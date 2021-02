bein sport HD izle Fenerbahçe Göztepe CANLI İZLE

Gürcan Bilgiç: "Mesut Özil'in paylaşımlarına baktığımız zaman sorumluluğu üzerine alıyor, taraftara pozitif mesajlar veriyor, "Ben buradayım" diyor" pic.twitter.com/eI4qlTLto2



— Sporx (@sporx) February 21, 2021

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Fenerbahçe - Göztepe maçı canlı olarak beIN Sports'ta yayınlanacak.Ligde oynadığı son 11 karşılaşmada birer mağlubiyet ve beraberlik ile 9 galibiyet yaşayan Fenerbahçe, zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puan ve averajla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada giriyor.Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve yeni transfer İrfan Can Kahveci'nin ne zaman oynayacağı merakla bekleniyor. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'nin tedavileri devam ediyor. Durumları her geçen gün iyiye giden ikili önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlayacak. Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, idman performanslarına göre Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilecek.Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 16-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 51, Göztepe ise 16 gol attı. Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Fenerbahçe, İstanbul'daki 25 maçın 13'ünde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı. Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi. Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 53 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.Geçen hafta 2-1 kazanılan Karagümrük maçında F.Bahçe formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan Mesut Özil'in kullandığı serbest atışta Thiam golü atmıştı. 81 dakika sahada kalıp yüzde 96'lık pas isabeti ile oynayan yıldız oyuncu, Göztepe karşısında sarı-lacivertlilerin en önemli silahı olacak. Bu maç öncesinde Sabah Gazetesi yazarlarından Gürcan Bilgiç değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler... Eleştirilmesine rağmen F.Bahçe'nin zirvede kalması, kalan haftalar için umut veriyor. Yenilerin takıma girmesi, sakatların dönmesiyle, kötü oynarken kazanan takım, 'daha iyiyi' bulduğunda önünü açacak. Karagümrük kırılma maçıydı, Göztepe karşısında ise yeni hayallerin peşine düşecekler. Mesut'un olduğu bir takımın hedefinin olmaması mümkün değil. Özellikle üçüncü bölgedeki sorunları çözecek en 'yetkin' isim artık ilk 11 oyuncusu. Karagümrük maçında iki gole de katkı yaptı Mesut, şimdi organizasyonu aklına işleyecektir. Erol Bulut, Pelkas sonrası, İrfan Can ve Gustavo'ya da kavuştuğunda yeni bir düzen arayacaktır. Mesut Özil'in paylaşımlarına baktığımız zaman sorumluluğu üzerine alıyor, taraftara pozitif mesajlar veriyor, "Ben buradayım" diyor. Yani; bundan sonra Mesut'un takımını seyretmeye başlayacağız. Orkestra, şefini buldu. Kalan zaman, doğru akordu bulup uyumu yakalayan takım oyunu için geçecek. Fenerbahçe'nin kazanan ama keyif vermeyen oyun şablonu, değişimin ilk testine Göztepe ile girecek. Bu 90 dakika, sonraki Trabzonspor maçı için de doğru verileri taşıyacak. Szalai-Tisserand ikilisini ilk kez görebiliriz. Pelkas ile Mesut'un pas ilişkisinde olacak gözler. Sosa'nın liderliği ele alması bekleniyor. Bu maç Fenerbahçe'nin potansiyel tehlikesi için ölçüm özelliği taşıyor.Altay, Sangare, Szalai, Serdar, Caner, Sosa, Ozan, Pelkas, Mesut, Samuel, Thiamİrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Nwobodo, Halil, Soner, Esiti, Ndiaye, JahovicFenerbahçe'de 5 futbolcu, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 27. haftada Trabzonspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.Fenerbahçe ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig'de 54. