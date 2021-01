beIN İZLE Beşiktaş Galatasaray canlı maç izle, Derbi canlı izle

📍 Galatasaray, Beşiktaş ile dış sahada oynadığı son 5 maçı kazanamadı.



BEŞİKTAŞ GALATASARAY: 125. LİG MAÇI



Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 124 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 129 gol attı. İki takım arasında geçen sezon oynanan son karşılaşma golsüz sona ermişti.







SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN



İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 10 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Dev maçın VAR hakemi Abdülkadir Bitigen oldu. Beşiktaş - Galatasaray canlı yayın maçı beIN Sports'tan yayınlanacak.Meteoroloji bugün için İstanbul'da hava sıcaklığını -1 derece ve kar yağışlı gösteriyor Ama gerçek şu ki saatler 19.00 olduğunda Vodafone Park'taki derbi ateşi Türkiye'yi ısıtacak. 35 puanla lider durumdaki Beşiktaş, yenilmezlik serisini 7 maça çıkarıp iddiasını sürdürmek istiyor. İşte 10 maddede Beşiktaş... SONDAKİKA Beşiktaş, kar yağışı nedeniyle daha önce duyurduğu 'Aşkına İmza At' projesi kapsamındaki imzalı beyaz formayı bu akşam giyilmeyeceğini açıkladı. Formanın ne zaman giyileceği ilerleyen tarihte açıklanacak. Derbi hazırlıkları kapalı kapılar ardında yapıldı. Arkadaşlığın üst düzeyde olduğu öyle ki uzun süredir bir varlık gösteremeyen Ljajic'in bile yüzünün güldüğü haberleri alındı. Sezon başından bu yana sık sık rotasyonlu kadrolarla sahaya çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, bu maçta da kadroyu yenileyecek. Kupa maçına göre 6 ya da 7 isim ilk 11'de olmayacak. Hava topu kazanma, top çalma, top kesme gibi savunma istatistiklerinde rakibine göre üstün olan siyah-beyazlılar, hafta boyunca öne çıktığı bu özelliklerini pekiştirici çalışmalar yaptı. Duran topların doğru kullanımı için ekstra antrenmanlar yapıldı. Vida, Larin, Aboubakar, Josef için duran top organizasyonu alternatifleri geliştirildi. Topun başındaki isim ise asist kralı Ghezzal'dı. Son dönemde Beşiktaş'ın zaafı stoperlerin ve orta saha merkezindeki oyuncularının yaptığı top kayıplarıydı. Sergen Yalçın, daha dikkatli ve basit oyun oynanmasını istedi. Aboubakar'ın rakip stoperler arasında yalnız kaldığında pozisyona girme noktasında sıkıntı yaşadığını gözlemleyen teknik ekip, orta sahadan bu oyuncuya mutlak destek bekliyor. Larin ile Aboubakar birbirine yakın oynayacak. Sergen Yalçın formda olan hücumcularına yine çok güveniyor. Resmi maçlarda 23 gol atıp, 12 asist katkısı sağlayan Larin, Aboubakar ve Ghezzal üçlüsü en büyük kozu olacak. Welinton dışında eksiği bulunmayan Beşiktaş'ta, Adem Ljajic ve Gökhan Töre gibi isimler de derbide oynamaya hazır. İdman maçlarında dahi sık sık yelekleri değiştirip oyuncuları ayrı takımlarda deneyen Sergen Yalçın; Montero ve Necip Uysal arasındaki kararını İspanyol oyuncudan yana kullandı. Yönetim, futbolcuların geçmiş primlerini ödeyerek motivasyon sağladı. Bugün de Başkan, Ümraniye'de takımla bir araya gelerek derbinin primini açıklayacak.Meteoroloji bugün için İstanbul'da hava sıcaklığını -1 derece ve kar yağışlı gösteriyor Ama gerçek şu ki saatler 19.00 olduğunda Vodafone Park'taki derbi ateşi Türkiye'yi ısıtacak. 33 puanlı Galatasaray, Vodafone Park'ta ilk kez kazanarak, rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor. İşte 10 maddede Galatasaray derbi planı ve muhtemel 11... Kupadaki Yeni Malatya maçı beklenenden zor geçince derbi startı perşembe gününe sarktı. 