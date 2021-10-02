BEIN İZLE Beşiktaş Sivasspor canlı maç izle

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Beşiktaş Sivasspor beIN Sports kesintisiz izleme linki! Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI CANLI, TIKLA









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BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇINI CANLI DİNLE



BEŞİKTAŞ SİVASSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE







İki takımın eksikleri



Beşiktaş'ta sakatlığı geçen 11 isimden Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira'yı da kadroya alındı. Sakatlığı devam eden isimler ise Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Welinton Souza ve Francisco Montero oldu ve kamp kadrosuna alınmadı. Sivasspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.



Muhtemel 11'ler



Beşiktaş

Mert, N'Sakala, Vida, Serdar, Rosier, Josef, Oğuzhan, Salih, Güven, Gökhan Töre, Batshuayi







Sivasspor

Muammer, Uğur, Goutas, Caner, Ahmet Oğuz, Hakan, Fajr, Felix, Henrique, Gradel, Kayode







31. kez karşı karşıya



Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor ile 31. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 30 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Siyah-beyazlı takım geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Sivas'taki mücadele ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.



Beşiktaş Sivasspor maçı VAR hakemi kim?



Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi olarak Arda Kardeşler görev yapacak. Beşiktaş - Sivasspor maçını beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.







Türkiye için Avrupa tehlikesi



Türk takımları, Avrupa'da kaybetmeye devam ettikçe tehlike daha da büyüyor. Bu hafta Avrupa'da 3 takımımız toplamda sadece bir beraberlik alırken, en kötü senaryo gerçekleşti. Fenerbahçe, takipçimiz Yunanistan takımı Olympiakos'a boyun eğdi. Bir an önce toparlanamazsak 2022-23 sezonundan itibaren kontenjanımız 4'e düşecek. Şampiyonumuz ön eleme oynayacak, Avrupa Ligi'ne ise hiç takım gönderemeyeceğiz.UEFA sıralamasında bu hafta en kötü senaryo gerçekleşti ve sıralamada bizim için çok kritik olan maçta F.Bahçe, Olympiakos'a yenilince Yunanistan'ın da gerisine düştük. Beşiktaş, Ajax'a mağlup olurken G.Saray, Marsilya'dan 1 puan çıkarıp bu hafta az da olsa katkı yapan tek ekip oldu. F.Bahçe'nin evinde Atina ekibine boyun ağerken bir diğer Yunan ekibi PAOK'un, Bratislava ile berabere kalmasıyla Yunanistan, 24.200 puana ulaştı ve geçtiğimiz hafta 18. sıradaki ülkemizi geride bıraktı. Türkiye ise G.Saray'ın beraberliği ile birlikte 23 bin 700 puandan 23.900'a ulaşabildi ve 19. sıraya geriledi. 20. sıradaki Norveç ise 23.250 puanla ensemizde bulunuyor. Türkiye bir bir basamaklardan düşerken en kritik çizgi de aşılmış durumda. 18 takımın dışına çıkarak 2023-24 sezonunda bizi bir hayli etkileyecek noktaya geldik. Sezon sonuna kadar 18. basamak ve ilerisine gidemezsek 2023-24'ten itibaren Avrupa kontenjanımız beşten dörde düşecek. Lig şampiyonumuz 1. ön elemeden Devler Ligi elemelerine başlayarak gruplara kalmak için imkânsızın peşinden koşacak. Bunun yanı sıra Avrupa Ligi'ne takım gönderme hakkımız da kalmayacak. Türkiye Kupası şampiyonu, lig ikincisi ve üçüncüsü Konferans Ligi'nde olacak.



Beşiktaş'ta Adana Demirspor ve Ajax maçlarını boş geçen Michy Batshuayi, doğum gününde Sivasspor filelerini havalandırarak gol sevinci yaşamak istiyor.https://t.co/n8vfCc7Te0



— Sporx (@sporx) October 2, 2021 Michy Batshuayi'nin Sivasspor hazırlığı



Süper Lig'de Sivasspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta bugün 28. yaş gününü kutlayan Michy Batshuayi, zorlu karşılaşmaya özel olarak hazırlandı. Beşiktaş formayla 3 gollük performans sergilemesinin ardından Adana Demirspor ve Ajax karşılaşmalarını boş geçen Michy Batshuayi, teknik ekibi üzmüştü. Vodafone Park'ta bu akşam Sivasspor'la oynanacak karşılaşmaya oldukça iyi hazırlanan Belçikalı golcü, form olarak yüksek seviyede bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu, bu akşam atacağı gollerle Milli ara öncesinde takımına zaferi getirmeyi planlıyor. Başarılı futbolcu, Milli arada Belçika formasıyla UEFA Uluslar Ligi yarı final turunda 7 Ekim'de Fransa karşısında maça çıkacak.



