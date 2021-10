BEIN İZLE Galatasaray Konyaspor canlı maç izle

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

VAR hakemi Alper Ulusoy olarak açıklandı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.





GALATASARAY XI: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa Mohamed.



YEDEKLER: Fatih, Babel, Assunçao, Oğulcan, Ömer, Luyindama, Barış Alper, Emre, Feghouli, Diagne







KONYASPOR 11



Sehic, Ahmet, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Amir, Endri, Amar, Oğulcan, Bytyqi, Serdar



GALATASARAY'DA İKİ CEZALI



Galatasaray'da iki futbolcu cezaları nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı oyuncular Berkan Kutlu ile Marcao, cezalı oldukları için müsabaka kadrosunda yer alamayacak.



GALATASARAY - KONYASPOR: 41. RANDEVU



Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 40 maçta sarı-kırmızılılar 29, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 79 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçen sezon Konya'da oynanan maçı Konyaspor 4-3 kazanırken, İstanbul'daki müsabakadan Galatasaray 1-0 üstün ayrıldı.



GALATASARAY, İSTANBUL'DA MAÇ KAYBETMEDİ



Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 20 lig maçından 16'sını sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. İstanbul'da ev sahibi ekip 48, konuk takım ise 15 gol attı.



Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Süper Lig'de Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen TEK maç olarak CANLI oyna, bonus kazan! Oynamak için tıklayın... Galatasaray ile Konyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.Milli ara dönüşü oynadığı 4 Süper Lig maçını da kazanamayan sarı-kırmızılı ekip; 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Milli takımlara tam 13 oyuncu gönderen Galatasaray'ı iki sezondur lige verilen aralar olumsuz etkiliyor. Sarı-kırmızılar, milli ara dönüşü oynadıkları son 4 lig maçını kazanamadı. Geçen sezon Alanyaspor'a 2-1 kaybeden, Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son olarak Hatay'dan da 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Bu sezon da milli ara dönüşünde Trabzon'a konuk olan Aslan, 2-0 üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'ilk beraberliğe razı oldu.Cuma sabaha karşı Brezilya'da maça çıkan Fernando Muslera, Konyaspor'a karşı ilk 11'de yer aldı. Uruguaylı file bekçisi, 10 bin kilometreden fazla yolu 2 kez aktarma yaparak Galatasaray'ın tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a gelmişti. Dün sabah kızının 2. yaş gününü ailesiyle kutlayan Muslera akşam Florya'da idmana çıkıp takıma katıldı.Beşiktaş'ın Başakşehir'e yenilmesiyle rakibi ile puanlarını eşitleme fırsatı yakalayan Galatasaray, bugün evinde Konya'yı devirip Trabzonspor- Fenerbahçe maçına odaklanacak. Konyaspor ile G.Saray ligde 40 kez karşı karşıya gelirken, 29 maçı sarı-kırmızılılar kazandı, 3 mücadelede ise Konya'nın üstünlüğü vardı. Marcao ve Berkan cezaları nedeniyle 16.00'da başlayacak maçta forma giyemeyecek. Milli arada iyileşse de Sacha Boey ilk 11'de riske edilmedi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının performansı ve milli ara dönüşü hakkında açıklamalarda bulundu. Oyuncularını iyi gördüğünü söyleyen Terim, "Açıkçası kalan ıoyuncularımızı aynı ayarda tutmak kolay olmuyor. Hazırlık maçlarını o yüzden oynuyoruz. Cumartesi günü tam kadro olduk. Her takım için kolay değil, milli takımlara çok oyuncu veren takımların maalesef bu gerçeği var. Oyuncularımı iyi görüyorum. Özellikle Marsilya dönüşü Rize galibiyeti, milli takımlarında gösterdikleri performans, bakış açıkları ve yaklaşımları beni ümitlendiriyor. Her gün daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Konyaspor iyi bir takım, mağlubiyetleri yok. Ancak Galatasaray da kendisine üst sıralarda yer istiyor çabucak." dedi. Takımın formasyonu üzerine konuşan tecrübeli teknik adam, "Oyun anlamında ya da oyun anlayışında değişiklikler yok. Sayısal değişiklikler her zaman olabilir. Numaraların çok fazla önemi yok. Mantalite olarak oyun anlayışımızda hiçbir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın ilk 11'indeki forvet tercihi merak ediliyordu. Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, üç forveti Mustafa Muhammed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu arasından Mısırlı golcü Muhammed'e ileri uçta görev verdi. Halil Dervişoğlu da sol kanatta yer alırken, Mbaye Diagne yedek kulübesinde maça başladı.