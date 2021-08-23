BEIN İZLE Trabzonspor Sivasspor canlı maç izle

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23 Ağustos 2021 19:25
BEIN İZLE Trabzonspor Sivasspor canlı maç izle
beIN Sports Canlı Trabzonspor Sivasspor Linki! Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI, TIKLA






TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

TRABZONSPOR SİVASSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE


 
Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Medical Park'ta saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen, yönetecek.

TUTTUR'DA HEMEN OYNA

Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Karşılaşma için Trabzonspor'un kazanmasına 1,46 oran açıklandı. Sivasspor galibiyetine 4,60 oran verilirken; beraberlik 3,25 olarak duyuruldu. 2,5 Alt'a 1,72, 2,5 Üst'e ise 1,69 oran açıklandı. Tuttur'da hemen oynamak için tıklayın...

Lige deplasmanda 5-1'lik Öznur Kablo Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan, hafta içinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivaspor'u mağlup ederek ligde art arda 2. maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor

Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

Sivasspor

Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Azubuike, Fayçal, Hakan, Max Gradel, Kayode, Yatabare



31. randevu
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, 23 Ağustos Pazartesi günü Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 30 maçta Trabzonspor'un 14, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 43 golüne, Demir Grup Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

Trabzon'daki maçlar

Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, sahasındaki 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, deplasmandaki maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.

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