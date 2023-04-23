Haber Tarihi: 23 Nisan 2023 18:29 -
Güncelleme Tarihi:
23 Nisan 2023 18:29
BEIN İZLE Galatasaray Karagümrük canlı maç izle
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Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 17 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 32 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.
GALATASARAY, EVİNDE KARAGÜMRÜK'E YENİLMEDİ
Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 8 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, ikisinde berabere kaldı Galatasaray bu maçlarda 12 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.
EN FARKLI SKORLAR
Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.
GALATASARAY'DA HEDEF 3. BAYRAM
Lider G.Saray, bitime 8 hafta kala Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen mücadelede sarıkırmızılıların hedefi, taraftarına üçüncü sevinci yaşatmak. Gelecek hafta ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak Aslan, Karagümrük'ü yenerek derbiye moralli gitmenin planlarını yapıyor. Bu sezon ligde yakaladığı 14 maçlık galibiyet serisiyle rekor kıran Galatasaray, ayrıca iç sahada oynadığı son 10 müsabakayı kazandı. Karagümrük karşılaşması için satışa çıkan 3 bin bilet ise kısa sürede tükendi. 45 bin ortalamaya sahip Nef Stadyumu'nda 50 bin sarı-kırmızılı futbolseverin olması bekleniyor.
KEREM VE BOEY'DE ORUÇ BEKLENTİSİ
Galatasaray'da düzenli oruç tutan Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey gibi isimlerin Ramazan ayında performanslarında dalgalanmalar olmuştu. Ramazan'ın sona ermesiyle beraber iki futbolcunun performansının da daha yukarı çıkacağı tahmin ediliyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle Boey'de ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Teknik kadro maç günü de oruç tutan futbolcuların kararına saygı duymuştu.
GALATASARAY SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Sarı-Kırmızılı ekip, ilk yarıda kayıp geçtiği; Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor virajı sonrası sallansa da Karagümrük'ü yenerek müthiş bir seri başlatmıştı. Üst üste çıktığı 14 maçı da kazanan Cim Bom, açık ara zirveye yerleşerek, liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. İşte Galatasaray'ı zirveye taşıyan o serinin başlangıcı olan Karagümrük maçının rövanşı bugün oynanacak. Aslan'ın hedefi, bir yenilmezlik serisine daha imza atarak şampiyonluğa ulaşmak. Üstelik, ilk yarıda kayıp geçen 3 haftayı bu kez galip tamamlayan Cim Bom, Karagümrük karşısına yeni bir seriyle çıkacak. Galatasaray bu son serisinde 12 gol kaydederken, kalesinde sadece 1 gol gördü.
GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMLERİ
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapacak. Maçı, beIN Sports 1 yayınlayacak. Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük karşısından da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Karagümrük, geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor'u 4-2 yenerek puanını 40'a yükseltti ve 8. sıraya yükseldi.
Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. VavaCars Fatih Karagümrük de ligde oynadığı 28 maçın 10'unu kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. 40 puanı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 8. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
ICARDI'NİN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, yaşadığı sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giymesi zor görünüyor. Sarı-kırmızılı takımın, ligde Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Icardi'nin sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edildi. Tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun durumuyla ilgili son değerlendirme maç saatinde yapılacak.
EKSİKLER, SINIRDAKİLER
Galatasaray'da sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca karşılaşma öncesinde Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Ümraniyespor mücadelesinde cezalı duruma düşen Otabek Shukurov ve kaleci Emiliano Viviano, sarı-kırmızılı rakip karşısında takımını yalnız bırakacak. Antrenmanda sakatlanan Matteo Ricci, takımındaki yerini alamayacak. Konuk ekipte Andre Bertolacci, Rayyan Baniya, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmesi durumunda 32. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
KARAGÜMRÜK, KALECİ SIKINTISI YAŞIYOR
VavaCars Fatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesinde kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Belindeki sakatlık sebebiyle HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinin 25. dakikasında oyuna devam edemeyen Batuhan Şen, yerini tecrübeli file bekçisi Viviano'ya bırakırken, İtalyan kaleci de 90+9. dakikada gördüğü sarı kartla Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Hafta içinde yapılan antrenmanlarda yer almayan Batuhan Şen'in son durumu bugün gerçekleştirilecek kontrollerden sonra belli olacak.Batuhan'ın forma giyemeyecek olması durumunda Andrea Pirlo, kalede Muzaffer Cem Kablan'a görev verecek. 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'dan kadroya dahil edilen 23 yaşındaki file bekçisi, Fatih Karagümrük'te 4. sezonunu yaşıyor. Muzaffer Cem Kablan, İstanbul ekibiyle bugüne kadar 1 resmi mücadeleye çıktı. Genç kaleci, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Nevşehir Belediyespor maçında kaleyi korurken, kırmızı siyahlı ekip, normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten karşılaşmada rakibini penaltı atışlarıyla eledi. Sezon başında Fatih Karagümrük'ün rezerv takımının formasını 3 maçta giyen Muzaffer Cem Kablan, rezerv ligin kapatılmasının ardından formasından uzak kaldı.
GALATASARAY, EVİNDE SON 10 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor'u mağlup etti. Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 13 maçta yenilgi yaşamadı.