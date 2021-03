BEIN İZLE Galatasaray Sivasspor canlı maç izle

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak ve maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Galatasaray - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadı'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali kurulacağını duyurdu. ☀️https://t.co/Xcqdc2BCF1



— Sporx (@sporx) March 6, 2021

Galatasaray'da cezalı olan Mostafa Mohamed sahadaki yerini bu maçta alamayacak. Ayrıca sakatlığı bulunan Emre Taşdemir de Sivas maçı kadrosunda olmayacak.

Claudemir, Caner Osmanpaşa, Appindagoye, Cofie, Muammer ve Rybalka sakatlıkları nedeniyle, Erdoğan Yeşilyurt ise cezası sebebiyle maç kadrosunda yer alamayacak.





GALATASARAY'IN İSTANBUL'DA PUAN KAYBI YOK



Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor ile sahasında yaptığı maçlarda puan yitirmedi. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 14 Süper Lig müsabakasında da gülen taraf Galatasaray oldu. İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 35 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 12 gol atabildi.







GALATASARAY, SAHASINDA 10 MAÇTIR YENİLMİYOR



Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 10 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon çıktığı 12 iç saha müsabakasındaki tek yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu son 10 karşılaşmada rakiplerine 3 puan vermedi.Galatasaray, söz konusu süreçte 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Fatih Terim'in öğrencileri, 10 maçlık iç saha yenilmezlik serisinde konuk takım filelerini 27 kez havalandırırken, kalesinde sadece 4 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, 10 maçın 6'sında kalesini gole kapatmasını bildi.

