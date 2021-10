BEIN İZLE Galatasaray Gaziantep canlı maç izle

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadelenin

olarak açıklandı.

Galatasaray - Gaziantep FK maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı.

Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Gaziantep FK'nın ise 12 puanı bulunuyor.





✅1-0 Konyaspor

✅3-1 Beşiktaş

✅3-1 Y. Malatya

✅2-1 Hatayspor

❌0-1 Alanyaspor

✅2-1 Göztepe

✅1-0 Konyaspor pic.twitter.com/o3LX5TYFS7



— Sporx (@sporx) October 31, 2021

Derbi sonrası seri yakalamak isteyen Fatih Terim'in takımı Galatasaray ile ligin üst sıralarına tırmanmak isteyen Erol Bulut'un takımı Gaziantep Nef Stadı'nda kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile Gaziantep arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen TEK maç olarak CANLI oyna, bonus kazan! Oynamak için tıklayın... Süper Lig'de geride kalan 10 haftada Gaziantep FK, deplasman galibiyeti yaşayamadı. Deplasmanda hiç galibiyeti bulunmayan kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray'ı yenerek ilk 3 puanını almak istiyor.Sezon başında yaptığı transferlerle takımın yaş ortalamasını düşüren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, genç oyuncularına olan güvenini Gaziantep FK karşısında sahaya süreceği orta alan hattıyla bir kez daha gösterecek. Elinde Sofiane Feghouli (31), Ryan Babel (34), Emre Kılınç (27) gibi daha tecrübeli isimler olmasına rağmen gençlerden vazgeçmeyen Terim, oynanacak karşılaşmada yaş ortalaması 22.6 olan orta saha oyuncularına şans verecek. Hafta başındaki Beşiktaş derbisinde çok fazla top kaybı yapan Taylan Antalyalı'yı (26) kulübeye gönderecek olan Terim, Berkan Kutlu-Alexandru Cicaldau'dan oluşan göbekteki ikilinin önünde Olimpiu Morutan'ı oynatacak. Morutan'ı rakip kaleye yakın oynatarak skor katkısı almayı hedefleyen Fatih Terim, kanatları ise Barış Alper ve Kerem'e emanet edecek. Tecrübeli teknik adam, genç ve dinamik oyunculardan kurulu orta sahasıyla Gaziantep'i devirip, yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Berkan Kutlu 23, Barış Alper Yılmaz 21, Alexandru Cicaldau 24, Kerem Aktürkoğlu 23, Olimpiu Morutan 22Fransız sağ beki Sacha Boey'in sakatlığı ile sarsılan Galatasaray, uzun bir süredir yıldız isimden yararlanamıyor. Sarı-kırmızılılarda Boey'in yerine oynayan ABD'li DeAndre Yedlin ise beklentileri karşılayamadı. Yeni bir sağ bek arayışında olan Galatasaray, yabancı kısıtlaması nedeniyle bu mevkiye yerli bir takviye yapmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılıların listesinde ise iki isim ön plana çıkıyor: Cebrail Karayel ve Bünyamin Balcı... Süper Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Cebrail Karayel, kariyerine Ankaraspor altyapısında başladı. 27 yaşındaki sağ bek, ocak ayında Ankaragücü'nden Altay'a transfer olmuştu. Bu sezon 11 Süper Lig maçında görev alan Karayel, 3 asiste imzasını attı. Altay'la olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan deneyimli defansın güncel piyasa değeri ise 700 bin euro... 2000 yılında Samsun'da dünyaya gelen Bünyamin Balcı, kariyerine Antalyaspor altyapısında başladı. 2019'da A takıma yükselen Balcı, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası da dahil olmak üzere 10 karşılaşmada forma giydi, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Bünyamin Balcı'nın Antalyaspor'la olan sözleşmesi 2025'te bitecek. 21 yaşındaki genç sağ bekin güncel piyasa değeri ise 3.8 milyon euro...Süper Lig'de 11. hafta maçında bugün Gaziantep'i ağırlayacak Galatasaray'da tek hedef galibiyet olarak belirlendi. (Milliyet) Geçen haftaki 2-1'lik Beşiktaş yenilgisini unutturmak ve yaraları sarmak isteyen sarı-kırmızılılar taraftarı önünde 3 puanı almak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim de bu doğrultuda hazırlıklarını yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı Gaziantep maçını ilk yarıdan koparmayı amaçlıyor. Bu plan çerçevesinde futbolcularına atılacak erken gol ve gollerin önemini anlatan tecrübeli hocanın, "Golün gecikmesi rakibin direncini arttıracaktır. Bunun için baskılı başlayıp golü ne kadar erken atarsak o kadar iyi olur. Bu da rakibin direncini kıracaktır" dediği öğrenildi. Avrupa Ligi'nde 4 Kasım Perşembe günü iç sahada Lokomotiv Moskova ile kritik bir maça çalacaklarını da oyuncularına anlatan sarı-kırmızılı teknik adam bu yüzden yakalanılacak erken skor avantajının önemine dikkat çekti. Fatih Terim'in, "Gaziantep maçını ne kadar erken çözersek o kadar erken aktif dinlenmeye geçeriz. Avrupa Ligi'nde çok kritik bir maça çıkacağız. Kazandığımız takdirde liderlik için büyük avantaj yakalayacağız. Bu maça hem fiziksel hem de kafa olarak rahat ve moralli çıkmalıyız" diye konuştuğu kaydedildi.Evinde oynadığı son 7 Süper Lig maçının 6'sını kazanan Galatasaray (1M), tek mağlubiyetini Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak aldı.Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi öne çıkan istatistikler burada... Gaziantep FK'ya rakip olduğu beş resmi maçta yenilgi almayan Galatasaray (3G 2B), bu karşılaşmaların tamamında 2+ gol sevinci yaşadı. Galatasaray'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden Gaziantep FK, en üst ligde hiçbir rakibinden üst üste üç yenilgi almadı. Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının altısını kazanan Galatasaray (1M), tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak aldı. Bu sezon deplasmanda oynadığı beş Süper Lig maçının dördünü kaybeden Gaziantep FK (1B), bu mağlubiyetlerin tamamında 2+ gol yedi. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 14 gol yiyen Galatasaray, lig tarihinde sadece iki sezonda bu aşamayı daha fazla gole izin vererek geçti (2008/09 ve 2009/10'da 15). İstanbul takımlarına rakip olduğu son iki Süper Lig maçında gol yemeyen Gaziantep FK (1-0 vs Başakşehir & 0-0 vs Beşiktaş), daha önceki 23 karşılaşmada aynı sayıda gole kapama yapabilmişti. Süper Lig'in 2021/22 sezonunda öne geçtiği maçlarda 7 puan kaybeden Galatasaray (5G 2B 1M), 2020/21'in tamamında bu şekilde 8 puan bırakmıştı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla golde pay sahibi olan Galatasaray oyuncusu konumundaki Alexandru Cicaldau (3 gol & 1 asist), iç sahada sadece bir kez tabelayı değiştirebildi (1 asist vs Göztepe). Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a attığı üç golü de deplasmanda kaydeden Gaziantep FK santrforu Muhammet Demir, Eylül 2015'ten bu yana sarı-kırmızılı ekibin filelerini havalandıramıyor. Galatasaray'a konuk olduğu dört Süper Lig maçında galibiyet alamayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, bu karşılaşmaların hiçbirinde gol sevinci yaşayamadı.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçında yaşanan penaltı krizine el attı. Tecrübeli teknik adam, derbide Mustafa Muhammed'in Cicaldau'dan topu alıp penaltıyı kullanması sonrasında takımla yaptığı toplantıda oyuncularına uyarıda bulundu. Duran topları sadece Cicaldau'nun kullanacağını söyleyen Terim'in, "Beşiktaş maçındaki hatamız mağlubiyete neden oldu. Bundan sonra duran topları ve penaltıları Cicaldau kullanacak." dediği öğrenildi. Galatasaray forması ile bu sezon Süper Lig'de 9 maça çıkan Rumen futbolcu, 3 gol - 1 asistlik performans sergiledi.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mbaye Diagne ve Mustafa Muhammed'in Beşiktaş maçındaki performanslarını beğenmeyen Fatih Terim, Gaziantep karşısında ileri uçta Halil Dervişoğlu'na görev verecek. Halil Dervişoğlu ile özel olarak görüşen Terim, "Bu maç, kendini göstermen için büyük şans. Senden çok iyi bir performans ve bu performansın yanında skor katkısı da bekliyorum. Sana güveniyorum ve beklentimi boşa çıkarmayacağını biliyorum." diyerek oyuncusunu maça motive etti. Dervişoğlu da hocasının bu sözleri üzerine, "Galatasaray taraftarına gerçek Halil'i yeniden izletmek için elimden geleni yapıp, yüzünüzü kara çıkarmayacağım." ifadelerini kullandı. Sarı - kırmızılıların ileri üçlüsü, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'ndan oluşacak. 10 numarada ise Morutan görev yapacak. Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 resmi maça çıkan Dervişoğlu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.Spor Toto Süper Li'gde 3 maçlık galibiyet serisi Beşiktaş derbisinde son bulan Galatasaray'da hem sistem hem de kadro değişiyor. Gaziantep FK karşısında Taylan ve Diagne yedeğe çekilecek, Barış Alper Yılmaz ile Halil Dervişoğlu ilk 11'e girecek. Son dönemde Taylan-Berkan- Cicaldau ile üçlü orta saha tercih eden Fatih Terim, Morutan'a göre sistemini değiştirme kararı aldı. 4-2-3-1 dizilişi ile sahaya yayılacak Galatasaray'da Berkan-Cicaldau ikilisi savunma önünü kontrol ederken kanatlarda Barış Alper ve Kerem, ileri uçta Halil oynayacak. Morutan ise 10 numara pozisyonunda forvet arkasında görev yapacak. Galatasaray forması ile sağ kanatta bu sezon 6 maça çıkan Morutan sadece 1 gol bulabilirken, bu karşılaşmalarda hiç 90 dakika sahada kalamadı. Rumen oyuncu 11 kez giydiği G.Saray forması ile toplamda 2 gol atıp 2 kez de asist yaptı.Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Taylan Antalyalı ise ceza sınırında bulunuyor. Gaziantep FK'de kart cezalısı Hamza Mendyl dışında eksik bulunmuyor.Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış, Morutan, Kerem, HalilGünay, Kitsiou, Caulker, Tosca, Halil İbrahim, Doğan, Djilobodji, Maxim, Sagal, Figueiredo, MuhammetGalatasaray, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 5. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü.