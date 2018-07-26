bein sport HD izle B36 Torshavn Beşiktaş ÖZET İZLE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları'nda konuk olduğu B36 Torshavn takımını 2-0 mağlup etti ve tur biletini cebine koydu.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımı karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
8. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Lens, meşin yuvarlağı göğsüyle düzeltip sol çaprazdan şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi: 1-0.
14. dakikada Adriano ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti.
16. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşu sonrası Beşiktaş ceza sahası içinde oluşan karambolde siyah-beyazlılar, tehlikenin büyümesine izin vermedi.
26. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ön direkte meşin yuvarlağa topuğuyla dokunarak siyah-beyazlıları 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
45+1. dakikada Larin ceza yayı içinde sert vurdu, top az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.