İstanbul'daki maçlarda eşitlik var



Beşiktaş, 15 kez konuk ettiği rakibine karşı zorlandı. Siyah-beyazlı ekip, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6 kez yenebildi. Beşiktaş, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü. 2019-2020 ve 2018-2019'da Vodafone Park'taki iki maçta rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, geçen sezonki mücadeleyi ise 3-0 kazanmayı başardı.







Bir maç golsüz tamamlandı



Taraflar arasındaki 29 lig maçının 28'i gollü geçerken, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 7, Sivasspor ise 6 kez gol yollarında suskun kaldı.



Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira ile özel görüşme



Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın Sivasspor maçı kadrosuna aldığı Alex Teixeira ile özel bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı. Siyah beyazlı çalıştırıcının, Teixeira'ya, "Takımın lideri sen olacaksın. Oyun aklımız sensin. Fakat kendini çok zorlamanı da istemiyorum. Yeniden sakatlanmanı şu durumda göze alamayız" dediği belirtildi. Teixeira 3 maçta 1 gol attı



Sergen Yalçın: "Sivasspor maçında da aynı hırsı bekliyorum"



Demir Grup Sivasspor ile milli ara öncesi Süper Lig'de son maçını oynayacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın oynama ihtimali olmasına rağmen Pjanic'i kadroya almadı. Forma giymesi halinde sakatlanması adına risk taşıyacak olması nedeniyle yıldız oyuncuyu maç kadrosuna almayan Yalçın, Necip ve Vida ve Alex'i kafileye dahil etti. Sivasspor maçının ne kadar önemli olduğunu bilse de daha sonraki maçları risk altına sokmamak için Pjanic'i dinlendirmek isteyen siyah-beyazlı teknik adamın Vida'ya ise forma vermesi bekleniyor. Necip ve Alex'i yedek soyundurmayı düşünen Sergen Yalçın, duruma göre bu oyuncuları da değerlendirecek. Stoperde Vida'nın yanında Serdar ya da N'Sakala'yı oynatmayı düşünen deneyimli hoca bu tercihini ise maç günü yapacak. Öte yandan futbolcularıyla bir görüşme yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, "Çok zor günlerden geçiyoruz. Ne olursa olsun sahadaki herkesin karakterini ortaya koyması takım olduğumuzu gösteriyor. Sivasspor maçında da aynı hırsı bekliyorum. Ajax maçında skor istediğimiz gibi değildi, fakat oyun olarak iyi işler yaptık. Bu maçta da aynı tempoyu bekliyorum" diye konuştuğu öğrenildi.



Sergen Yalçın: "Sivasspor maçında da Ajax karşısındaki hırsı bekliyorum."https://t.co/GYGBOMpf3p



— Sporx (@sporx) October 2, 2021 Beşiktaş'ta Miralem Pjanic kararı



Demir Grup Sivasspor ile milli ara öncesi Süper Lig 'de son maçını oynayacak olan Beşiktaş 'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın oynama ihtimali olmasına rağmen Miralem Pjanic'i kadroya almadı. Milliyet'in haberine göre; Forma giymesi halinde sakatlanması adına risk taşıyacak olması nedeniyle yıldız oyuncuyu maç kadrosuna almayan Yalçın, Necip ve Vida ve Alex'i kafileye dahil etti. Sivasspor maçının ne kadar önemli olduğunu bilse de daha sonraki maçları risk altına sokmamak için Pjanic'i dinlendirmek isteyen siyah-beyazlı teknik adamın Vida'ya ise forma vermesi bekleniyor.



Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı



Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar ve Batshuayi'nin alternatifsiz olması, yönetimi harekete geçirdi. Siyah Beyazlı ekibin Milli futbolcu Cenk Tosun için düğmeye bastığı iddia edildi. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Cenk Tosun'a sezon sonu için transfer sözü verdiğini belirtmişti. Ancak yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın takıma bir forvet daha takviye edilmesini istemesinin ardından Cenk Tosun'un devre arasında takıma katılması gündeme geldi. Beşiktaş yönetiminin, form yakalaması halinde Milli golcü için Ocak ayında harekete geçmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta 2018'de gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan milli futbolcu, o dönem siyah-beyazlılara 22 milyon 500 bin Euro bonservis geliri sağlamıştı. Cenk Tosun geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 4 maçta şans buldu. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Beşiktaş'ta 2018'de gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan milli futbolcu, o dönem siyah-beyazlılara 22 milyon 500 bin Euro bonservis geliri sağlamıştı. Cenk Tosun geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 4 maçta şans buldu. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 3 kez havalandırdı.



