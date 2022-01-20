BEIN İZLE Galatasaray Kasımpaşa canlı maç izle

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI, TIKLA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Özgüç Türkalp.

Ligde 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988'den bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 27 puanla haftaya 13. sırada girdi.

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 21 puan elde etti. Ligde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen lacivert-beyazlılar, 17. sırada yer buldu.

Galatasaray, arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattındaki rakibi Kasımpaşa'nın sadece 6 puan önünde bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.



36. RANDEVU



Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de perşembe günü 36. kez karşılaşacak.



İki ekip arasında geride kalan 35 lig maçından 22'ini Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 6 kez galip geldi.



Galatasaray'ın 70 golüne, Kasımpaşa 33 golle yanıt verdi.



Ligde sezonun ilk yarısında lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.



TORRENT, İLK MAÇINI KAZANAMADI



Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.



Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen İspanyol teknik adam, ilk sınavını deplasmanda Atakaş Hatayspor karşılaşmasında verdi. Sarı-kırmızılılar, sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.



Torrent, Kasımpaşa mücadelesiyle hem ilk kez sarı-kırmızılı taraftarlar önüne çıkacak hem de ilk galibiyetini arayacak.



SON 10 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 10 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.



Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atan "Cimbom", kalesindeki 14 gole engel olamadı.



AVERAJI EKSİDE



Ligde geride kalan 21. hafta sonrasında sarı-kırmızılı takımın averajı eksi 2 olarak gerçekleşti.



Bu sezon Süper Lig'de 26 gol atan "Cimbom" kalesindeki 28 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu istatistiğiyle haftayı -2 averajla kapattı.



8 EKSİK



Galatasaray'da 8 futbolcu, farklı nedenlerle karşılaşmada forma giyemeyecek.



Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Ryan Babel maçta yer almayacak. Sarı-kırmızılılar, kırmızı kart cezalısı Taylan Antalyalı ve sarı kart cezalısı Berkan Kutlu'dan yararlanamayacak.



Afrika Uluslar Kupası için Cezayir Milli Takımı'nda olan Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı'nın formasını giyen Mustafa Muhammed de süre alamayacak.



ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA



"Cimbom"da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Ömer Bayram, mücadelede kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Trabzonspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.



NEF STADYUMU'NDAKİ MAÇLAR



Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Nef Stadı'nda Süper Lig'de 10 kez karşılaştı.



Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 8 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı.



Taraflar arasında Nef Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 34 kez filelerle buluştu, Galatasaray 21, Kasımpaşa 13 kez gol sevinci yaşadı.



EN FARKLI SKORLAR



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.



Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Nef Stadı'ndaki maçı 4-0 kazandı.

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İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Alpasla, Ömer, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Donk, Eren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Mortadha, Ahmet, Umut

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçta yardımcı hakem değişikliği yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda oynanacak maça yardımcı hakem olarak atanan Ata Yıldırım'ın Malatya'daki kötü hava şartları sebebiyle İstanbul'a gelemeyecek olmasından dolayı yerine Yusuf Bozdoğan görevlendirildi.