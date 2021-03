BEIN İZLE Malatyaspor Beşiktaş canlı maç izle

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yeni Malatyaspor - Beşiktaş beIN Sports'da canlı yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR SON DURUM



Ligin 27. haftasında Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 54 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 31 puan elde ederek 13. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 1-0 kazanmıştı.

Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de attığı 56 golün %46'sı Vincent Aboubakar (13) ve Cyle Larin'den (13) geldi (toplam 26 gol). Siyah-beyazlı formayla aynı sezonda daha fazla gol atan son ikili ise 2017/18'de Ryan Babel (14) ve Anderson Talisca'ydı (13). 🦅 pic.twitter.com/QNxA33dEp7



— Sporx (@sporx) March 2, 2021



BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR EKSİKLER



Ev sahibi Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Semih Kaya, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde hazırlandı. Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Cenk Tosun ve Montero Malatya'ya götürülmedi.



Yeni Malatyaspor ile oynadığı yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (5G 1B) tek mağlubiyetini Aralık 2019'da alırken; o karşılaşmada Malatya ekibinin başında, şu an Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın vardı. ⚫️ pic.twitter.com/6Bm1p4NAln



— Sporx (@sporx) March 2, 2021

Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Kerim Hafez, Ahmed, Acquah, Kubilay, Adem, Lukoki, TettehErsin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Larin, Ljajic, Ghezzal, AboubakarBeşiktaş, ligde oynadığı son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti.Sezona hayal kırıklığıyla başlamasına rağmen ilerleyen haftalarda gösterdiği performansla herkesi önce şaşırtan sonra kendisine adeta hayran bıraktıran Beşiktaş'ta, bu başarı alkışları toplarken, yönetim kurulu da üstüne düşeni eksiksiz yerine getirmeye çalışıyor. Göreve geldiklerinde maaşlarını aylarca geriden alan ve primleri yatmayan futbolcuların önce bu sorununu çözen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu, günü gününe yapamasa da artık ödemeleri fazla geciktirmiyor. Şu an için bir ay geriden ödeme yapan fakat primleri tam zamanında yatırmaya çalışan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın önüne mümkün olabildiği kadar az maddi sorun yaşayan bir takım çıkarmaya çalışıyor Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önce futbolcularla konuşarak planlama yaptığı ve kurmaylarına da "Takıma ne kadar iyi futbolcu alırsanız alın, parasını zamanında ve eksiksiz ödemedikten sonra asla başarı elde edemezsiniz" dediği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın daha önce çalıştırdığı takımlardaki başarılarını da göz önünde bulundurarak, siyah-beyazlı teknik adama isimlerden öte parası ödenmiş bir takım sunmak isteyen Ahmet Nur Çebi bu sistemin aksamaması için Hulk, Mandzukic ve Kalinic gibi isimlere yüksek rakamlar ödemedi. Takımın yanı sıra personel maaşlarını da zamanında ödeyerek tesislerde olumsuz bir hava oluşmasını engelleyen Beşiktaş Yönetimi önümüzdeki sezon maaşları bir ay geriden değil tam zamanında ödeyebilmenin hesaplarını yapıyor.Süper Lig devleri bir yandan şampiyonluk için çalışmaları sürdürürken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek oyuncular ön plana çıkarken, bu sezon Alanyaspor'da müthiş bir performans gösteren Salih Uçan devlerin radarında. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Salih Uçan'da Beşiktaş ve Galatasaray, transfer için fırsat kollarken, Sergen Yalçın, tecrübeli futbolcu için ilk adımı attı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Salih Uçan'ı kadroda görmek istiyor. Akşam Gazetesi'nin özel haberine göre; Başarılı çalıştırıcı, oyuncuyla bir görüşme yaparak bu isteğini Salih'e de iletti. Siyah beyazlı teknik adamın oyuncuyu kadrosunda görmek istediği bildirildi. Galatasaray da 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yakından ilgileniyor. İki ekibin de peşinde olduğu Salih henüz kararını vermedi. Beşiktaş'ı bu sezon uçuşa geçiren isimlerden olan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservislerini almak için düğmeye basan yönetim Salih Uçan için de görüşme yapacak. Hızlı oyunlarıyla tam da Sergen Yalçın'ın sistemine uyum sağlayan iki yabancı oyuncu için nabız yoklamaya başlayan yönetim, Alanyaspor ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Salih Uçan'ı da kadrosuna katarak yeni sezonda da taraftarın gönlünü fetheden bir takım oluşturmanın peşinde. 27 yaşındaki oyuncunun kulübünden yıllık 10 milyon TL istediği ancak bunun kabul görmediği öğrenildi. G.Saray'ın da peşinde olduğu futbolcu daha kimseye 'Evet' demezken, Sergen Yalçın da Salih için bir hayli ısrarcı. Salih Uçan, Galatasaray'dan da 10 milyon TL talep etmişti. Sarı kırmızılılar ise 7.5 milyon TL vermişti. Salih, Alanyaspor'da sezonluk 600 bin Euro'ya (yaklaşık 5 milyon TL) oynuyor. 27 yaşındaki Salih bu sezon ligde 25 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı. Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.Türkiye ve Avrupa'da birçok takımın gözdesi olan Dorukhan Toköz'e en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar milli futbolcuya 7 milyon TL garanti ve maç başı ücreti olarak da 100 bin TL önerdi. Bu teklif sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği genç oyuncunun yuvada kalma ihtimali güçlendi. 24 yaşındaki oyuncu ile uzun süredir yeni sözleşme konusunda görüşmeler yapılıyordu. Dorukhan'ın kısa süre içinde son kararını vermesi bekleniyor. İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in de yakından ilgilendiği Dorukhan Toköz, bu sezon 24 resmi karşılaşmada sadece bin 224 dakika sahada kaldı. Dorukhan bu süre içinde takımına 3 asist yaparak skor katkısında bulundu. Genç oyuncunun transfermarkt verilerine göre 6 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Dorukhan 2018 yılında Eskişehirspor'dan 150 bin euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti.Beşiktaş'ta oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 29. haftada oynanacak Gaziantep mücadelesinde cezalı duruma düşecek.Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, ligde 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı 7 maçta Beşiktaş'ın 5, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi. 2017-2018 sezonunda oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle biterken, ikinci yarıdaki karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı. Siyah-beyazlı ekip, sonraki sezon oynanan iki karşılaşmada rakibine 2-1'lik skorlarla üstünlük kurdu. Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Siyah-beyazlı ekip de deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, bu sezon evindeki karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.Siyah-Beyazlı formayla bu sezon 17 lig maçında yaptığı 10 asistle bu alanda sezonun en başarılı ismi olmayı başaran Rachid Ghezzal, kalçasından yaşadığı sakatlık sebebiyle takımdan bir süre uzak kalmıştı. Yoğun tedavi sonrasında Denizlispor mücadelesi öncesinde takımla çalışmalara başlayan ve bu karşılaşmanın kadrosunda da yer alan Cezayirli kanat oyuncusu, teknik ekip tarafından dinlendirilmişti. Yoğun maç maratonu sebebiyle alternatifli bir kadro kurgusu yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ghezzal'i bu akşamki Yeni Malatya müsabakasında ilk 11'de görevlendirecek. İdman eksiğini kapatan ve tam olarak sağlığına kavuşan 28 yaşındaki futbolcu, asistlerine devam etmek için sahada olacak. Öte yandan aynı şekilde problemini geride bırakan Rıdvan Yılmaz'ın da bu akşam ilk 11'de olması bekleniyor.Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in hayatı da kariyeri de öyle bir noktadan döndü ki tabiri caizse kitaplara konu olur. Her şeyin başlangıcı ise 29 yaşındaki oyuncunun özel hayatıydı. Ancak yıldız futbolcu artık çok daha pozitif, çok daha mutlu bir durumda. İşte Ljajic'in yükselişinin satır başları: Uzun yıllar birlikte olduğu sevgilisiyle ayrılan ve depresyona giren Adem Ljajic, geçtiğimiz yıldan bu yana bir hayli dertliydi. Yıldız futbolcu, iki ay önce yeni bir aşka yelken açınca önce morali sonra da futbolu toparlandı. Ljajic artık daha mutlu ve bunu yeşil sahalara da yansıtmaya başladı. Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve geldiği günden bu yana Ljajic ile defalarca görüşme sağladı. Son yaptığı bire bir sohbette 29 yaşındaki oyuncusuna destek veren Çebi, kendisinden toparlanma sözü istedi. Ljajic de Başkan'a verdiği sözü tutarak yeniden çıkışa geçti. Herkesin 'Ljajic artık bitti, fayda sağlamaz' dediği noktada oyuncusunun kalitesine güvenen teknik direktör Sergen Yalçın, üst üste 4 mücadelede Ljajic'i 11'de sahaya sürdü ve yeniden yıldız olduğunu hissettirdi. Takım oyununa iyice adapte olan Boşnak futbolcu, etkisini de yansıtmayı başardı. Sırbistan Milli Takımı'nda oynayan Adem Ljajic, formsuzluğu nedeniyle milli formadan da uzak kalmaya başlamıştı. Milli takıma çağrılmama tehdidi altında kalan Ljajic, Dünya Kupası Elemeleri'nde yeniden takıma dönmek için ekstra motive olmuş durumda. Sezon başından bu yana takımdan gönderilmesi konuşulan Ljajic'e devre arası öncesi menajerinden gelen uyarı işe yaradı. "Bu şekilde devam etmen halinde Sırbistan Ligi'ne geri dönersin" uyarısı alan Ljajic, hızlı bir şekilde kendine geldi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün oynayacakları Yeni Malatyaspor maçı öncesi dün futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, istikrarlı bir sistem oturtmak için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtirken, öğrencilerinden maksimum dikkat ve özveri istedi. Yeni Malatyaspor maçı öncesi özellikle orta saha oyuncularını uyaran Yalçın "Orta alanda daha aktif ve hızlı olmalıyız. Çok fazla yan pas yapmaktan kaçının. Dikine oynadığımızda rakip alanda daha çok pozisyon üretiyoruz" dedi. Atiba, Ljajic, Oğuzhan, Dorukhan, Josef ve Necip'i uyaran Sergen Yalçın, kontratak taktikleri vererek, Aboubakar ve Larin'i paslarıyla nasıl besleyeceklerini aktardı. Taktik dışında mücadelenin de skora gitmede önemli bir etken olduğunu belirten tecrübeli teknik adam "Savaşan ve mücadele eden takım görüntüsünden taviz vermemeliyiz. Yardımlaşma ana prensibimiz olmalı. Kendimiz için değil, sistem için oynamalıyız" diye konuştu. Takvim'de yer alan habere göre; Tecrübeli teknik adam, "Kim ne derse desin ligin en iyi futbolunu biz oynuyoruz. Belki puan olarak rakiplerimizle aynıyız ama oyun olarak büyük fark var. Hep beraber sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımızdan eminim" dedi. Sergen hoca Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili olarak da, "Zemin kötü olabilir. Bu yüzden sonucu çabuk almalıyız. Size güvenim sonsuz. Her zamanki gibi kazanacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.