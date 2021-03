BEIN İZLE Fenerbahçe Antalyaspor canlı maç izle

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Fenerbahçe - Antalyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe, ilk 13 deplasman maçı itibarıyla kulüp tarihinin en iyi performansına imza attı: 13 maç 32 puan!



Fenerbahçe'nin lig tarihindeki en iyi deplasman performansları🟡



🏆1988/89

✨13 maçta 26 puan

✨Toplamda 41 puan



🏆1995/96

✨13 maçta 29 puan

✨Toplamda 41 puan pic.twitter.com/0GsvOVHgV1



— Sporx (@sporx) March 4, 2021

Göztepe mağlubiyetinin ardından geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor'u deplasmanda yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u da devirerek zirve yolunda iddiasını korumayı planlıyor. Fenerbahçe, Antalyaspor müsabakası öncesinde 54 puanla 3. sırada bulunuyor.

Antalyaspor ise 10. sırada girdiği haftada 34 puanı bulunuyor.





Bu sezon Kadıköy'de beş yenilgi alan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde hiçbir sezon daha fazla iç saha mağlubiyeti görmedi. 🟡🔵 pic.twitter.com/McktUXITc2



— Sporx (@sporx) March 4, 2021

Kadıköy'de oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Fenerbahçe, lig tarihinde sadece bir kez üst üste üç iç saha yenilgisi aldı 🟡



vs Konyaspor

vs Beşiktaş

vs Yeni Malatyaspor pic.twitter.com/gkeXipEKtI



— Sporx (@sporx) March 4, 2021

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Caner Erkin antrenmanlara da alınmamıştı. Krizin perde arkası ortaya çıktı. Bu kararda Caner'in, Erol Bulut'un oyun planını birçok kez eleştirmesi, teknik adamın otoritesini sarsması ve "Böyle oynarsak şampiyon olamayız" ifadesinin etkili olduğu belirlendi. Deneyimli futbolcu maçlar ve idmanlardaki olumsuz tavırlarıyla teknik heyetin otoritesini sarsınca takımdan uzaklaştırıldı. Sarı-lacivertliler çizgiyi aşan eleştirileri ve takıma negatif enerji vermesi yüzünden tecrübeli oyuncuyu cezalandırdı. Başkan Ali Koç şampiyonluğun kenetlenmeden ve mücadeleden geçtiğini düşünüyor. Trabzonspor maçına kadar oyundan genel olarak kimse memnun olmasa da takım içi enerjinin yüksek tutulması gerektiğine inanılıyor. İki sezon önce de benzer bir durum yaşanmış ve takımın oyununu eleştiren Aatıf, Volkan ve Dirar gibi isimler de kadro dışı kalmıştı. Mevcut durumda oyuncuların fikirlerini söylemeleri çok büyük problem taşımıyor. Ancak bunun şiddeti çok önemli. Caner'in bu çizgiyi birçok kez aştığı ifade edildi. Antrenmanlarda ve maçlardaki tavırları, teknik heyete yönelik hareketlerinin yanı sıra toplantılar ve bazı maçlarda da eleştirel ifadeler kullanması sonrası sarı-lacivertliler, Caner'i takımdan ayırmaya karar verdi. Deneyimli oyuncunun, Galatasaray derbisinin devre arasında "Böyle oynarsak kaybederiz" ifadesi ve Göztepe maçı sonrası "İyi oynamıyoruz. Şampiyonluğu kaybederiz böyle giderse" ifadeleri hep üst üste geldi. Caner'e bu konuyla alakalı uyarılar yapılsa da futbolcunun karakteristik özelliği sıkıntı yaşanmasına sebep oldu. Caner'in ayrıca saha içi ve antrenmandaki tavır ve söylemlerinin teknik adamın otoritesini sarstığı belirtildi. Takımın bundan etkilenmemesi için deneyimli oyuncu, Trabzonspor maçından sonra bu kadroda olmayacak. Caner'in takıma ne zaman döneceğine bugünkü maçtan sonra karar verilecek. Caner Erkin'in sarı-lacivertli yetkililerin kadro dışı kararından önce kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdiği belirlendi. Deneyimli oyuncunun, "Ben buraya şampiyonluk yaşamak için geldim ve bunun için tüm mücadelemi veriyorum. Tecrübeli ve bu süreçlerden birçok kez geçmiş bir oyuncu olarak bildiklerimi, gördüklerimi söylemek zorundayım. Tek hedefim takıma katkı sağlayıp şampiyon olmak" dediği öğrenildi. (Milliyet)Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Pelkas, Mesut, Osayi, ThiamBoffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Gökdeniz, Amilton, OrgillFenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci maçta sarı kart görmeleri halinde Konya deplasmanına götürülmeyecek. Diğer yandan takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışan Caner Erkin de kart sınırında.Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti. Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 49 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine 3 kez yenildi. İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 23 maçtan 20'sini kazandı, sadece 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de 1-0 ve geçen sezon aynı skorla mağlup oldu. İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 56 gol attı, kalesinde 19 gol gördü.Trabzon deplasmanında aldığı galibiyetle üzerindeki kara bulutları dağıtan Fenerbahçe şampiyonluk için tek yürek oldu. Sarı-Lacivertliler sezon sonuna kadar Erol Bulut'a tam destek verecek. İlk olarak taraftarlar grupları ve yüksek takipçili sosyal medya hesapları, genç hoca hakkında artık yıpratıcı eleştiri yapmama çağrısında bulundu. Başkan Ali Koç'un da futbolculara, "Dedikodulara kulağınızı kapatın. Hocamızın her zaman arkasındayız. Başarıya birlikte ulaşacağız" ifadesini kullandığı öğrenildi. Camiadaki ortak görüş de "İç hesaplaşma bitsin. Sezon sonuna kadar kenetlenelim" şeklinde oldu. Bu olumlu havanın sahaya nasıl yansıyacağı merak ediliyor. (Sabah)Henüz sakatlıklarını tam olarak atlatamayan Sadık Çiftpınar ve Luis Gustavo maç kadrosunda yer almayacak. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu hafta sonu değerlendirecek olan Caner Erkin ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Diego Perotti de kadroda bulunmayacak. Ayrıca Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş ise cezaları nedeniyle Antalyaspor'a karşı yoklar. Konuk Antalyaspor'da tek eksik Ufuk Akyol olarak görülüyor.Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 9 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 89 golüne, Akdeniz temsilcisi 42 golle karşılık verdi. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.Süper Lig'de 26. haftada Göztepe'ye sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin stat zemininin yoğun kar yaşından etkilendiği dikkat çekmişti. Türkiye'de birçok stat bu durumdan etkilenirken, sarı lacivertli kulüp resm itwitter hesabından Antalyaspor maçı öncesi Ülker Stadı'nın zemininin fotoğrafını paylaştı. Kadıköy'de zeminin kısa sürede dikkat çeken bir değişim yaşadığı görüldü. Son olarak oynadığı Trabzonspor deplasmanından 1-0'lık galibyetle dönen Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor engelini geçerek yeni bir seri başlatmak istiyor.Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor maçını Pelkas'ın uzaktan attığı müthiş golle kazanmıştı. Erol Bulut, Antalyaspor karşısında da öğrencisinden şut çekme konusunda tereddüt yaşamamasını istedi. Bulut, öğrencisine, "Rakibimiz çok iyi savunma yapıyor. Bize karşı da kapanıp, açık vermeden oynamaya çalışacaklar. Sıkıştığımız anlarda başta sen olmak üzere uzaktan çekilecek şutlar kilidi açabilir" dedi.Trabzon galibiyetiyle hayata dönen Fenerbahçe, deplasman performansını iç sahaya taşıma peşinde. Dış sahada, topladığı 32 puanla zirvede olan sarı lacivertliler, Kadıköy'deki kötü gidişe de Antalya maçında son vermek istiyor. Saracoğlu'ndaki 13 maçta 5 yenilgi ve bir beraberlikle 17 puan kaybeden, son iki karşılaşmadan mağlup ayrılan Fenerbahçe, Antalya'yı devirerek yeni bir seri başlamak istiyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Artık hiçbir şekilde puan kaybına tahammülleri olmadığını belirten teknik direktör Erol Bulut, "Final haftalarına girdik. Kazanarak devam edip, mümkün olan en fazla puanı toplayarak şampiyonluk yaşamak istiyoruz" dedi. Kalan 14 haftada 42 puana da talip olduklarını vurgulayan Bulut, "Sakat oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Hedefe ulaşacağız" iddiasında bulundu. Kadıköy'de en çok mağlubiyet aldığı dönemlerden birini yaşayan sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda kalan 7 maçı da kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör Erol Bulut, "Deplasmanlardaki başarımızı sahamızda da tekrarlamalıyız. Çok önemli puan kayıpları yaşadık. Ancak bundan sonra evimizde puan kaybına tahammülümüz yok. Sahamızda oynayacağımız 7 karşılaşmayı da kazanacağımıza inanıyorum" sözlerini sarfetti.ANTALYASPORGENÇLERBİRLİĞİDENİZLİSPORGAZİANTEP FKKASIMPAŞAERZURUMSPORFenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, ilk kez yeni takımıyla boy gösterecek. Sakatlığı sebebiyle hiçbir maçın kadrosunda yer alamayan milli oyuncu, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.