🇹🇷Süper Lig ⏰19:00

Muhtemel 11'ler 🔔

Galatasaray - Sivasspor pic.twitter.com/rmNzTlClOE



— Sporx (@sporx) March 7, 2021

GALATASARAY SİVASSPOR: 30. RANDEVU



Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 30. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 29 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 64 golüne, Sivasspor 37 golle yanıt verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Ligde geride kalan 28 haftada 27 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. 1 haftayı bay geçen Beşiktaş ile aynı maç sayısında bulunan Galatasaray, karşılaşma öncesinde 57 puanla 2. sırada yer alıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ancak son haftalarda aldığı puanlarla orta sıralara tırmanan kırmızı-beyazlı ekip ise 26 maçta 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgiyle 33 puan topladı. Sivas temsilcisi, 29. hafta öncesinde 11. sırada yer buldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.Galatasaray ile Sivasspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Galatasaray'ın 14 Şubat'ta Kasımpaşa ile yaptığı maç öncesi İstanbul'da şiddetli bir kar yağışı gerçekleşmişti. Türk Telekom Stadyumu'nun zemini adeta balçık ve çamura dönmüştü. Kötü zemini 27 Şubat'taki Erzurumspor maçında bir nebze düzelten sarı-kırmızılılar, yarın yapılacak Sivasspor karşılaşması öncesi de yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. Çimlere 24 saat ışınlı bakım yapılırken, bozulan bölümlere 350 kilo tohum ekildiği öğrenildi. Erzurum maçı sonrası tekrar yumuşayan saha, hafta başında tekrar kurutuldu ve Aslantepe'de temizlik işlemleri başladı. Stat yetkilileri, yarınki maça kadar durmadan çalışma yapacaklarını ifade etti. Bunun için zemine gece ve gündüz aralıksız 24 saat özel güneş panelleri gece dahil kurutma ve bakım yapıldığı öğrenildi. Yönetim hafta başında Olimpiyat Stadyumu'nda maçın oynanması için TFF'ye talepte bulunmuş ancak bu istek reddedilmişti. Galatasaray yönetimi, sezon sonunda saha zeminine kökten el atacak. Yağışlı ve özellikle karlı havalarda zeminin çamura dönmesi engellenecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in isteğiyle yönetimin çalışmalara başladığı kaydedildi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zeminiyle ilgilenen firmayla görüşme yapıldığı, birkaç firma ile de temas kurulduğu öğrenildi. Türk Telekom Stadyumu'nda drenaj (suyun doğal veya yapay yolla uzaklaştırılması) sıkıntısı yaşandığı kaydedildi.Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Younes Belhanda, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Taylan Antalyalı yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.G.Saray'ın sekiz maçlık galibiyet serisi tartışmalı hakem kararları sonrası 2-1'lik Ankaragücü karşılaşmasıyla bitti, oyuncular iğneyi kendilerine batırdı. Aralarında toplantı yapan oyuncular şampiyonluk sözü verdiler. Aslan'ın yıldızları "Aleyhimize çalınan çok kritik ve ağır düdükler tek mazeretimiz olamaz. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Bu yüzden verilen yanlış kararları da yenmemiz lazım. Ankaragücü karşısında gücümüzü sahaya yansıtamadık. Bir daha bu tabloyu görmemek için daha çok mücadele etmeliyiz. Bu yenilgi son olacak" dediler. Alanya ve Erzurum karşısında kazanan takımı bozmayan Teknik Direktör Fatih Terim zorlu Sivas maçı öncesi kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor. Tecrübeli hoca, kırmızı kart gören Mustafa'nın yerine forvet bölgesi için Falcao, Babel ve Halil'i deniyor. Terim ayrıca orta saha ve kanatta da değişikliğe giderek sağda Feghouli, göbekte ise Taylan'ı düşünüyor. Ağrıları olan ve sağlık ekibinin yetişmesi için yoğun mesai harcadığı Taylan, bugünkü idmanda bir sıkıntı yaşamazsa Etebo'dan formasını geri alacak.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed'e verilen cezaları onadı. TFF'den yapılan açıklamada, Ali Koç'a talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasının onandığı belirtildi. Açıklamada, Galatasaray'ın Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören Mustafa Muhammed'e rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle uygulanan 1 maç men ve 13 bin lira para cezasına yapılan itirazın reddedildiği aktarıldı. Öte yandan kurulun, MKE Ankaragücü oyuncusu Joseph Paintsil'e rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle verilen 2 maç men ve 8 bin 700 lira para cezasını da onadığı kaydedildi.Sol bekteki eksikler nedeniyle bu bölgede haftalardır sıkıntı çeken Galatasaray'a ilaç gibi haber... Sarı-Kırmızılı