BEIN İZLE Adana Demirspor Galatasaray canlı maç izle

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Özgüç Türkalp.

Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. 24 puan toplayan Galatasaray, haftaya 11. sırada girdi.





Muhtemel 11'ler



Adana Demirspor

Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan, Bjarnason, Yunus, Vargas, Balotelli







Galatasaray

İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Mohamed







Yedi futbolcu ceza sınırında



Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, Alexandru Cicaldau, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



Terim'in cezası devam ediyor



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında da takımının başında yer alamayacak. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kalan tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor maçında da saha kenarında bulunamayacak. Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek. Adana Demirspor ise 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi gördü. 26 puan elde eden mavi-lacivertli takım, 18. hafta öncesinde 7. sırada bulunuyor.Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan, Bjarnason, Yunus, Vargas, Balotelliİsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, MohamedGalatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, Alexandru Cicaldau, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında da takımının başında yer alamayacak. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kalan tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor maçında da saha kenarında bulunamayacak. Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek.

Fenerbahçe ile oynadığınız derbilerde her zaman ön gerilimlerle de ön planda oldun?



Younes Belhanda: "Ben Galatasaray'a aşığım. Fenerbahçe maçları futbolu neden sevdiğimin maçlarıydı. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımda onları delirtirdim." https://t.co/VYYM5ctcxV



— Sporx (@sporx) December 21, 2021