Beşiktaş Sivasspor maçı öncesi son durum



Ligde oynadığı son maçta Altay'a 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı. Sivasspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.



Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz . İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Avrupa'daki maçları Tuttur'da CANLI izleyebilirsiniz. Nefes kesen maçlar Tuttur'da Canlı olarak izlenirken, Canlı olarak da oynanabiliyor. TIKLA, İZLE, OYNA...Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş'ta sakatlığı geçen 11 isimden Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira'yı da kadroya alındı. Sakatlığı devam eden isimler ise Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Welinton Souza ve Francisco Montero oldu ve kamp kadrosuna alınmadı. Sivasspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.Mert, N'Sakala, Vida, Serdar, Rosier, Josef, Oğuzhan, Salih, Güven, Gökhan Töre, BatshuayiMuammer, Uğur, Goutas, Caner, Ahmet Oğuz, Hakan, Fajr, Felix, Henrique, Gradel, KayodeBeşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor ile 31. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 30 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Siyah-beyazlı takım geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Sivas'taki mücadele ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.Türk takımları, Avrupa'da kaybetmeye devam ettikçe tehlike daha da büyüyor. Bu hafta Avrupa'da 3 takımımız toplamda sadece bir beraberlik alırken, en kötü senaryo gerçekleşti. Fenerbahçe, takipçimiz Yunanistan takımı Olympiakos'a boyun eğdi. Bir an önce toparlanamazsak 2022-23 sezonundan itibaren kontenjanımız 4'e düşecek. Şampiyonumuz ön eleme oynayacak, Avrupa Ligi'ne ise hiç takım gönderemeyeceğiz.UEFA sıralamasında bu hafta en kötü senaryo gerçekleşti ve sıralamada bizim için çok kritik olan maçta F.Bahçe, Olympiakos'a yenilince Yunanistan'ın da gerisine düştük. Beşiktaş, Ajax'a mağlup olurken G.Saray, Marsilya'dan 1 puan çıkarıp bu hafta az da olsa katkı yapan tek ekip oldu. F.Bahçe'nin evinde Atina ekibine boyun ağerken bir diğer Yunan ekibi PAOK'un, Bratislava ile berabere kalmasıyla Yunanistan, 24.200 puana ulaştı ve geçtiğimiz hafta 18. sıradaki ülkemizi geride bıraktı. Türkiye ise G.Saray'ın beraberliği ile birlikte 23 bin 700 puandan 23.900'a ulaşabildi ve 19. sıraya geriledi. 20. sıradaki Norveç ise 23.250 puanla ensemizde bulunuyor. Türkiye bir bir basamaklardan düşerken en kritik çizgi de aşılmış durumda. 18 takımın dışına çıkarak 2023-24 sezonunda bizi bir hayli etkileyecek noktaya geldik. Sezon sonuna kadar 18. basamak ve ilerisine gidemezsek 2023-24'ten itibaren Avrupa kontenjanımız beşten dörde düşecek. Lig şampiyonumuz 1. ön elemeden Devler Ligi elemelerine başlayarak gruplara kalmak için imkânsızın peşinden koşacak. Bunun yanı sıra Avrupa Ligi'ne takım gönderme hakkımız da kalmayacak. Türkiye Kupası şampiyonu, lig ikincisi ve üçüncüsü Konferans Ligi'nde olacak.Süper Lig'de Sivasspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta bugün 28. yaş gününü kutlayan Michy Batshuayi, zorlu karşılaşmaya özel olarak hazırlandı. Beşiktaş formayla 3 gollük performans sergilemesinin ardından Adana Demirspor ve Ajax karşılaşmalarını boş geçen Michy Batshuayi, teknik ekibi üzmüştü. Vodafone Park'ta bu akşam Sivasspor'la oynanacak karşılaşmaya oldukça iyi hazırlanan Belçikalı golcü, form olarak yüksek seviyede bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu, bu akşam atacağı gollerle Milli ara öncesinde takımına zaferi getirmeyi planlıyor. Başarılı futbolcu, Milli arada Belçika formasıyla UEFA Uluslar Ligi yarı final turunda 7 Ekim'de Fransa karşısında maça çıkacak.Beşiktaş, 15 kez konuk ettiği rakibine karşı zorlandı. Siyah-beyazlı ekip, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6 kez yenebildi. Beşiktaş, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü. 2019-2020 ve 2018-2019'da Vodafone Park'taki iki maçta rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, geçen sezonki mücadeleyi ise 3-0 kazanmayı başardı.Taraflar arasındaki 29 lig maçının 28'i gollü geçerken, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 7, Sivasspor ise 6 kez gol yollarında suskun kaldı.Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın Sivasspor maçı kadrosuna aldığı Alex Teixeira ile özel bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı. Siyah beyazlı çalıştırıcının, Teixeira'ya, "Takımın lideri sen olacaksın. Oyun aklımız sensin. Fakat kendini çok zorlamanı da istemiyorum. Yeniden sakatlanmanı şu durumda göze alamayız" dediği belirtildi. Teixeira 3 maçta 1 gol attıDemir Grup Sivasspor ile milli ara öncesi Süper Lig'de son maçını oynayacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın oynama ihtimali olmasına rağmen Pjanic'i kadroya almadı. Forma giymesi halinde sakatlanması adına risk taşıyacak olması nedeniyle yıldız oyuncuyu maç kadrosuna almayan Yalçın, Necip ve Vida ve Alex'i kafileye dahil etti. Sivasspor maçının ne kadar önemli olduğunu bilse de daha sonraki maçları risk altına sokmamak için Pjanic'i dinlendirmek isteyen siyah-beyazlı teknik adamın Vida'ya ise forma vermesi bekleniyor. Necip ve Alex'i yedek soyundurmayı düşünen Sergen Yalçın, duruma göre bu oyuncuları da değerlendirecek. Stoperde Vida'nın yanında Serdar ya da N'Sakala'yı oynatmayı düşünen deneyimli hoca bu tercihini ise maç günü yapacak. Öte yandan futbolcularıyla bir görüşme yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, "Çok zor günlerden geçiyoruz. Ne olursa olsun sahadaki herkesin karakterini ortaya koyması takım olduğumuzu gösteriyor. Sivasspor maçında da aynı hırsı bekliyorum. Ajax maçında skor istediğimiz gibi değildi, fakat oyun olarak iyi işler yaptık. Bu maçta da aynı tempoyu bekliyorum" diye konuştuğu öğrenildi.Demir Grup Sivasspor ile milli ara öncesi Süper Lig 'de son maçını oynayacak olan Beşiktaş 'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın oynama ihtimali olmasına rağmen Miralem Pjanic'i kadroya almadı. Milliyet'in haberine göre; Forma giymesi halinde sakatlanması adına risk taşıyacak olması nedeniyle yıldız oyuncuyu maç kadrosuna almayan Yalçın, Necip ve Vida ve Alex'i kafileye dahil etti. Sivasspor maçının ne kadar önemli olduğunu bilse de daha sonraki maçları risk altına sokmamak için Pjanic'i dinlendirmek isteyen siyah-beyazlı teknik adamın Vida'ya ise forma vermesi bekleniyor.Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar ve Batshuayi'nin alternatifsiz olması, yönetimi harekete geçirdi. Siyah Beyazlı ekibin Milli futbolcu Cenk Tosun için düğmeye bastığı iddia edildi. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Cenk Tosun'a sezon sonu için transfer sözü verdiğini belirtmişti. Ancak yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın takıma bir forvet daha takviye edilmesini istemesinin ardından Cenk Tosun'un devre arasında takıma katılması gündeme geldi. Beşiktaş yönetiminin, form yakalaması halinde Milli golcü için Ocak ayında harekete geçmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta 2018'de gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan milli futbolcu, o dönem siyah-beyazlılara 22 milyon 500 bin Euro bonservis geliri sağlamıştı. Cenk Tosun geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 4 maçta şans buldu. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Beşiktaş'ta 2018'de gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan milli futbolcu, o dönem siyah-beyazlılara 22 milyon 500 bin Euro bonservis geliri sağlamıştı. Cenk Tosun geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 4 maçta şans buldu. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 3 kez havalandırdı.Ligde oynadığı son maçta Altay'a 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı. Sivasspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.

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