120 dakikalık kupa mücadelesinde yorulan ve sabaha karşı Malatya'dan İstanbul'a dönen sarı-kırmızılı takım, çarşamba gününü dinlenerek geçirdi. Fatih Terim saha dışındaki krizi çözerek işe başladı. Başkan Mustafa Cengiz'le Aslantepe'de görüşüp gerginliği bitiren Terim, Florya'ya sadece derbiye konsantre olmuş şekilde döndü. Sağlık heyetinin Feghouli planı tuttu. Beşiktaş maçı düşünülerek tedavisi programlanan Cezayirli yıldız, tamamen iyileşti ve takımla çalışmalara başladı. Feghouli'ye kavuşan Aslan, Emre Taşdemir'i kaybetti. Sol bekte Saracchi'nin forma giydiği oyun planı hazırlandı. Fatih Terim, takımın tecrübeli isimleri Donk ve Arda'yı derbiyi düşünerek kupa maçı için Malatya'ya götürmedi. Arda ve Donk 11'de olacak. Muslera uzun sakatlığın ardından takıma döndü ama derbide riske edilmeyecek. Kale Okan'a emanet, yedek ise Fatih olacak. Teknik heyet ve futbolcular birbirlerini "Beşiktaş'ı yenersek şampiyon oluruz" sözleriyle motive ediyor. İlk yarı için 40 puan hedefi belirleyen takım, derbiden galibiyetle ayrılması halinde bu hedefini tutturmaya çok yaklaşacak. Terim, takımını gece Florya'da kampa almadı. Bu sabah tesislerde toplanan Galatasaraylı futbolcular, derbi için Dolmabahçe'ye hareket saatini beklemeye geçti.Galatasaray, Beşiktaş ile dış sahada oynadığı son 5 maçı kazanamadı. Siyah-beyazlıları deplasmanda son olarak 2014-2015 sezonunda 4 Ocak 2015'te yenen sarı-kırmızılılar, sonrasında rakibinin sahasında galibiyet elde edemedi. Galatasaray, bu süreçte 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı. Son 5 dış saha maçında Beşiktaş'a 3 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 9 golü önleyemedi. Galatasaray, deplasmandaki son 3 Beşiktaş derbisini de gol atamadan tamamladı. Bu süreçte Beşiktaş ile son 4 deplasman maçını Vodafone Park'ta oynayan Galatasaray, bu statta da galibiyet elde edememiş oldu. Sarı-kırmızılılar, Vodafone Park'taki 4 müsabakada 1 beraberlik alabilirken, 3 kez de mağlup oldu. Galatasaray, , Vodafone Park'ta sadece 2016-2017 sezonunda 2-2 sona eren müsabakada gol atabildi.Beşiktaş'ta maç kadrosuna alınmayan Hasic'in yanı sıra cezalı Welinton bu karşılaşmada yer alamayacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao'nun yanı sıra Emre Taşdemir ile Omar'ın maç kadrosunda olması beklenmiyor.Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 35 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş, son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı. Geride kalan 18 lig maçından birini bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 33 puanla üçüncü sırada girdi.Bu sezon 8 müsabakada rakiplerinin karşısında misafir takım olarak çıkan Galatasaray dış sahada istikrarsız bir görüntü ortaya koydu. Dış sahada oynadığı maçların 3'ünde rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 5 de galibiyet aldı. Sezonun ilk deplasman maçında Medipol Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray bir sonraki dış saha maçında Kasımpaşa'ya yenildi. Sonraki 3 deplasmandan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip daha sonraki 3 deplasman maçından 2 yenilgi ve 1 galibiyet aldı. Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 yenerek bu sezonki farklı galibiyetlerinden birini alan Galatasaray, en gollü yenilgisini de yine dış sahada yaşadı ve İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.ErsinRosierVidaMonteroRıdvan YılmazJosefAtibaOğuzhan Özyakup (Mensah)GhezzalLarinAboubakarOkanŞener (Linnes)Donk (Luyindama)MarcaoSaracchiTaylanBelhandaFeghouliEmre KılınçArda TuranDiagneSüper Lig'in 19. haftasındaki derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 348. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 347 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.Siyah-beyazlılar, bu sezon attığı 39 golün 21'ini iç sahada kaydetti. Beşiktaş, iç sahada ise rakiplerinden 4 gol yedi. 