanda son galibiyetini 26 Aralık 2016'da 3-0'lık skorla elde etti.Süper Lig'de son 7 maçını kazanarak son 17 sezondaki en iyi galibiyet serisini elde eden Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenerek iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, Fenerbahçe karşılaşmasını kazanması halinde ligde galibiyet serisini 8'e çıkartarak 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık seriye bir adım daha yaklaşacak.Koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla Başakşehir maçını kaçıran Uğurcan Çakır'ın durumu çok merak ediliyordu. Karantina süresini tamamlayan başarılı kalecinin testi de negatife dönünce dev mücadelede oynamasına engel bir durum kalmadı. 24 yaşındaki file bekçisi, 1 maçlık aranın ardından yeniden eldivenleri devralacak. Son 5 maçtır fileleri sarsamayan Ekuban da Sarı-Lacivertliler'e karşı özel olarak hazırlandı. Fenerbahçe karşısında son 4 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan Ganalı oyuncu bu akşam da skora etki ederek, Fırtına'ya galibiyeti getirmeyi hedefliyor.Bugün zorlu maçta Trabzonspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç öncesi Fenerbahçe 51 puanla 3.sırada yer alırken, son 7 maçını kazanan Trabzonspor 48 puanla 4. sırada yer alıyor. Zirve yarışını da yakından ilgilendiren maçta iki takımda da önemli isimler sahada olacak.UĞURCAN ÇAKIRSüper Lig'in en formda iki kalecisinin karşı karşıya geleceği mücadeleye kadar, Trabzonspor kalecisi Uğurcan 9 olan golsüz maç sayısıyla ligin en iyi ikinci ismi olurken, Altay ise 7 maçta gol izni vermedi.ALTAY BAYINDIRAltay yüzde 73, Uğurcan ise yüzde 76'lık kurtarış yüzdesiyle takımlarının kalesini koruyor. Öte yandan Altay her maç ortalama 2.7, Uğurcan ise 3.1 karşı karşıya kurtarışa imza atıyor.GÖKHAN GÖNÜLNazım Sangare'den formasını geri alması beklenen Gökhan Gönül bu sezon 11 maçta sahaya çıkarken, 2 de gol atmayı başardı. Maç başına 15.3 top kaybı ortalaması ile oynayan Gökhan Gönül girdiği ikili mücadelelerin yüzde 51'inden galip ayrılmayı başardı.SERKAN ASANSağ bekte görev alması beklenen Trabzonsporlu Serkan Asan ise karşılaşma başına 11.4 gibi düşük top kaybı ortalamasıyla güven verirken, genç futbolcu bir kez penaltıya sebebiyet vermişti.VITOR HUGOLigin en formda savunmacıları arasında bulunan Vitor Hugo ile bordo-mavili takım 8 maçı gol yemeden tamamlarken, şuta ya da penaltıya neden olan tek bir hata bile yapmadı.SERDAR AZİZHugo'nun mevkisinde Fenerbahçe'de ise Serdar oynayacak. İki kez penaltıya sebebiyet veren ve maç başına 5.7'lik top kaybı ortalaması olan oyuncu yüzde 68 gibi yüksek bir ikili mücadele kazanma oranına sahip. Tecrübeli savunmacının, bir golü bir de asisti bulunuyor.EDGAR IEYüksek pas başarı yüzdesine sahip olan Trabzonspor'un bir diğer stoperi Edgar her maç ortalama %91'lik pas isabeti sağlarken, onun olduğu maçlarda Trabzonspor 10 kez karşılaşmaları gol yemeden tamamladı.MARCEL TISSERANDBir kez penaltıya neden olan Edgar'ın Fenerbahçe'de mevkidaşı ise Tisserand olacak. İki kez penaltıya neden olan Tisserand %47'lik düşük bir ikili mücadele kazanma ortalaması yakalarken, rakiplerinin ayağından 18 maçta 16 kez top çaldı.KAMİL AHMET ÇÖREKÇİBu sezon 14 maçta sahaya çıkan Kamil Ahmet Çörekçi, yüzde 71'lik yüksek bir dripling başarısı sağlarken, ikili mücadele kazanma yüzdesi ise yüzde 59 oldu. Her iki maçının birinde gol pozisyonuna sokmaya yönelik kritik pas vermeyi başaran Kamil'in sahada olması bekleniyordu ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldıATTILA SZALAIBu maçta Caner Erkin'in yerine sol bekte oynaması beklenen Szalai ise sadece 6 maçta görev yapmasına rağmen alkış alan isimler arasında. Oyuncu, kariyeri boyunca 9 kez sol bekte maça çıktı ve bu maçlarda iki asist yapabildi.BERAT ÖZDEMİRGeride kalan haftalarda 20 maçta sahaya çıkan Trabzonsporlu Berat hem eski takımı Gençlerbirliği'nde hem de Trabzonspor'da güçlü fiziği ve düzgün ayağı ile öne çıkıyor. Oyuncu yüzde 76'lık dripling, %60'lık ikili mücadele başarısı yakalarken, %71 de hava topu kazanma yüzdesine sahip.JOSE SOSA%73 gibi yüksek bir uzun top başarı yüzdesi olan Berat'ın karşısında mevkidaşı ise Sosa olacak. 19 maça çıkan Sosa 3 gol, 1 asistle oynarken, her maç ortalama 1 kez kaleciyle karşı karşıya bırakan gollük pas ortalaması ile oynadı.FLAVIOBordo-mavili formayı 20 kez sırtına geçiren Flavio maç başına 65 dakika sahada kalabildi. 1 golü 2 de asisti olan Flavio yüzde 85'lik pas başarı yüzdesiyle öne çıkarken eksik yanı ise fizik gücü oldu. Flavio geride kalan haftalarda girdiği hava toplarının yüzde 36'sını, ikili mücadelelerin ise yüzde 76'sını ancak kazanabildi.MERT HAKANFenerbahçe'de mevkidaşı Mert Hakan ise 21 maçta görev yaptı ve mücadele başına 49 dakika sahada kaldı. Mert yüzde 39'luk ikili mücadala başarısıyla vasatın altında kalırken, 3 gol atabildi.EKUBANAttığı 6 gol ve yaptığı 3 asist ile öne çıkan Ekuban hem maç başına 1.6 olan top çalma karnesiyle takımı savunma olarak da taşırken, aynı zamanda yüzde 73 olarak dripling ve 1.4 olan gollük pas karnesiyle hücumda takıma katkı yapıyor.OSAYI-SAMUELEkuban'ın mevkidaşı da Bright Osayi- Samuel olması bekleniyor. Devre arasında F.Bahçe'ye gelen İngiliz kanat oyuncu, çıktığı 5 karşılaşmada yüzde 89 gibi yüksek bir pas başarı oranı yakalarken, 35 top kaybı yaptı.BAKASETASBakasetas 10 gol, 2 asistle öne çıkıyor. Yunan futbolcu her maç neredeyse 2 kez takım arkadaşlarını rakip kalesiyle karşı karşıya bırakmaya yönelik pas atarken gollerinin 5'ini sol, 5'ini de sağ ayakla attı.MESUT ÖZİLGörev alması beklenen Mesut ise 4 maça çıkarken, yüzde 92 olan pas başarı yüzdesiyle dikkat çekti. İkili mücadelelerin %24'ünü kazanırken, dripling başarı oranı %50 oldu.NWAKAEMETrabzonspor'un hücumda gücüne güç katan isim olan Nwakaeme 6 gol, 4 asist ile sezona devam ederken, Nijeryalı kanat oyuncusu 2.9 adam geçme değeriyle ligin en iyi ismi durumunda.PELKASFenerbahçe'nin dikkat çeken ismi olan Pelkas ise 4 gol, 5 asistlik karnesiyle takımını sırtlıyor. Oyuncunun tek dezavantajı ise %37 olan ikili mücadele kazanma yüzdesi.DJANINYTrabzonspor formasıyla 19 mücadelede ortalama 66 dakika sahada kalan Djaniny 3 golle beklentilerin uzağında. Maç başına 2 net gol pozisyonuna giren oyuncu, zaman zaman da eleştiriliyor.VALENCIAFenerbahçe'de Valencia ise 4 gol atıp, 1 asist yaparken, yüzde 44'lük ikili mücadele kazanma ve yüzde 40'lık hava topu kazanma değeri oyuncunun vasatın altında kalan performansları oldu. (Sabah/Taner Karaman)FARKLI HAMLELER GELEBİLİRBununla birlikte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Osayi yerine Thiam'ı oynatıp, Valencia'yı sağ kanada çekme ihtimali de söz konusu. Bulut, Mert Hakan'ın yerine de Ozan Tufan'ı tercih edebilir. Trabzonspor'da Abdullah Avcı ise Flavio yerine Lewis Baker tercihinde bulunabilir.Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrıldı, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.Trabzonspor'u küme düşme hattının bir basamak üzerinde devralan Abdullah Avcı takım içerisindeki sorunları tek tek çözdü. İlk etapta savunma problemini ortadan kaldıran tecrübeli hoca ardından takım oyununu geliştirdi, son aşamada ise gol yollarındaki formu tepeye çekti. Hâl böyle olunca da başarılı çalıştırıcı, 17 maçın 13'ünü kazanırken, sadece 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Şampiyonluk umutları bitmiş olan Karadeniz devini yeniden liderlik yarışına ortak eden Abdullah Avcı'nın şimdiki hedefi zirvenin en güçlü adayı Fenerbahçe'yi devirerek, rakibiyle puan puana gelmek. Üstelik dev maç öncesinde deneyimli teknik adamın eli de bir hayli güçlendi. Takıma uygulanan koronavirüs testlerinde sorun yaşanmazken, pozitif vakaların hepsi de negatife döndü. Aynı zamanda Nwakaeme'nin de cezası bitti Böylece; Uğurcan ve Nwakaeme 11'deki yerini alacak, Hosseini kulübede tercih edilebilecek. Aynı zamanda Avcı'nın elinde Yunus Mallı, Yusuf Sarı ve Afobe gibi de hamle oyuncuları olacak. Bu doğrultuda deneyimli hoca skora göre yeni bir oyun planı deneyebilecek.Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında sol bekte oynaması beklenen Kamil Ahmet kadrodan çıkarıldı. Sakatlığı bulunan futbolcu Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek Kamil Ahmet Çörekçi'nin ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi. Kamil'in yerine koronavirüs sürecini yeni atlatan Marlon'un şans bulabileceği ifade ediliyor. Son kararı Abdullah Avcı verecek.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçı öncesi öğrencileriyle son bir toplantı yaptı. Net ifadeler kullanan Bulut, kazanmaktan başka şanslarının olmadığına vurgu yapıp, "Özellikle sahamızda kaybettiğimiz puanlar zirvenin gerisinde kalmamıza sebep oldu. Artık puan kaybına tahammülümüzün olmadığı bir sürece girdik. Trabzonspor'a karşı hedefimiz yalnızca 3 puan kazanmak olmayacak. Oynayacağımız futbol ve mücadelemizle Türkiye'nin en iyisi olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz" dedi. Genç hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce söylediğim gibi sahaya odaklanacağız, işimiz sahada. Saha dışına kulaklarımızı tıkayıp, işimize bakacağız. Kalan 15 maçımızdaki en zorlu 90 dakikalardan birini oynayacağız. Başlangıç düdüğünden itibaren oyundan kopmayacağız. Sonuna kadar savaşacağız." 46 yaşındaki teknik adam, kazanmak zorunda olmalarına rağmen savunma güvenliğinin önemine vurgu yaptı, "Göztepe karşısında yaptığımız hataların tekrarlanmasını istemiyorum. Hücuma çıkarken savunmada bıraktığımız boşluklar başımıza iş açtı. Daha tedbirli ve disiplinli oynayacağız. Trabzon'da yeni bir başlangıç yapacağız." dedi. Erol Bulut, Pelkas, Mesut Özil, Valencia gibi isimlere de hücumda bireysel yeteneklerini ön plana çıkarmaları talimatını vererek, "Bu kritik maçta sizin gibi özel oyuncuların yapacakları çok önemli" diye konuştu. Futbolcular da kritik maç için kenetlendi. Oyuncular, son dönemde ağır şekilde yapılan eleştirilere sahada cevap verip, alacakları galibiyetle hâlâ şampiyonluğun en önemli adayı olduklarını göstermeye kararlı. Samandıra'da kimse, olumsuz bir sonucu ve sonrasında yaşanacakları aklından bile geçirmiyor. Herkesin düşüncesi aynı: Fenerbahçe'nin gücünü göstereceğiz! (Sabah)Bir tarafta 7'de 7 yaparak şampiyonlukta İstanbul ekiplerine ortak çıkan Trabzonspor, diğer yanda geçen hafta Göztepe'ye kaybedip yara alan Fenerbahçe... İki takımın da tek hedefi 3 puan. Trabzonspor cephesi sakatlık ve koronavirüs test