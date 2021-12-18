BEIN İZLE Trabzonspor Hatayspor canlı maç izle

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Trabzonspor - Hatayspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan.
Geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve ligde namağlup unvanı sona eren bordo-mavililer, yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Ligde 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Karadeniz ekibi, 29 puanla 3. sırada yer alan rakibi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı amaçlıyor.
Trabzonspor'un serisi
Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı son 4 maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Adana Demir'i mağlup ederek 3 puanları toplamıştı.
Bordo Mavili takım Hatayspor'u da mağlup ettiği takdirde bu sezon ikinci kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.
Trabzonspor, Hatayspor'a hiç yenilmedi
Bordo mavili takım, Hatayspor'a karşı oynadığı hiç bir lig maçını kaybetmeyerek rakibine karşı büyük üstünlüğünü gösterdi.
Bugüne kadar oynanan 10 maçın 5'ini kazanan Trabzonspor, 5 maç da berabere tamamladı.
Trabzonspor'un rakibini konuk ettiği tek Süper Lig maçı da geçtiğimiz sezon beraberlikle sonuçlandı.