BEIN İZLE Karagümrük Fenerbahçe canlı maç izle

Karagümrük Fenerbahçe maçı izle, Karagümrük Fenerbahçe beIN canlı maç linki, Karagümrük Fenerbahçe maçı canlı yayın linki, Karagümrük Fenerbahçe maçı canlı yayın izle, Canlı bein Karagümrük Fenerbahçe izle, beIN Karagümrük Fenerbahçe canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'de oynanacak olan kritik Karagümrük Fenerbahçe maçı beIN'den canlı yayınlanmaktadır. İşte Fenerbahçe maçını canlı izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.

Karagümrük Fenerbahçe maçı link! Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA













KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?



Karagümrük ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE



KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE







Karagümrük Fenerbahçe maçı öncesi son durum



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak. Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdıran sarı-lacivertli takım, haftaya 5. sırada girdi. Geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan Fatih Karagümrük ise averajla 10. sırada yer aldı.



Fenerbahçe'de yeni teknik direktör adayları



Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından Fenerbahçe'de tek gündem maddesi yeni teknik direktör konusu… Yarım kalan hikâyesini tamamlamaya gelen Vitor Pereira, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalınca 5.5 aylık yeni hikâyesini de yarım bıraktı. Bugün oynanacak Karagümrük maçında takımı sahaya geçen sezonlarda olduğu gibi Zeki Göle çıkaracak. Fenerbahçe yönetiminin hedefi; yeni hocasını ikinci yarıya yetiştirmek. İşte gündeme gelen isimler: Fenerbahçe yönetimi, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak ile görüşmeyi 3 hafta önce yaptı. Koçak, ekip çalışmalarına dahi başlarken, tazminatının yüksek olduğu bildirildi. Dün ise TFF yöneticisi Hamit Atıntop, Koçak'ı bırakmaya sıcak olmadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok. Konu kapansın lütfen. Kendisi göreve yeni başladı ve uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor." Fenerbahçe için en güçlü aday durumundaki Slaven Bilic ile haziran ayında görüşülmüş ama anlaşılamamıştı. Hırvat teknik adam o dönem yönetime "Eğer ocakta ihtiyaç olursa tazminatımı kendim halledeceğime söz veriyorum" demişti. Çin kulübü BJ Guoan ile 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi olan tecrübeli çalıştırıcı, mukavelesini feshetmeyi başarırsa F.Bahçe kendisine imza attırmaya hazır. 53 yaşındaki Bilic, 2013-15 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Uzun yıllar Almanya Milli Takımı'da görev yapan ve Dünya Şampiyonluğu yaşayan Joachim Löw, kariyerinin başında (1998-99) Fenerbahçe'yi çalıştırdığı için camiaya, lige ve Türkiye'ye yabancı değil. Yaz döneminde Başkan Ali Koç tecrübeli hoca ile masaya oturmuş ancak "2020 Avrupa Şampiyonası sonrası bir yıl dinlenmek istiyorum" yanıtını almıştı. İsmi yeniden gündeme gelen 61 yaşındaki teknik adamın "Sezon devam ederken takım almayacağım" diyerek tekliflere kapıyı kapadığı bildirildi. Tüm bu yaşananlara rağmen Fenerbahçe'nin Löw'ü ikna etmek için şartlarını zorlayacağı konuşuluyor. Uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe'ye 2010'da yardımcı antrenör olan İsmail Kartal, 2014-15 sezonunda teknik adamlık yaptı. 60 yaşındaki hoca, o sezonu ikinci sırada tamamladı. Tecrübeli çalıştırıcı, adaylar arasında gösterilse de henüz kendisine ulaşan bir teklif yok. Yönetimden kimsenin Kartal ile temasa geçmediği gelen bilgiler arasında. Tüm bunların yanında sürpriz bir ihtimal daha bulunuyor. Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yönetim, takımı Brezilya ekibi FC Sao Paulo B takımında teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Alex'e emanet etmeyi de düşünüyor. 44 yaşındaki çalıştırıcı ile temaslar bulunuyor. Fenerbahçe, Alex'ten olumsuz bir yanıt alması durumunda ise eski teknik direktörü Christoph Daum'a da yönelebilir. Daum Fenerbahçe'ye sıcak bakarken en son ihtimaller arasında bulunuyor. Listenin en tecrübeli ismi olan Christoph Daum, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı iki ayrı dönemde çalıştırdı. 68 yaşındaki Alman çalıştırıcı, toplam 5 yıl görev yaptığı sarı lacivertli kulübü 2 kez Süper Lig şampiyonu yapmıştı. Daum son olarak görev yaptığı Romanya Milli Takımı'ndan 4 yıl önce ayrıldı.



