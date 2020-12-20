bein sport HD izle Beşiktaş Erzurumspor CANLI İZLE

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.





Beşiktaş

Ersin

Necip

Welinton

Montero

Rıdvan

Atiba

Josef de Souza

Dorukhan

Ghezzal

Larin

Aboubakar



Erzurumspor

Farnolle

Gökhan

Mina

Osman

Kaan Kanak

Murat Uçar

Donald

Obertan

Emrah Başsan

Novikovas

Ricardo Gomes











4 MAÇTA TEK GALİBİYET



Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı 4 resmi maçta bir galibiyet elde edebildi. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda da yer alan rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı. İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşirken, iki karşılaşmayı da 3-2'lik skorlarla kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor tur atlayan takım oldu. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş - Erzurum maçını beIN Sports canlı olarak yayınlayacak.ErsinNecipWelintonMonteroRıdvanAtibaJosef de SouzaDorukhanGhezzalLarinAboubakarFarnolleGökhanMinaOsmanKaan KanakMurat UçarDonaldObertanEmrah BaşsanNovikovasRicardo GomesBeşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı 4 resmi maçta bir galibiyet elde edebildi. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda da yer alan rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı. İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşirken, iki karşılaşmayı da 3-2'lik skorlarla kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor tur atlayan takım oldu.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic kadroda yok. Hafta içinde bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan siyah-beyazlı ekipte, Utku Yuvakuran da kadroda bulunmuyor. Beşiktaş'ın bir diğer eksiği ise cezalı Rosier.

Konuk ekip Erzurumspor'da ise eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Süper Lig'de istediği başangıcı yapamamasına rağmen üst üste 3 önemli maçı kazanan Beşiktaş'ın bu serisi geçtiğimiz hafta Alanya'da sona ermişti.

Siyah beyazlı takım Erzurumspor karşısında galip gelerek 4. sıraya yerleşecek.



Erzurumspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada kötü gidişi İstanbul'daki maçta bitirmek istediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Beşiktaş bu ülkenin büyük takımlarından ve şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Artıları ve eksileri var. Biz her puana talip olduğumuzu söyleyebilirim. Zor bir müsabaka olacak bunu açıkça söylemek lazım ama biz oraya teslim olmaya beyaz bayrağı kaldırmak için gitmiyoruz. Kazanmak için sahada 90 dakika mücadele eden bir takım olarak gidiyoruz. Ümit ediyorum istediğimizi alıp iyi şekilde buraya gelerek yavaş yavaş kazanma alışkanlığını kazanmamız gerekiyor."





Aydın'ın Efeler ilçesinde züccaciyecide çalışan Murat Çıbık, biriktirdiği parayla Beşiktaş Kulübü'ne kongre üyesi oldu;



"Beşiktaş her gece rüyama giriyor. Bir sevdamız var o da Beşiktaş. Benim gözümde paradan önce Beşiktaş geliyor" https://t.co/Neqv8bTmai



— Sporx (@sporx) December 20, 2020

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