BEIN İZLE Alanyaspor Beşiktaş canlı maç izle

Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın linki, Alanyaspor Beşiktaş maçı reklamsız canlı yayın izle, Alanya Beşiktaş maçı beIN Sports maç izleme linki, Alanyaspor Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Digitürk beIN Sports 1 izle, 14.08.22 Alanyaspor Beşiktaş maçı izle, Süper Lig 2. Hafta Alanyaspor Beşiktaş beIN canlı maç linki, beIN Alanyaspor Beşiktaş canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'de oynanacak olan kritik Alanyaspor Beşiktaş maçı beIN'den canlı yayınlanmaktadır.

14 Ağustos 2022 21:23
BEIN İZLE Alanyaspor Beşiktaş canlı maç izle
LİNK Alanyaspor Beşiktaş maçı izle! Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA






ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI DİNLE

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ BEIN SPORTS HABER İZLE




Beşiktaş rakibine karşı üstün

İki takım ligde 12 kez karşı karşıya gelirken, bunların 9'unu Beşiktaş kazandı. Taraflar arasında sadece bir maç berabere tamamlanırken, Alanyaspor rakibine 2 kez üstünlük kurabildi. Siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor ile yaptığı ilk 5 maçtan galibiyetle ayrılırken, sonrasındaki 4 maçta ise bir beraberlik ve 3 galibiyet aldı. Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini 2020-2021 sezonunda 2-1'lik skorla elde ederken, geçen sezon yine evinde rakibine 2-0 üstünlük kurdu. Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 4-1 kazandı. Siyah-beyazlı takım oynanan 12 maçta 25 gol atarken, Alanyaspor ise fileleri 10 kez havalandırdı.

Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Emrem Kan yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Koray Gençerler.

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Doumbia, Fer, Yusuf Özdemir, Oğuz, Efkan Bekiroğlu, Eduardo

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Emrecan, Saiss, Masukau, Kartal, Gedson, Salih, Ghezzal, Weghorst, Muleka




Eksikler

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş, ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile evinde oynadığı maçı Rachid Ghezzal'ın uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazandı. Alanyaspor ise VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-2 üstünlük sağlayarak sezona galibiyetle başlayan takımlardan biri oldu.

Diğer Haberler

Göztepe, Sakarya deplasmanında kazandı Spor Toto 1. Lig Göztepe, Sakarya deplasmanında kazandı
Cihat Arslan: 'Hiç hazır değildik' Yeni Malatyaspor Cihat Arslan: "Hiç hazır değildik"
Gaziantep FK tek attı 3 aldı! Spor Toto Süper Lig Gaziantep FK tek attı 3 aldı!
Bodrum cephesi mutlu; 'Galibiyet ilk devre belli oldu' Spor Toto 1. Lig Bodrum cephesi mutlu; "Galibiyet ilk devre belli oldu"
Antalyaspor, Haji Wright ile kazandı: 1-0 Antalyaspor Antalyaspor, Haji Wright ile kazandı: 1-0
Hatayspor'da hazırlıklar başladı Hatayspor Hatayspor'da hazırlıklar başladı
Gergin Londra derbisi berabere! İngiltere Ligi Gergin Londra derbisi berabere!
Bayern Münih, 2 gol ile galibiyete uzandı Bayern Münih Bayern Münih, 2 gol ile galibiyete uzandı
U23 Milli Futbol Takımı, adını finale yazdırdı Milli Takım U23 Milli Futbol Takımı, adını finale yazdırdı
Daha fazla göster
1 Judoda kaybedilen ivme bu yıl telafi edilecek
2 Voleybol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi
3 BOTAŞ'ta 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif
4 Sumoda koronavirüs etkisi
5 Thomas Tuchel'in Kovid-19 testi pozitif
6 4 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
7 1 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
8 31 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
9 28 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
10 27 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
yukarı ok