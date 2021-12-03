BEIN İZLE Kasımpaşa Beşiktaş canlı maç izle

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.







KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



Oynadığı son 4 lig maçını kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırma noktasına gelen Beşiktaş, yeni bir başlangıç için şansını Kasımpaşa deplasmanında deneyecek.



Beşiktaş ligde 4 maçtır puan alamıyor



Üst üste kayıplar yaşayan Beşiktaş, ligde 4 maçtır kazanamıyor. Toplamda 6 maçtır yüzü gülmeyen Beşiktaş en son galibiyetini derbi maçta Galatasaray'a karşı elde etmişti.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kasımpaşa maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılan futbol takımı oyuncularına başarı dileklerinde bulunarak Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na uğurladı. pic.twitter.com/dDl3pI0iBj



— Sporx (@sporx) December 3, 2021