bein sport HD izle B36 Torshavn Beşiktaş ÖZET İZLE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları'nda konuk olduğu B36 Torshavn takımını 2-0 mağlup etti ve tur biletini cebine koydu.

26 Temmuz 2018 22:59
bein sport HD izle B36 Torshavn Beşiktaş ÖZET İZLE
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Faroe Adaları'nda B36 Torshavn takımı ile karşı karşıya geldi. Çok rahat bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, zayıf rakibini ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek rövanş için avantajı yakaladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Jeremain Lens ve 26. dakikada Gökhan Gönül kaydetti.

İKİNCİ YARI FAZLA SIKMADI

Güçsüz rakibi karşısında oyun kontrolünü 90 dakika boyunca elinde tutan Beşiktaş, ikinci yarıda saha içinde aktif dinlenme yaparken skoru korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Siyah beyazlı ekip, rövanş maçında 2 Ağustos tarihinde B36 Torshavn takımını İstanbul'da konuk edecek.

AVUSTURYA EKİBİ AVANTAJI ALDI

Öte yandan Beşiktaş'ın B36 Torshavn'ı elemesi durumunda galibiyle karşılaşacağı LASK Linz - Lilleström eşleşmesinde ilk maçı LASK Linz evinde 4-0 kazandı.

Avusturya ekibine galibiyeti getiren goller, 6. ve 70. dakikalarda Goiginger, 45. dakikada Holland ve 90+1. dakikada Frieser'den geldi.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımı karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

 

8. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Lens, meşin yuvarlağı göğsüyle düzeltip sol çaprazdan şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

14. dakikada Adriano ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti.

16. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşu sonrası Beşiktaş ceza sahası içinde oluşan karambolde siyah-beyazlılar, tehlikenin büyümesine izin vermedi. 

26. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ön direkte meşin yuvarlağa topuğuyla dokunarak siyah-beyazlıları 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

45+1. dakikada Larin ceza yayı içinde sert vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

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