sonuçlarına odaklı geçirdiği haftada art arda iyi haberler aldı. Sakatları iyileşen, koronavirüs testleri negatife dönen oyuncularıyla birlikte Trabzonspor bugünkü Fenerbahçe randevusuna as kadrosuyla çıkabilecek. Bu durum en çok Abdullah Avcı'yı memnun ediyor. Seri galibiyetlerle zirve için umutlarını iyice artıran Trabzonspor'da futbolcular da Fenerbahçe derbisi öncesinde bir hayli heyecanlı. Hafta boyunca büyük bir hırsla çalışan Karadeniz temsilcisinde oyuncuların hedefi 3 puan serilerini sürdürmek. Teknik direktör Abdullah Avcı da öğrencileriyle sık sık toplantılar yaparak bu karşılaşmadan alacakları muhtemel 3 puanın önemine değindi. Kritik 90 dakika öncesinde futbolcuların maça tam konsantre olduğu kaydedildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da her fırsatta Avcı ve ekibine güvendiğini belirtti. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında sistem dışına çıkmayacaklarını söyledi. Her maç öncesi yaptığı rakip analizleriyle bilinen Abdullah Avcı ve kurmayları hafta boyunca yine derslerine çalıştılar. Abdullah Avcı bu önemli karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un yine topu rakibe vererek bir strateji yürüteceğini hesaplıyor. Rakibe özel önlem almayı düşünmeyen usta çalıştırıcının en güvendiği faktör bordo- mavili takımın her hafta yükselen oyun gücü. Öğrencilerine de idmanlarda bunu aktaran Avcı "Rakibe göre değil, ne biliyorsak onu oynayacağız. Kendi disiplinimizle sahada olacağız" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam orta sahada Fenerbahçe'ye üstünlük sağlayabilirlerse 3 puanın geleceğini düşünüyor. Bordo-mavili ekipte Kanarya ile oynanacak mücadelede öncelikli hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Ancak Karadeniz devinin bir de farklı hesabı var. Trabzonspor kazanırsa rakibiyle puanları eşitleyecek. Sezonun ilk devresindeki maçı 3-1 sarılacivertliler almıştı. Bordo-mavlilier 3 farklı bir galibiyette sezon sonu için kritik önemdeki ikili averajı eline geçirmiş olacak. Karadeniz temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. İki stoper Edgar İe ve Vitor Hugo'nun haricinde önlerinde oynayan Abdulkadir Parmak da sınırda. Kart görmeleri halinde gelecek hafta Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecekler. Trabzonspor, yeni yılda çıktığı karşılaşmalarda hiç yenilgi görmedi. Karadeniz devi söz konusu 10 mücadelede 9 galibiyet elde etti. Sadece 1 defa sahadan beraberlikle ayrıldı. Son olarak 26 Aralık 2020'de sahasında Galatasaray'a 2-0 kaybetmişti. Bordo-mavili yönetim, karşılaşma sırasındaki yoğun yağış beklentisi sebebiyle Şenol Güneş Stadı'nın zeminini hazır tutmaya çalışıyor. Tüm fazla su tahliye kanalları tek tek kontrol edildi. Maç anında oyunu engelleyecek bir sorun olmaması için bu işlem tekrarlanıyor.Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi iki takımda yaşanan son gelişmeleri Sabah Gazetesi yazarları Yunus Emre Sel ve Volkan Demir 8 maddede yazdı. İşte iki cephedeki son olaylar...8 MADDEDE TRABZONSPOR(YUNUS EMRE SEL)1- Trabzonspor açısından sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı sezonun geri kalanı için büyük önem taşıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularını zorlu karşılaşmaya motive etmek için fiziksel antrenmanların yanı sıra bire bir görüşmeler ve zihinsel olarak hazırlığa da büyük önem verdi.2- Fenerbahçe'nin özellikle sezonun ikinci yarısındaki tüm maçları analiz edildi ve oyunculara yeni taktik anlayışın