BEIN İZLE Fenerbahçe Galatasaray canlı maç izle, Derbi canlı izle

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 396. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 395 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 490 golle karşılık verdi.114 yıllık ezeli Fenerbahçe- Galatasaray derbisi, yine golcülerin çarpışmasıyla alevlenecek. Liderlik mücadelesi veren iki takım da hücum oyuncularının üstün performansıyla zirveye tutunurken, tüm futbolseverlerin gözü de bu isimlerin üzerinde olacak. 13 golle krallık koltuğunda oturan Enner Valencia, 10 maçta 8 kez ağları sarsan Michy Batshuayi, 3'er defa fileleri bulan Diego Rossi, İrfan Can Kahveci ile Joshua King; Fenerbahçe'yi bu sezon ligde sırtlayan oyuncular oldu. Sarı-lacivertli takımın, ligdeki 42 golünün 34'ünü bu isimler kaydetti. Galatasaray ise ikinci baharındaki 7 gollü Bafetimbi Gomis, oynadığı maçlarda farkını hissettirip 4 kez fileleri havalandıran Mauro Icardi ve hücumun her noktasında olan ve rakiplerini 5 kez avlayan Kerem Aktürkoğlu'na güveniyor. 3'er gollü Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz da diğer sulahlar. Sarı-kırmızılılar, ligde attığı 29 golden 22'sini forvet oyuncularının ayağından buldu.Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev karşılaşmada kadro değerlerinin toplamı, 6 milyar 260 milyon lirayı gördü. Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor. Güncel piyasa verilerine göre; sarı-lacivertliler, 176 milyon 950 bin euroluk kadro değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor. Galatasaray'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 141 milyon euro ve Trabzon'un ardından 3. sırada bulunuyor. İki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı, yaklaşık olarak 6 milyar 260 milyon TL. Sarı-kırmızılıların Arjantinlisi Mauro Icardi, oynaması durumunda 17 milyon 500 bin euro ile sahanın en pahalı oyuncusu olacak. Galatasaray'da Lucas Torreira'nın 15 milyon euro ve Victor Nelsson'un da 14 milyon euroluk değeri bulunuyor. Fenerbahçe'de ise 15 milyon euro ile Attila Szalai takımın en değerlisi konumunda.Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi değerlendirdi. Fenerbahçe ile 1 Süper Lig Kupası, 2 de Türkiye Kupası elde eden Kocaman'ın derbi için görüşleri şu şekilde; "Bu tip maçlarda her zaman işin psikolojisi önemli. En önemli faktör, ihtiyaçlar ve ihtiyaçların yaratacağı durum. F.Bahçe evinde oynama ve ihtiyaçlar söz konusu olduğundan daha fazla ihtiyaç sahibi. F.Bahçe bu sezon her zerresiyle şampiyonluğu istiyor. Bu da avantaj sağlıyor. Sarı-Lacivertliler direkt kaleye gitmeye çalışan ve istatistiklere yansıdığı gibi ligin en becerili, istekli, organize takımı. G.Saray geniş sahayı kullanarak kaleye gitmeye çalışıyor. G.Saray'ın avantajı, ilk haftalarda dağınık ve bireysel görünüyorlardı. Son maçlarda bunu toparlayıp akıcı oynuyorlar, kazanma alışkanlığı yakaladılar. F.Bahçe, skor ne olursa olsun kendi oyununu yansıtmakta direnen bir takım. Bu, taraftarı maçın içinde olmaya davet ediyor. Kadıköy'deki maçlar F.Bahçe adına iki ihtimalliydi, galibiyet ve beraberlik. G.Saray, son 3 yıldır bu zinciri kırdı, bu da bütünsel faktörler içinde G.Saray lehine önemli bir durum."Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Joao Pedro dışında eksik yok. Konuk ekip Galatasaray'da sakatlığı sona eren Icardi maç kadrosunda yer alabilecek. Tedavileri süren Kazımcan Karataş ve Ross dışında eksik oyuncu bulunmuyor.Oynadığı 16 maçın 11'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe hanesine yazdırdığı 35 puanla ikinci sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.-Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2, Galatasaray'da ise 4 oyuncu sınırda. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Sarı-kırmızılı futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşüp, 19. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.Fenerbahçe, derbide Galatasaray kalesini abluka altına almayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus son haftalarda formunu beğendiği Joshua King'i yeniden 11'de kullanacak. Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında 1'er şutu direkten dönen Norveçli yıldız bu defa şanssızlığını kırmak istiyor. Portekizli çalıştırıcı ayrıca İrfan Can Kahveci'yi de 11'de şans verecek. Onun da sol ayağıyla çıkardığı sürpriz ve sert şutlardan gol bekleyecek. Jesus başta bu iki oyuncusu olmak üzere tüm takıma şut emri verdi. Galatasaray'ın savunmadan dönen 2. toplarda zaafı olduğunu da düşünüyor.Fenerbahçe'de daha önce Galatasaray derbisi atmosferini yaşayan futbolcuların, kaptan Altay Bayındır önderliğinde Jorge Jesus'la önceki gün bir toplantı yaptıkları belirtildi. Oyuncuların, Galatasaray maçının diğer derbilere ve karşılaşmalara göre atmosfer anlamında çok farklı olduğunu hocalarına anlattıkları ifade edildi.Bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Michy Batshuayi, Türkiye'deki büyük maçlardaki şanssızlığına bu akşam Galatasaray karşısında son vermek istiyor. Belçikalı forvet, Sarı-Lacivertli formayla şu ana kadar Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 8 kez rakip fileleri salladı ve 1 asist yaptı. Toplamda 17 resmi mücadelede 13 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli forvet, Türkiye'de çıktığı toplamdaki 7 dev kapışmada ağları henüz havalandıramadı. Bu sezon eski takımı Beşiktaş 'a karşı 0-0 (d) biten ve 2-0 (d) kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmalarında skor katkısı yapamayan Batshuayi, Galatasaray'a karşı da daha önce 2 kez forma giymişti. Kadıköy'de bu akşam Joshua King ile birlikte gole en yakın isim olması beklenen yıldız oyuncu, bu çok özel maçta takımına galibiyeti getirerek kahraman olmanın hayalini kuruyor.Kadıköy'de ligin en kritik maçlarından birine çıkacak Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı mutlaka 3 puan hedefleniyor. Beraberliğin de bir kazanç sağlamayacağını düşünen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde derbiden yalnızca zafer istiyor. Galatasaray'a karşı elde edilecek bir galibiyetin 3 puandan daha fazlasını kazandıracağını tüm camia biliyor. Teknik Direktör Jorge Jesus ve futbolcular da bu doğrultuda maç saatini bekliyor. Fenerbahçe derbiden galip çıkması halinde öncelikle liderliği geri alacak, ligin ilk yarısını lider bitirme yolunda önemli avantaj sağlayacak. Sadece liderlik değil, psikolojik üstünlük de yeniden Fenerbahçe'ye geçecek. Kariyerinde Galatasaray'a karşı ilk maçına çıkacak Jorge Jesus, taraftarlarına ilk derbi zaferini de armağan etmek istiyor. Daha önce Beşiktaş'la berabere kalan, Trabzonspor'a da yenilen Jesus, Galatasaray zaferiyle Kadıköy'de mutluluk yaşayan hocalar arasına adını yazdırma hedefinde. Bunların yanında sezon sonunda sarı-kırmızılılarla olası bir şampiyonluk yarışında ikili averaj avantajının da ele geçirilmesi hesaplanıyor. Bu akşam kazanılacak maçtaki skorun sezon sonunda yapılacak hesaplamalara artı değer katacağı biliniyor. Öte yandan sarı-lacivertliler geçen sezon iki derbi maçta da ezeli rakibini devirmişti. Yakalanan bu üstünlüğün ve serinin devam etmesi de amaçlanıyor. Tüm bu sebeplerden dolayı bu sezon Fenerbahçe'nin zirve yarışındaki en güçlü rakibi olan Galatasaray'a karşı alınacak 3 puanın çok büyük anlamlar taşındığı iyi biliniyor. Fenerbahçe'de derbi planlarında hücum gücü öne çıkıyor. Enner Valencia'nın hazır hale gelmesi, King ve Batshuayi'nin formda olması teknik heyeti rahatlatıyor. Sarı-lacivertlilerde maçın gidişatına göre de planlar hazırlandı. Teknik Direktör Jorge Jesus ve yardımcıları, tüm ihtimalleri düşünerek taktiklerini buna göre belirledi. Fenerbahçe'de kritik derbide en büyük güç taraftar olacak. Biletlerin tükendiği sarı-lacivertlilerde stat tamamen dolacak. Bu nedenle tribünlerin maça ciddi bir etkisinin olması bekleniyor. Ligde ve Avrupa'da iç sahada 15 maça çıkan Fenerbahçe, 11 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Gustavo Henrique'yi bir defa daha 11'e koymayı düşünüyor. Portekizli hoca Beşiktaş derbisinde Wout Weghorst'u, Trabzonspor mücadelesinde ise Maxi Gomez'i Gustavo ile durdurmayı planlamıştı. Bugün de Galatasaray'ın ileri ucunda hangi futbolcu oynarsa Gustavo'nun kontrolünde olacak.8 Ocak Pazar günü Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılı yönetimin Kadıköy'e gidip gitmeyeceği merak konusuydu. Dursun Özbek ve ekibi derbi öncesi kararını verdi. Özbek ve yöneticiler tam kadro protokol tribününde oturup Okan Buruk ve oyuncularını bu zorlu maçta yalnız bırakmayacak. Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde deplasman yasağı uygulanacak. Konuk sarı kırmızılı takımın taraftarı statta yer almayacak.Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 130 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. Son 10 derbide her iki takım da rakip fileleri 8'er kez havalandırdı.Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un Kadıköy'de zafer planı belli oldu. Sarı-kırmızılı teknik adam, Fenerbahçe'nin özellikle savunma zaaflarını değerlendirmek istediği vurgulandı. Bu çerçevede, rakibinin özellikle defans arkasına yapılan koşularda yaşadığı problemleri kullanmak isteyen Buruk; Rashica, Mertens ve Kerem gibi hızlı oyuncularından bunu değerlendirmelerini istedi. Fenerbahçe'nin sık sık uyguladığı ofsayt taktiğini bozacak çalışmalar üzerinde durulduğu da öğrenildi. Böylece başarılı teknik adam, sarı-lacivertlileri en güçlü silahıyla vurmaya çalışacak. Bunun için de Fenerbahçe savunmasını zorda bırakacak ön alan baskısı yapılacağı bildirildi. Galatasaray'da derbi öncesi en çok merak edilen konu, Mauro Icardi'nin ilk 11'de maça başlayıp başlamayacağıydı. Arjantinli futbolcu, takımla çalışmalara başlarken, sakatlığının nüksetmesi durumunda 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı teknik ekibe rapor edildi. Okan Buruk bunun üzerine Kadıköy'de Icardi ile maça başlamama kararı aldı. 29 yaşındaki golcü oyuncunun kulübede olacağı ve maçın gidişatına göre şans bekleyeceği bildirildi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Icardi ile birlikte Gomis'i de yedekte tutacak. Başarılı çalıştırıcı, santrfor olarak Mertens'i kullanacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, maçın gidişatına göre Gomis'e görev verecek.Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan galibiyet mesajı geldi. Genç teknik adam, öğrencileriyle yaptığı toplantılarda Kadıköy'e galibiyet için gittiklerini söyledi. "Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz" diyen Okan Buruk, "Beraberlik veya başka bir ihtimal düşünmüyoruz. Galatasaray'a yakışan nerede olursa olsun kazanmaktır. Bunu başaracak güce ve kaliteli oyunculara sahibiz" ifadelerini kullandı.Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını açık bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Ülker Stadyumu'nda yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 9 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 74 civarı olacağı tahmin ediliyor.Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesinde kurmaylarıyla rakibin tüm maçlarını analiz etti. Özellikle Süper Lig ve Avrupa Kupaları'nda büyük takımlarla oynanan karşılaşmaları kare kare takip eden ekip, Kanarya'nın artılarını ve eksilerini çıkardı. Buruk, antrenman öncesinde yaptığı toplantıda da bunları öğrencilerine aktardı. Genç çalıştırıcı bu mücadelede kesinlikle eksik kalmamaları gerektiğini anlattı. Gerginliğin, stres seviyesinin artmasının ve sertliğin Fenerbahçe'nin işine yarayacağını söyledi. Okan Buruk öğrencileriyle yaptığı toplantıda saha içinde tüm takımın 'tek vücut' şekilde hareket etmesini istedi. Savunmada ve hücumda tek parça gibi oynamaları gerektiğini söyledi. Okan Buruk "Rakip özellikle maçın başında baskılı başlayacaktır. Sakin kalın. Her zamanki oyun planımıza sadık kalın. Bu maçta öne geçebiliriz veya yenik duruma düşebiliriz. Bildiğimiz şekilde oynayacağız" dedi. Başarılı çalıştırıcı derbi maçların camialar için çok önemli olduğunu vurguladı, "Deplasmandan alacağımız 3 puan, moral açısından bizi çok yukarı taşır" diye konuştu. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde Okan Buruk'un en önemli hücum silahlarından biri de Barış Alper Yılmaz olacak. 22 yaşındaki futbolcu Sivasspor deplasmanında 3 puanı getirmişti. Geçen hafta da Ankaragücü karşısında beraberlik golünü kaydetmişti. Formuyla 11'e göz kırpıyor.Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak yılın ilk derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçta Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Abay yapacak.Fenerbahçe - Galatasaray derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadele öncesi, mücadele anı ve sonrasında tüm gelişmeler Sporx, Sporx'in mobil aplikasyonu ve sosyal medya hesaplarında olacak.