ekibin 22 yaşındaki futbolcusu Marcelo Saracchi, dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Son olarak 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyen genç oyuncu, maçta yaşadığı sakatlığın ardından; Kasımpaşa, Alanya, Erzurum ve Ankaragücü sınavlarını kaçırdı. Aynı dönemde Emre Taşdemir de sakatlanınca bu bölgede Ömer Bayram görev yaparken, Fatih hoca tecrübeli futbolcunun performansından hiç memunun kalmadı. Terim, Saracchi'yi Sivas maçı için ilk 11'e hazırlıyor. Ancak Uruguaylı futbolcudaki maç kondisyonu eksiği endişe yaratıyor. Fatih hoca en azından Saracchi'den 60 dakikalık bir performans bekliyor. Maçın gidişatına göre, genç oyuncunun ikinci yarıda yerini yine Ömer'e bırakma ihtimali üzerinde duruluyor.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın hemen her maç sonrasında hakemler ve VAR sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunması Galatasaray camiasında rahatsızlığa neden oldu. Bu durumdan teknik direktör Fatih Terim'in de şikayetçi olduğu ve yöneticilere dert yandığı ifade edildi. Terim'in, "Madem konuşmak serbest biz de konuşalım. Her maç sonrası şikayetimiz varsa dile getirelim. Hakkını aramak başkalarına muhsus değil" dediği öğrenildi. Galatasaray önceki gün Mostafa Muhamed'ın kırmızı kartının iptali için TFF'ye başvuruda bulunmuştu, Başkan Mustafa Cengiz de TFF Başkanı Özdemir ile görüşmüştü.Ankara dönüşünde takım kaptanları Arda ile Muslera takımla toplantı yaptı. 8 hafta sonra mağlup olan Galatasaray'da moraller bozulsa da üst üste yapılan hakem hataları takımı birleştirdi. Sahada daha çok mücadele etme sözü veren futbolcular, şampiyonluk yemini etti. Futbolcular, Sivasspor maçında istenilen futbolu sergilemek için sözleşti ve yeni bir galibiyet serisi yakalamak için kenetlendi.Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadı'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin spordaki öncüsü, ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray, ülkemizin elektrik enerjisi sektörünün devi Enerjisa ile tarihi bir projeye imza atıyor." denildi. Galatasaray ve Enerjisa arasında yapılacak anlaşma kapsamında Türk Telekom Stadı'na kurulacak GES ile tesisin elektrik ihtiyacının karşılanacağı bildirildi. Oluşturulan modelin Avrupa'da bir ilk olacağı aktarıldı. Yapılan anlaşmayla ilgili 9 Mart Salı günü Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleneceği kaydedildi. Törene, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar'ın katılacağı belirtildi.Mostafa Mohamed'in cezası nedeniyle ileri uçta kimi oynatacağı konusunda kararsız kalan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, antrenmanlarda yaptığı denemeler sonucunda ibreyi Falcao'dan yana çevirdi. Tecrübeli hocanın, Falcao'yu Babel'e göre daha hareketli olması sebebiyle Sivas karşısında ilk 11'de kullanmaya karar verdiği öğrenildi. Bu bölgede Oğulcan ve Halil'i de deneyen Terim, yaşadığı sakatlıklara ve formsuz geridönmesine rağmen Falcao'nun tecrübesine güveniyor. Erzurum karşısında 4 dakika, Ankaragücü deplasmanında ise ikinci 45 dakikada görev alan Kolombiyalı santrforun, idmanlarda çok hırslı göründüğü ve formayı istediği bildirildi.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önderliğinde düzenlenen toplantıda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Kulüpler Birliği yetkilileri katılımcı olarak yer aldı. Mustafa Cengiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantı sonrasında, toplantıda neler görüşüldüğü hakkında detaylı bilgi verdi. Türk sporunun yararı için, Süper Lig maçlarının kaçak yayınlarının engellenmesi konusunda Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile görüşlerini paylaştıklarını ifade eden Mustafa Cengiz, Galatasaray Televizyonu'na şu açıklamaları yaptı: "Bugün burada, Kulüpler Birliği Başkanı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un, Karagümrük'ün ve Kasımpaşa'nın başkanlarıyla birlikte bulunduk. Konu kişisel çıkarlar veya kulüp bazında değil, kulüpler ve Türkiye bazında idi. Birtakım yasal düzenlemelerin ilk görüşmelerini yapıyoruz. Aslında birçok görüşme olmuştu." "Değerli profesyoneller Ankara'da hem sayın vekillerle hem de bakanlıklarla temasta bulundular. Biz de bunun doğrultusunda özellikle yayıncı kuruluş dışında yapılan kaçak yayınlar için düzenleme talep ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konusu olan fikir ve sanat eserlerinin korunması kapsamında görüştük. