bein sport HD izle Galatasaray Fenerbahçe CANLI İZLE

Tarihçe

Kanallara Göre Yayınlanan Müsabakalar

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray Fenerbahçe maçı oynanıyor. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini bein sports'tan canlı izlemek için tıklayın . Galatasaray Fenerbahçe maçından son dakika gelişmeler ve canlı anlatım yayını burada....Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin VAR (Video Asistan Hakem) ve AVAR (Asistan VAR) hakemleri belli oldu. VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemleri ise Barış Şimşek ile Tarık Ongun oldu.Galatasaray Fenerbahçe maçını bulunduğunuz ildenfrekansından dinleyebilirsiniz.95.6 İstanbul93.3 Ankara94.7 İzmir87.9 Bursa96.7 AdanaGalatasaray - Fenerbahçe derbisi idda'da tek maç oynayabilecek! Bu iyi haberimizin ardından gelin bir de Bilyoner.com'a göz atalım. Günün en çok oynanan maçı olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10 ve Fenerbahçe'nin galibiyet oranı ise 3.25 olarak belirlendi.Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 19 puan topladı. Ligde 10. haftada deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray, liderliği 21 puanı bulunan Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Galatasaray, haftaya averajla Kasımpaşa'nın ardından üçüncü sırada girdi.Galatasaray, sakatlıklarla boğuştuğu son dönemde yaptığı 6 resmi maçın sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde yaptığı müsabakalarda ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray, Bursaspor ve Schalke 04 ile berabere kaldı, Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor'a yenildi.Galatasaray'da bir çok futbolcu sakatlık problemi yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Fernando Reges'in yanı sıra ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Evkur Yeni Malatyaspor maçında baş dönmesi yaşayan Younes Belhanda ile ayağına darbe alan Martin Linnes ise kritik müsabakada sahadaki yerini alabilecek.Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek oyuncusu Mariano Filho cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkamayacak. Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı ekip, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano'dan da yararlanamayacak.Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlubiyet yaşamadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi. Galatasaray, evindeki son 24 lig maçının 22'sini kazanırken, ikisinden beraberlikle ayrıldı.Galatasaray'da özellikle hücum hattındaki sakatlıklar gol yollarında etkisizliğe neden oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son 6 resmi maçında meşin yuvarlağı sadece 3 kez ağlara yolladı. Galatasaray, kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor müsabakaları ile berabere biten Bursaspor maçında birer kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, mağlup olduğu Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere kaldığı Schalke 04 maçlarında ise gol bulamadı.Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 3. kez teknik direktörle yolların ayrıldığı takımla karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor ile Safet Susic, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile de Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasından sonra karşılaştı. İki takım da Galatasaray'a karşı antrenörlerin yönetiminde mücadele etti. Galatasaray'ın karşılaşacağı Fenerbahçe'de de hafta sonunda Hollandalı teknik adam Phillip Cocu görevden alındı. Derbi maçta sarı-lacivertli ekip yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde sahaya çıkacak.Galatasaray, tarihi rekabet içinde olduğu rakibi Fenerbahçe'ye karşı son 7 Süper Lig maçını kazanamadı. Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında son lig galibiyetini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı. Ligde Fenerbahçe'yi 4 yıldır mağlup edemeyen sarı-kırmızılılar, son 7 derbide 3 mağlubiyet yaşarken 4 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak Digitürk Play üzerinden izleyebilirsiniz. Fiyat tarifesine de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Spartak Trnava derbisi olmuştur.2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.Galatasaray, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 5 derbide gol atamadı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ağlarını son olarak 2015-2016 sezonunda 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta 83. dakikada Olcan Adın'la havalandırdı. İki ekip arasında 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında yapılan tek maç ile geçen sezon oynanan iki müsabaka, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, 2016-2017 sezonundaki maçlarda ise rakibine 2-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren, 10. hafta sonunda 9 puanda kalan ve küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada bulunan sarı-lacivertliler, derbide çıkış arayacak. MKE Ankaragücü'ne geçen hafta sahasında 3-1 kaybettikten sonra teknik direktörü Phillip Cocu'yla yollarını ayıran Fenerbahçe, derbiye yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde çıkacak. Türk Telekom Stadı'ndaki derbi saat 21.00'de başlayacak.Fenerbahçe'de bir cezalı, 4 sakat futbolcu olmak üzere 5 isim Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İslam Slimani, derbide takımını yalnız bırakacak. Sakatlığı devam eden Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de Türk Telekom Stadı'nda görev yapamayacak.Fenerbahçe, 2002-2003 sezonundan sonraki en kötü kazanamama serisini yaşıyor. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta da kazanamayan Fenerbahçe, 2002-2003'te üst üste 9 karşılaşmada galip gelememişti. Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyasor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonraki 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe, ligdeki 46 günlük galibiyet hasretine de derbide son vermeye çalışacakFenerbahçe, Süper Lig'de son 4 maçında sadece bir gol atabildi. Son 4 maçta Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'a gol atamayan Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne ise rakibinin kendi kalesine attığı golle fileleri havalandırabildi. Bu sezon attığı 7 golle ligin en az gol atan 3 takımından biri olan Fenerbahçe'nin bu performansı da derbi öncesi dikkati çekiyor.Fenerbahçe, karşılaşacağı Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son lig yenilgisini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı. Ligde rakibine 4 yıldır kaybetmeyen Fenerbahçe, son 7 derbide 3 galibiyet alırken, 4 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, Galatasaray'a Süper Lig'de oynadığı son 5 derbide de gol atma şansı vermedi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ağlarını son olarak 2015-2016 sezonunda 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta 83. dakikada Olcan Adın'la havalandırdı. Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda son golünü ise 4.5 yıl önce yedi. Kendi sahasında Fenerbahçe'ye son 3 derbidir gol atamayan Galatasaray, taraftarı önünde sarı-lacivertli fileleri son olarak 18 Ekim 2014'te 2-1 kazandıkları maçta Wesley Sneijder'le havalandırmıştı.