İki takımın eksikleri



Karagümrük'te cezalı Derrick Luckassen maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır ile tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra Tisserand, Berisha ve Max Meyer karşılaşmada oynamayacak.



İlk 11'ler



VavaCars Fatih Karagümrük 11'i

Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur, Biglia, Bertolacci, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic







Fenerbahçe 11'i

Berke, Min Jae, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia







Fenerbahçe'yi sahaya Zeki Murat Göle çıkaracak



İstenilen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin müsabakaya yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkması bekleniyor.



Dört futbolcu ceza sınırında



Fenerbahçe'de 4 oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve Attila Szalai, yarın 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

Karagümrük'te cezalı Derrick Luckassen maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır ile tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra Tisserand, Berisha ve Max Meyer karşılaşmada oynamayacak.İstenilen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin müsabakaya yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkması bekleniyor.Fenerbahçe'de 4 oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve Attila Szalai, yarın 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında görev yapamayacak. Mesut Özil kariyerinde bir ilkin peşinde



Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer gol kaydetti. Özil, bu akşam oynanacak Fatih Karagümrük maçında da gol atarsa kariyerinde ilk kez üst üste üç karşılaşmada gol sevinci yaşamış olacak. Yıldız futbolcu bu sezon bu sezon çıktığı 14 lig maçında 6 gol attı, 2 de asist yaptı.



Fenerbahçe'de hedef yeni bir başlangıç



Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe'nin, deplasmanlarda gösterdiği kötü performans dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 5 haftada misafir olduğu 5 deplasmandan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 1 beraberlik alırken rakiplerine 3 kez boyun eğdi. Fenerbahçe, bu süreçteki tek galibiyetini Galatasaray deplasmanında aldı. İstenilen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacağı Fatih Karagümrük maçı ile yeni bir başlangıç hedefliyor.



FENERBAHÇE'NİN SON 5 DEPLASMAN MAÇI



Trabzonspor: 3 - 1: Fenerbahçe

Konyaspor: 2 - 1: Fenerbahçe

Galatasaray: 1 - 2: Fenerbahçe

Göztepe: 1 - 1: Fenerbahçe

Gaziantep FK: 3 - 2: Fenerbahçe



Volkan Demirel, eski takımına karşı



VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekibin 17 yıl boyunca kalesini koruyan Demirel, son 2 sezonda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. Volkan Demirel, İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Kırmızı-siyahlı takım, Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. İstanbul temsilcisinde deneyimli oyuncu Caner Erkin de forma şansı bulması halinde eski takımına karşı mücadele edecek.













Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Karagümrük ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından Fenerbahçe'de tek gündem maddesi yeni teknik direktör konusu… Yarım kalan hikâyesini tamamlamaya gelen Vitor Pereira, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalınca 5.5 aylık yeni hikâyesini de yarım bıraktı. Bugün oynanacak Karagümrük maçında takımı sahaya geçen sezonlarda olduğu gibi Zeki Göle çıkaracak. Fenerbahçe yönetiminin hedefi; yeni hocasını ikinci yarıya yetiştirmek. İşte gündeme gelen isimler: Fenerbahçe yönetimi, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak ile görüşmeyi 3 hafta önce yaptı. Koçak, ekip çalışmalarına dahi başlarken, tazminatının yüksek olduğu bildirildi. Dün ise TFF yöneticisi Hamit Atıntop, Koçak'ı bırakmaya sıcak olmadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok. Konu kapansın lütfen. Kendisi göreve yeni başladı ve uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor." Fenerbahçe için en güçlü aday durumundaki Slaven Bilic ile haziran ayında görüşülmüş ama anlaşılamamıştı. Hırvat teknik adam o dönem yönetime "Eğer ocakta ihtiyaç olursa tazminatımı kendim halledeceğime söz veriyorum" demişti. Çin kulübü BJ Guoan ile 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi olan tecrübeli çalıştırıcı, mukavelesini feshetmeyi başarırsa F.Bahçe kendisine imza attırmaya hazır. 53 yaşındaki Bilic, 2013-15 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Uzun yıllar Almanya Milli Takımı'da görev yapan ve Dünya Şampiyonluğu yaşayan Joachim Löw, kariyerinin başında (1998-99) Fenerbahçe'yi çalıştırdığı için camiaya, lige ve Türkiye'ye yabancı değil. Yaz döneminde Başkan Ali Koç tecrübeli hoca ile masaya oturmuş ancak "2020 Avrupa Şampiyonası sonrası bir yıl dinlenmek istiyorum" yanıtını almıştı. İsmi yeniden gündeme gelen 61 yaşındaki teknik adamın "Sezon devam ederken takım almayacağım" diyerek tekliflere kapıyı kapadığı bildirildi. Tüm bu yaşananlara rağmen Fenerbahçe'nin Löw'ü ikna etmek için şartlarını zorlayacağı konuşuluyor. Uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe'ye 2010'da yardımcı antrenör olan İsmail Kartal, 2014-15 sezonunda teknik adamlık yaptı. 60 yaşındaki hoca, o sezonu ikinci sırada tamamladı. Tecrübeli çalıştırıcı, adaylar arasında gösterilse de henüz kendisine ulaşan bir teklif yok. Yönetimden kimsenin Kartal ile temasa geçmediği gelen bilgiler arasında. Tüm bunların yanında sürpriz bir ihtimal daha bulunuyor. Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yönetim, takımı Brezilya ekibi FC Sao Paulo B takımında teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Alex'e emanet etmeyi de düşünüyor. 44 yaşındaki çalıştırıcı ile temaslar bulunuyor. Fenerbahçe, Alex'ten olumsuz bir yanıt alması durumunda ise eski teknik direktörü Christoph Daum'a da yönelebilir. Daum Fenerbahçe'ye sıcak bakarken en son ihtimaller arasında bulunuyor. Listenin en tecrübeli ismi olan Christoph Daum, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı iki ayrı dönemde çalıştırdı. 68 yaşındaki Alman çalıştırıcı, toplam 5 yıl görev yaptığı sarı lacivertli kulübü 2 kez Süper Lig şampiyonu yapmıştı. Daum son olarak görev yaptığı Romanya Milli Takımı'ndan 4 yıl önce ayrıldı.Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer gol kaydetti. Özil, bu akşam oynanacak Fatih Karagümrük maçında da gol atarsa kariyerinde ilk kez üst üste üç karşılaşmada gol sevinci yaşamış olacak. Yıldız futbolcu bu sezon bu sezon çıktığı 14 lig maçında 6 gol attı, 2 de asist yaptı.Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe'nin, deplasmanlarda gösterdiği kötü performans dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 5 haftada misafir olduğu 5 deplasmandan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 1 beraberlik alırken rakiplerine 3 kez boyun eğdi. Fenerbahçe, bu süreçteki tek galibiyetini Galatasaray deplasmanında aldı. İstenilen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacağı Fatih Karagümrük maçı ile yeni bir başlangıç hedefliyor.Trabzonspor: 3 - 1: FenerbahçeKonyaspor: 2 - 1: FenerbahçeGalatasaray: 1 - 2: FenerbahçeGöztepe: 1 - 1: FenerbahçeGaziantep FK: 3 - 2: FenerbahçeVavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekibin 17 yıl boyunca kalesini koruyan Demirel, son 2 sezonda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. Volkan Demirel, İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Kırmızı-siyahlı takım, Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. İstanbul temsilcisinde deneyimli oyuncu Caner Erkin de forma şansı bulması halinde eski takımına karşı mücadele edecek.

Daha fazla göster