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.Fenerbahçe'de bu sezon ligde en golcü oyuncu olan (6 gol) Mame Thiam bugün de en büyük koz. Son 6 maçında 4 gol+2 asist üreten Senegalli oyuncu seriyi Göztepe önünde de sürdürmek istiyor. Thiam'a hücumda Pelkas, Enner Valencia, Mesut Özil ve Ozan Tufan da destek verecek.Ligde şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Göztepe karşılaşması öncesi futbolcularını uyardı. Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre; Erol Bulut, "Trabzon deplasmanına moralli gitmek istiyorsanız, Göztepe maçını mutlaka kazanmalısınız" dedi. 90 dakika boyunca ciddiyeti ellerinden bırakmayacaklarını da vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Artık kritik haftalara girdik. Bu aşamada kaybedilecek puanlar, zirve yarışında bizi bir hayli zorlar. Şu anda zirveye göz dikmiş, en az 4 takım var. Hata lüksümüz yok" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam sözlerine "Göztepe'ye saygı duyacağız. Ancak gücümüzü de sahaya yansıtıp, bu karşılaşma sonunda gülen taraf olacağız. Ancak bu maçta alınacak galibiyet, bizim Trabzon deplasmanına daha moralli daha güvenli gitmemizi sağlayacak. Sizlerden Göztepe maçında gereksiz kartlar görmemenizi ve takımınızı Trabzonspor karşısında eksik bırakmamanızı istiyorum" diyerek son verdi.Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, Milli futbolcuyla ilgili çıkan transfer dedikoduları ile ilgili A Spor'a konuştu. Türkcan açıklamasında Ünder'in kısa vadeli planlarında Türkiye'ye transfer olma düşüncesi olmadığını belirterek, "Cengiz ile ilgili çıkan transfer iddiaları doğru değil. Cengiz şu anda konsantrasyonunu Leicester City'e vermiş durumda. Cengiz'in hedefi ülkesine uzun yıllar yurt dışında başarıyla temsil etmek. Kısa vadede Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor" Cengiz Ünder 2017'de Roma'ya 14 milyon euro bonservis bedeline transfer olmuş, sezon başında ise Roma'dan Leicester City'e kiralık olarak transfer olmuştu.Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Dimitris Pelkas heyecanı yaşanıyor. Takımın ofansif anlamdaki etkisiz oyununun sona ermesi için bu ikilinin bir arada oynaması bekleniyor. Ligin ilk yarısında Mesut Özil henüz takımda yok iken Pelkas hücum aksiyonlarında oyun liderliğini tek başına yapmaya çalışıyordu. Son Karagümrük maçında ise Özil ilk 11'deydi. Pelkas ise sakatlığı sebebiyle bu maçta takımda değildi. İkili ilk kez beraber bugünkü Göztepe maçında sahada olacak. Dünya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yaratıcı orta sahalardan biri olan Mesut, imza töreninde yaptığı açıklamada takımda en çok beğendiği ismin Pelkas olduğunu ifade etmişti. Bu hafta Mesut ve Pelkas ikilisi ilk kez gerçek anlamda birlikte çalışabildi. Taktik çalışmalardaki uyumu teknik heyeti memnun ederken ikilinin Samandıra'daki bu performansını bugünkü maçta da sahaya yansıtması hedefleniyor. Mesut yine oyunun merkezinde yer alacak. Daha önce bu bölgede Pelkas forma giyiyordu. Mesut Özil'in gelişiyle Pelkas kanatta maça başlayacak. Ancak ikilinin karşılaşma esnasında zaman zaman yer değiştireceği ifade edildi. Thiam ya da Enner Valencia'nın ileri uçta, Osayi-Samuel'in de kanatta görev yapacağı bugünkü 90 dakikada sarı-lacivertliler ilk kez ofansif anlamda bir maça bu kadar güçlü çıkacak.Fatih Karagümrük maçı ile ilk 11'in kapısını aralayan Mesut Özil, Göztepe maçı ile birlikte golle de tanışmak istiyor. Tecrübeli futbolcu Hatayspor, Galatasaray, Başakşehir maçlarında ikinci yarıda oyuna girmiş, hızlı bir şekilde formaya ısınmıştı. Fatih Karagümrük maçında ise ilk 11'de sahaya çıkan Mesut, sergilediği futbolla gerçek bir lider olma yolunda ilerlediğini göstermişti. Hafta içindeki çalışmalarda yine ekstra idmanlar yapan tecrübeli oyuncu, Göztepe maçında gol atmak ve takımına skor anlamında da katkı vermek istiyor.Fenerbahçe'de İrfan Can, Gustavo, Novak, Perotti ve cezalı Lemos Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Bir süredir sakat olan Pelkas ise bu maçla beraber görev alması halinde formasına kavuşacak. Göztepe cephesinde ise Zulj, Berkan, Gassama sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.