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bize her konuda destek vereceğini söyledi. Elbette ki yasal düzenlemeler gerek ve torba yasaya girmesi gereken maddeler var. Özellikle izleyicilere ve futbolseverlere ceza vermeden, bunun yayınını yapan belli şirketlere ve kuruluşlara verilen cezaların artırılmasını istedik. Yoksa tek tek milyonlarca kullanan insanlara bir şey diyemeyiz. Belki yayın bedelini ödeyemiyorlar.Emeğe saygı, futbolun ve sporun gelişmesi için; bir futbol ülkesi olan, futbol dünyasıyla yatıp kalkan insanlarımızın bundan yararlanmasını, ancak bu yararın bir nakde dönüşerek kendi kulüplerine de geri dönmesini istiyoruz. BeIN Sports veya bir başkası Bugün BeIN Sports var, yarın bir başka kuruluş bu yayınları yapabilir. Bu kuruluşların elde ettiği gelirin artmasını isteriz. Bu gelir artarsa biz kendi gelirimizi de artıracağız. Örneğin Galatasaray'ın pandemiden önce 230 milyon TL'ye yakın geliri vardı. Şampiyon olamayınca bu 200 milyon TL civarına düştü. Şu anda 150-160 milyon TL bandında. Kur artışıyla birlikte TL'yi Euro'ya çevirdiğinizde, en yüksek gelire sahip olan Galatasaray'ın çok ciddi kaybı var. Bunun giderilmesini istiyoruz. Maçlara henüz seyirci de alınmıyor. Bundan dolayı da çok ciddi kaybımız var. Tüm kulüpler için bunun giderilmesini istiyoruz. Marjinal değerine baktığınızda, en alttaki, en az yayın gelirinden ve seyirci gelirinden pay alan da aynı durumda. Sayın bakanımız bize bu desteği verecek. Devamında Ulaştırma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla birlikte bu sorunun düzeltilmesini istiyoruz. Yayıncı kuruluş adına değil kendi adımıza, tüm kulüpler için, Türk futboluna yararı olması açısından bu toplantıyı gerçekleştirdik.""Kolay fikstür" gibi gösterilen karşılaşmalar arasında yer alan Ankaragücü'nden darbe alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, çok sık yapmadığı bir şey gerçekleştirdi, öğrencileriyle bir toplantı yaparak takımı ayağa kaldırmaya çalıştı. Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Karşılaşma öncesinde, olumsuz havayı dağıtmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılı kulübün teknik patronu, keyiflerini kaçıran yenilgiyi unutmalarını, geleceğe bakmalarını istedi. Ankaragücü karşılaşmasının unutulması gerektiğini dile getiren Terim, şunları söyledi: "Ankaragücü maçı geride kaldı. Unutmamız lazım. Şimdi önümüzde her karşılaşmanın final gibi görülmesi gereken bir döneme giriyoruz. İyi bir takımız ve sizler de iyi oyuncularsınız. Kalan bütün maçları kazanıp şampiyon olacağız." Oyuncularını hakemler konusunda da uyaran Terim, kart konusunda hassas davranılmasını ve gereksiz kart görülmemesini söyledi. Tecrübeli hoca, Sivas'a karşı ilk golü bulmalarının önemini de oyuncularına anlattı. Sarı-kırmızılı teknik adam, rakiplerinin de bu karşılaşmayı, "kendilerini gösterme maçı" olarak gördüğüne vurgu yaparak, boş alan bırakmamaları gerektiğine vurgu yaptı.Muslera, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Taylan, Feghouli, Belhanda, Arda, Onyekuru, Falcao (Babel)Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Camara, Robin, Ahmet Oğuz, Ziya (Kerem), Gradel, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, YatabareGalatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 53 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 21 gol gördü. Galatasaray, ayrıca 13 maçla ligde kalesini en fazla gole kapatan takım olarak öne çıkıyor.Başkentte yaşadığı Ankaragücü yenilgisiyle ağır yara alan Galatasaray'da hakem kararları kadar Fatih Terim'in tercihleri de tartışma konusu oldu. Tecrübeli hocanın özellikle 1-0 kazanılan Fenerbahçe maçının ardından oynanan 4 lig maçında da farklı orta alan kurguları denemesi eleştiri aldı. Ara transferde kadroya katılan Gedson Fernandes'i takıma monte etmek için Belhanda'yı kulübeye gönderen Terim, sezonun flaş ismi Taylan Antalyalı'nın yerine de 4 haftadır Etebo'yu oynatıyor. Galatasaray'ın bu sezon çok istikrarlı performans gösteren Taylan, Belhanda ve Emre Kılınç'ın üçünün birlikte 11'de olmadığı maçlarda çok zorlanması da dikkat çekiyor. Cimbom, bu üçlünün 11'de olduğu 9 maçta 8 galibiyet alırken, sadece 1 beraberlik yaşadı. Galibiyet yüzdesi 88 olurken, üstelik Galatasaray 9 maçta kalesinde sadece 3 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, bu üçlünün birlikte 11'de oynamadığı 18 maçta ise 10 galibiyet alabildi. Bu karşılaşmalarda tam 6 kez yenilen Galatasaray 2 de beraberlik aldı. Galibiyet yüzdesi de 55'e geriledi. Fatih Terim'in hafta sonu oynanacak Sivasspor maçıyla beraber Taylan ve Belhanda'yı yeniden 11'e monte etmesi bekleniyor.