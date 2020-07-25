bein Max 1 canlı izle şifresiz, Malatyaspor Gaziantep maçı YAYINI

SÜPER LİG'DE 34. HAFTA KÜMEDE KALMA HESAPLARI



Süper Lig'de son haftaya taşınan küme düşecek takımların belirleneceği kritik maçların sonuçları merakla bekleniyor.



34. haftadan önce küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü'nün yanı sıra 2 takım daha bu sezon Süper Lig'e veda edecek. Küme düşme hattında bulunan olan Kayserispor, Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Denizlispor'dan ikisi önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.



Denizlispor, ligin son haftasına 35 puanla Ankaragücü deplasmanında çıkarken Çaykur Rizespor Fenerbahçe'ye konuk olacak. Malatyaspor Gaziantep'i sahasında ağırlarken Kayserispor ise Trabzonspor'u konuk edecek.



Küme düşme potasını ilgilendiren 4 kritik maç:



Denizlispor - Ankaragücü

Kayserispor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Yeni Malatya - Gaziantep FK



Puan durumu



14. Denizlispor - 35

15. Çaykur Rizespor - 35

16. Malatyaspor - 32

17. Kayserispor - 32



4 TAKIM DA 35 PUANDA OLURSA İHTİMALLER



Süper Lig'de son haftaya girilirken küme düşme hattındaki son durum ve ihtimaller konuşulmaya başlandı.



Ankaragücü'nün küme düşmeyi garantilediği son hafta öncesinde 14. Denizlispor, 15. Çaykur Rizespor, 16. Malatyaspor ve 17. Kayserispor; 17. ve 18. sıraya düşmemek için son maçlarına çıkacak.



İhtimallerde en kritik konu ise 4 takımın da alacakları sonuçlara göre 35 puanda olması halinde yaşanacaklar olarak görülüyor.



İşte yaşanabilecek ihtimaller:



1- 4 TAKIM 35 PUANDA BİTİRİRSE



4 takımın kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan durumunda;



Çaykur Rizespor - 10A

Kayserispor- 10

Denizlispor - 8

Malatyaspor - 6



Bu şekilde olursa Denizlispor ve Malatyaspor küme düşüyor.



2- MALATYASPOR PUAN KAYBEDER 3 TAKIM 35 PUAN OLURSA



Bu 4 takımın 3'ü 35 puanda ligi bitirirse; (Malatyaspor puan kaybederse)



Kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puanlar



Kayserispor - 7

Denizlispor - 5

Çaykur Rizespor - 4



Çaykur Rizespor küme düşüyor.



3- RİZESPOR 3 VEYA 1 PUAN ALIR, DİĞER 3 TAKIM PUAN KAYBEDERSE



Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar



Kayserispor - 7

Malatyaspor - 6

Denizlispor - 4



Malatyaspor ve Denizlispor küme düşüyor



4- KAYSERİSPOR PUAN KAYBEDER, DİĞER 3 TAKIM 35 PUAN OLURSA



Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;



Denizlispor - 7

Çaykur Rizespor - 7

Malatyaspor - 3



Malatyaspor küme düşüyor



5- DENİZLİSPOR 3 VEYA 1 PUAN ALIR, DİĞER 3 TAKIM 35 PUANDA BİTİRİRSE



Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;



Çaykur Rizespor - 9

Kayserispor - 6

Malatyaspor - 3



Kayserispor ve Malatyaspor küme düşüyor.



4 TAKIMIN SON HAFTA OYNAYACAKLARI MAÇLAR



Denizlispor - Ankaragücü

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Malatyaspor - Gaziantep FK

Kayserispor - Trabzonspor