nasıl olacağı anlatıldı. Rakibin etkili kanat oyuncularını durduracak çalışmalar yaptıran Avcı, bireysel olarak ise rakip futbolculara özel önlemler almadı.3- Yönetim kendi içinde yaptığı değerlendirme sonrası Abdullah Avcı ile de konuşarak maça ekstra prim uygulamasına gerek olmadığına kanaat getirdi. Ancak oyunculara F.Bahçe maçı sonrası şubat ayının ödemelerinin yapılacağı bilgisi verildi.4-Teknik direktör Abdullah Avcı yanına zihinsel performans antrenörünü de alarak, oyuncularına maçın kazanılmasının önemini vurguladı. Dış etken ve baskılardan uzak durulmasını istedi. Sadece bunun kazanılması gereken bir maç olarak düşünülmesi gerektiğini sık sık hatırlattı.5- Bordo-mavili takımda Başakşehir maçı öncesi büyük sıkıntı olan Kovid-19 vakaları, Fenerbahçe maçı öncesi son buldu. Tüm oyuncuların test sonucu negatif çıkarken bu durum moralleri artırdı.6- Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda Abdullah Avcı oyuncuları çok fazla sıkmadı. Futbolcuların çalışmalardan keyif almasını ve maça daha enerjik bir şekilde çıkmalarını esas alacak çalışma programları belirlendi.7- Takım kaptanları ve tecrübeli oyuncular, daha önceki maçlarda da bazı gerilimlerin yaşandığını takım arkadaşlarına aktardı. Abdullah Avcı da, bu oyuncuların saha içerisinde daha fazla sorumluluk almalarını ve bu tür pozisyonlarda direkt müdahil olmalarını istedi.8- Maç öncesi beklentilerin çok fazla arttığının farkında olan Abdullah Avcı, takımı maça hazırlamanın yanı sıra kendisi de özel olarak hazırlandı. Daha önce kasket akımını başlatan tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe maçlarındaki atmosferi daha iyi solumak için bazı efsane isimlerle görüştü.8 MADDEDE FENERBAHÇE (VOLKAN DEMİR)1- Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye mağlup olup şampiyonluk yolunda ağır bir yara alınca, Trabzonspor maçı haftası hayli çalkantılı geçti. Pazartesi günü yapılan Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu zirvesinden Erol Bulut'a 'ültimatom' niteliğinde kararlar çıktı.2- Çarşamba günü hem Başkan hem sportif direktör, Can Bartu Tesisleri'ne gitti. Burada futbolcularla zaman zaman sert ifadelerin de yer aldığı konuşmalar yapıldı. Perşembe günü ise futbolcular aralarında yaptıkları konuşmalarla maça yeniden motive oldu ve "Faturayı hocaya bırakamayız" görüşünde birleşildi.3- Bu sürecin en sessiz ismi olan Erol Bulut, icraatleriyle konuşacak gibi gözüküyor. Bulut'un, Trabzonspor karşısında ciddi kadro değişimine gitmesi bekleniyor. Savunmadan en uca kadar birçok ismin ve mevkinin değişmesi gündemde. Caner'i İstanbul'da bırakarak bunun ilk adımını attı.4- Caner kadro dışı kalırken, bazı isimlerin de maça yedek soyunması bekleniyor. Genç hocanın taktik disipline bağlı kalınmaması halinde ilerleyen dönemde de bu tip uygulamalara devam edeceği gelen bilgiler arasında.5- Başkan Koç, Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes ile oynadığı EuroLeague maçında verdiği fotoğrafla tüm yaşananlara rağmen hocanın yanında oldukları görüntüsünü oluşturdu. Belözoğlu ile beraber bu mesaj verildi. Bulut'un bu fotoğraf sonrasında moralinin yükseldiği öğrenildi. Koç ve yönetimden bazı isimler dün de Samandıra'daydı6- Başkanın desteğine rağmen, camiada teknik direktör tartışılmaya devam ediliyor. Fenerbahçe'de lig devam ederken bir hoca değişikliği ihtimali ciddi şekilde gündemde.7- Trabzonspor maçından alınacak sonuç sadece şampiyonluk iddiası için değil, Fenerbahçe'de başta hoca