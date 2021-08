BEIN İZLE Beşiktaş Gaziantep canlı maç izle

GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Günay, Ertuğrul, Djilobodji, Ulaş, Olkowski, Mendyl, Jefferson, Recep, Furkan, Dicko, BörvenErsin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Salih, Ghezzal, N'Koudou, Kenan KaramanGaziantep ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu. 2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.Beşiktaş'ın dünyaca ünlü golcüsü Mitchy Batshuayi bekleneni karşılayacak gibi görünüyor. Siyah beyazlı takımla henüz iki idmana çıkan Belçikalı yıldız, siyah beyazlı teknik heyetten hemen geçer not aldı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan, "Batsman ligi sallar" başlıklı haber şu şekilde... Takımdaki arkadaşlık ortamına çabuk uyum sağlayan 27 yaşındaki oyuncunun adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşamayacağı ön görülüyor. Chelsea ile birlikte çok iyi bir kamp dönemi geçiren, hazırlık maçlarında da bol gol atan Batshuayi, fizik-kondisyon olarak da üst seviyede olduğu için 90 dakika oynayabilecek durumda. Batshuayi'nin idmanlarda dikkat çeken özelliklerinden biri de ikili mücadelelerdeki üstünlüğü. Neredeyse bütün mücadeleleri kazanan ve zor durumlarda bile ayakta kalmayı başarabilen oyuncu şutlarıyla da beğeni topladı. Hemen her şutunda çerçeveye sert ve isabetli şutlar gönderen Belçikalı yıldızın kısa sürede bu kadar iyi görüntü vermesi teknik heyeti çok sevindirdi ve "Batshuayi bu ligin çok üstünde bir golcü. Takıma büyük katkı sağlayacak" yorumlarının yapılmasını sağladı.Gaziantep ekibinde, Kana Bıyık ve Maxim sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek. Sagal'ın kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacağı maçta ayrıca Gaziantep'ten 2 isim koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle kadroda olmayacak. Beşiktaş'ta ise eksik oyuncu bulunmazken yeni transferler Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Mert Günok...Transfer çalışmalarını tamamen Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan üzerine kuran Beşiktaş Yönetimi, İtalya'dan umut verici haberler almasa da, bu transferi bitirmek için büyük uğraş vermeye devam ediyor. Sadece Kaan Ayhan ve ailesiyle irtibatta olan ve bu görüşmeleri Sassuolo Yönetimi'nden izin alarak yapan siyah-beyazlı idareciler, diğer yandan da bonservis pazarlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde bu transfer için yeni bir teklif sunacak olan Beşiktaş Yönetimi, en geç bir haftaya kadar bu transferi bitirmeye çalışacak. Kaan Ayhan'ın hem Türk pasaportu olması hem de birçok bölgede görev yapması nedeniyle Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirme adına bütün şartlarını zorlayacağı öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği milli futbolcunun transferi için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı yönetim, Sassuolo Kulübü'ne bonservis için 3 milyon Euro teklif etti. Kaan'ı geçen yıl Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon Euro'ya satın alan Sassuolo ise 6 milyon Euro istedi. Geçen sezon İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da 23 maça çıkan milli futbolcu gol atma başarısı gösteremezken bir asist yaptı. Bu müsabakalarda %91 pas isabeti yakalayan Kaan Ayhan bu alanda öne çıktı.Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR görevini ise Yaşar Kemal Uğurlu üstlenecek.Gaziantep FK - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Siyah-beyazlı takım sezonun ilk maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantep ise deplasmandaki mücadelede Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup olmuştu.Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, yaklaşık 6 ay müsabaka oynamamasına rağmen görüntüsüyle herkesi etkiledi. 31 yaşındaki yıldızın Çin sürecinde maçsız ve antrenmansız geçen günlerinden etkilenmediği ve her gün bireysel olarak çalıştığı için vücut sağlığını çok iyi koruduğu kaydedildi. Kas yapısını çalışmalarla güçlendiren yıldız oyuncuda yağdan eser yok. Başarılı 10 numaranın idman performansının da çok iyi olduğu ve beklenenden daha kısa sürede ilk 11'e girebileceği belirtildi. Süper Lig'de sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş bugün Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kartal'ın yeni yıldızları Alex Teixeira ve Michy Batshuayi de maçta boy gösterecek. Yenilerden kaleci Mert Günok da kadroda yer aldı. Siyah-beyazlılarda bu üçlünün bugünkü mücadelede ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Kenan Karaman'ın iyi performansı ve asist yapması Batshuayi'nin 11'e girişini erteledi.