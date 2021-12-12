BEIN İZLE Beşiktaş Kayserispor canlı maç izle

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. M

açın VAR hakemi Arda Kardeşler oldu.

Ligde altışar galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 21 puan alan siyah-beyazlı ekip, 9. sırada bulunuyor.

Bu sezon 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 19 puan elde eden Yukatel Kayserispor ise 13. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden N'Koudou, Mert Günok ve Alex Teixeira ile cezalı Josef, Necip Uysal ve Welinton maç kadrosunda yer almıyor.

Kayserispor'da cezalı olan

Mario Gavranovic ve Dimitrios Kolovetsios bu maçta forma giyemeyecek.

Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Atiba, Ghezzal, Can, Pjanic, Larin, Batshuayi

Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, İbrahim, Campanharo, Emrah, Kemen, Thiam, İlhan

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından ilk resmi karşılaşmasına Yukatel Kayserispor karşısında çıkacak.

Yalçın'ın istifasının ardından Yukatel Kayserispor karşısında takımın başında altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yer alacak. Siyah-beyazlı ekibin eski futbolcularından Serdar Topraktepe ise yardımcı antrenör olarak yedek kulübesinde bulunacak.



51. randevu



Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 50 maçta Beşiktaş 29, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Beşiktaş rakibine 82 gol atarken, kalesinde 52 gol gördü.



Geçen sezon oynanan maçlarda siyah-beyazlı ekip, rakibini 2-0 ve 3-1'lik skorla mağlup etti.



İstanbul'daki maçlar



Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 25 lig maçından 20'sini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Kayserispor deplasmanda 2 kez galip gelebildi.



Kayserispor, İstanbul'da Beşiktaş'ı ilk kez 2009-2010 sezonunda 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini deplasmanda son olarak 2011-2012 sezonunda yendi. 15 Ekim 2011'de İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kayserispor, Beşiktaş'a 2-0 üstünlük kurmayı başardı.



Beşiktaş, 2011'deki yenilginin ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Rakibine bu 8 karşılaşmada 22 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 6 gol gördü.



Bu arada İstanbul'daki 25 lig maçında Beşiktaş 56, Kayserispor ise 18 gol attı.



En farklı skorlu galibiyetler



Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.



Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.



Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maç, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.



Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon İstanbul'da oynanan maçta rakibine 3-1 üstünlük kurdu.

Beşiktaş ligdeki son 5 maçında sadece bir puan alabildi.

Ligdeki son galibiyetini derbi maçta Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı takım, ardından çıktığı karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor (0-1), Trabzonspor (1-2), Aytemiz Alanyaspor (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu, Kasımpaşa ile (1-1) berabere kaldı.

Beşiktaş bu sezon oynadığı son 15 resmi karşılaşmada sadece 2 galibiyet elde edebildi.

Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile 21 Eylül'de oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı maçla beraber Beşiktaş, büyük bir düşüş yaşadı.

Söz konusu karşılaşmadan itibaren ligdeki 10 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilen Beşiktaş, iki mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, ligdeki 6 karşılaşmada ise rakiplerine yenilmekten kurtulamadı.

Beşiktaş söz konusu periyotta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçta yine mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 11. maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Ligin ilk 4 haftasını gol yemeyerek geçen siyah-beyazlı ekip, sonraki 11 karşılaşmada kalesinde gol gördü.

Beşiktaş söz konusu 11 maçta toplam 22 gol yedi.