olmak üzere birçok isim için çok kritik. Beraberlikte dahi hem Bulut'un hem de bazı futbolcuların üzerinde karabulutlar dolaşmaya başlayacak.8- Kısacası bugün Başkan Ali Koç'tan Emre Belözoğlu'na, Erol Bulut'tan futbolculara kadar herkesin kaderine etki edecek bir 90 dakika oynanacak. Alınacak sonuç kulüp ve camiadaki dengeleri bir anda değiştirebilir.Bu sezon sahasında 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, buna karşın deplasmanda sergilediği performansla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 26 haftada dış sahada hanesine en fazla puanı yazdıran takım olarak öne çıktı. Deplasmanda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 29 puan elde etti. Fenerbahçe, bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Gaziantep (3-1) karşısında yaşadı. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 47 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, 95 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 128 maçtan 49'unu kazandı, bordo-mavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin toplam 162 golüne, Trabzonspor 142 golle cevap verdi.Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 95 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 38, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 126 golüne, Trabzonspor 96 golle cevap verdi. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.Tam 3 sezon formasını giydiği Trabzonspor'a karşı bugün Çubuklu ile sahaya çıkacak olan Jose Sosa, iddialı konuştu. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten Arjantinli yıldız, "Sezonun en zorlu maçlarından birini oynayacağımızı biliyoruz. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık. Tüm takım, galibiyet için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Artık taraftarlarımızın yüzünü güldürme vakti geldi. Hala şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu göstereceğiz" dedi. 35 yaşındaki futbolcu ligde 19 maçta 3 gol, 1 asistle oynuyorYaşadığı sakatlık sonrasında formasına geçen hafta oynanan Göztepe mücadelesinde kavuşan Dimitrios Pelkas, ikinci yarıda forma şansı bulmuştu. Bordo-Mavililer karşısında hücumun kilit oyuncularından biri olması beklenen Pelkas, Karadeniz'deki kapışmada gol orucuna son vererek, galibiyete katkıda bulunmak istiyor. Bu sezon ligde 17 maçta 4 gol ve 6 asisti bulunan Pelkas, ligde en son fileleri 11 Ocak'ta 3-0 (d) kazanılan Erzurum karşısında havalandırmıştı.Fenerbahçe'nin bu sezonki en formda oyuncularının başında kaleci Altay Bayındır geliyor... Her ne kadar Göztepe karşılaşmasında hatalı çıkışıyla golün yenilmesinde pay sahiplerinden biri Altay olsa da, genç file bekçisi birçok maçta bu sezon takımını adeta ipten aldı. Bu akşam da Altay'a kritik anlarda çok işi düşecek ve onun performansı, sonucu direkt etkileyecek. Gözünü A Milli Takım kalesine de diken genç file bekçisi, ayrıca bu akşam Ay-Yıldızlı formayla rekabet halinde olduğu ve kendisi gibi formda bir görüntü çizen Uğurcan Çakır'la da adeta bir düelloya girecek. Kanarya'da takımın saha içindeki lideri ise Mesut Özil olacak. Türk asıllı Alman futbolcu, şu an itibarıyla ilk 11'in değişmez ismi konumunda yer alıyor. Karagümrük ve Göztepe karşılaşmalarında ilk 11'de yer alan Mesut, fizik ve kondisyon anlamında da daha iyi duruma geldi. Teknik heyet, 32 yaşındaki süperstarın oyun zekasının yanı sıra onun takım arkadaşlarına yaratacağı pozisyonlar ile duran toplardaki etkinliğinden maksimum faydalanmak istiyor.