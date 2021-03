bein connect izle, Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle, Konya FB izle

Gustavo, Konyaspor maçından önce son bir kontrole girecek ve maçta oynayıp oynamayacağı belli olacak.



Gustavo: "Kendimi çok iyi hissediyorum ve böyle bir maçta takımı yalnız bırakmak istemiyorum"🟡https://t.co/G4jKItEPRC



Konyaspor, Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (30) ve gol yediği (102) rakibi olan Fenerbahçe ile oynadığı son iki maçı gol yemeden kazandı. 🔔



İlk 11'e 7 isim ekle pic.twitter.com/eiw829Cm44



Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek ve mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve son haftada sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 55 puanla 3. sırada giriyor.Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Diomande, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Cikalleshi, Daci.Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, İrfan Can, Pelkas, Samuel, Thiam, Valencia.Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, Konya'da forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu değerlendirilecek Caner Erkin de Konya'da olmayacak.Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci yarın sarı kart görmeleri halinde Gençlerbirliği maçında yer almayacak. Diğer yandan sarı kart sınırındaki Caner Erkin ise takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışıyor.Fenerbahçe'de son haftalarda formunu yükselten Jose Sosa iddialı konuştu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, "Neler yapabileceğimizi Trabzon deplasmanında gösterdik. Kadıköy'de ise istediğimiz sonuçları bir türlü alamıyoruz. Ancak bunun üstesinden gelebilecek kadar kaliteli ve tecrübeli bir takımız. Önce Konya deplasmanında kazanacağız. Ardından evimizde Gençlerbirliği'ni yenerek kötü seriye son vereceğiz. Bunu birlik olarak başaracağız" dedi. 35 yaşındaki Arjantinli oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 21 maçta 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.Fenerbahçe'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği haberleri sarı lacivertliler tarafından yalanlanırken çok çarpıcı bir gerçeği ulaşıldı. Caner Erkin'in kadro dışı kalmasından Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun en son haberinin olduğu Erol Bulut'un Caner'i kadro dışı bırakırken sadece Başkan Ali Koç'a bilgi verdiği ortaya çıktı. Bu duruma çok kızan Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut'a tepki gösterdiği belirlendi. Emre Belözoğlu'nun "Melo, Riera'yı yumrukladı. Gözünü morarttı. Ama 3 gün sonra maça çıktı. Krizleri doğru yönetmeliyiz. Takımın zarar görmemesi ilk hedef olmalı" dediği öğrenildi. Yönetime çok yakın bir kaynak Takvim Gazetesi'ne, "İstifa yok ancak hoca ile Emre arasında sorun var" dedi. Bu arada Emre Belözoğlu'nun Bulut'un, kendisine bilgi vermemesi dışında idmanlardan da memnun değil. Belözoğlu, takımın doğru çalıştırılmadığı, fizik olarak iyi hazırlanmadığı görüşünde. Erol Bulut'un oyuncularla iletişim konusunda sıkıntı yaşadığı Emre Belözoğlu'nun bu durumdan rahatsız olduğu ifade edildi. Belözoğlu'nun ayrıca Bulut'un idman programlarından da memnun olmadığı belirlendi. Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile Erol Bulut arasında yaşanan bu gerilimi gidermek için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Emre Belözoğlu'nun istifa haberlerinin ardından Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından manidar bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda Belözoğlu'nun fotoğrafı kullanılırken "Sonuna kadar Fenerbahçe" mesajı da paylaşımda yer aldı. Emre de daha sonra Samandıra'ya gelerek günün idmanını izledi ve bu anlar fotoğraflandı. Fenerbahçe'nin, Kadıköy'de 1-0 mağlup olduğu Göztepe maçının son anlarında Caner Erkin oyundan çıkarıldığı için teknik direktörü Erol Bulut'a el kol hareketleriyle tepki göstermişti. Sonrasında ise kadro dışı kararı çıktı. Karadeniz temsilcisine karşı alınan galibiyet sonrasında Caner'in, A Takım'dan ayrı olarak tek başına idman yapmasına karar verildi. Yönetim, bu şekilde hem takıma gözdağı vermek hem de Bulut'un arkasında olduğuna dikkat çekmek istedi. Antalyaspor mücadelesinin ardından bu akşamki Konyaspor maçının da kadrosunda olmayan Milli futbolcunun hatasını anladığı ve Erol hocadan özür dilediği bilgisine ulaşıldı. Belözoğlu'nun bu noktada devreye girdiği, Konya maçı sonrası tecrübeli sol bekin yeniden takımla birlikte antrenmanlara çıkacağı öğrenildi. Ancak yıldız oyuncunun, Gençlerbirliği karşısında kadroya alınıp alınmayacağına yine Erol Bulut karar verecek.Süper Lig'de 2 Şubat'taki Hatayspor maçında dizine aldığı darbeyle sakatlanan ve yokluğunda takım için önemi daha da iyi anlaşılan Luiz Gustavo, dün Konyaspor mücadelesinin kafilesine dahil oldu. Oynamak isteyen ve teknik direktör Erol Bulut ile hafta içinde yaptığı görüşmede fiziksel eksiğinin kalmadığını belirterek forma talep eden Brezilyalı orta saha, bugün son bir kontrole daha girecek. Eğer testlerde sonuç olumlu çıkarsa, 33 yaşındaki yıldız futbolcu zorlu karşılaşmada ilk 11'de şans bulacak. Risk almak istemeyen Bulut'un yüzde 100 emin olmadan oyuncusunu sahaya sürmeyeceği kaydedildi. Gustavo'nun ikinci devre şans bulması şu an daha yüksek ihtimal görünüyor. Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu da yaptığı açıklamada, "Gustavo'nun kasığının birinde yüzde 50 yırtılma vardı. 4 haftadan önce oynatılsaydı sezonu kapatabilirdi" dedi. Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ligde son 5 maçı kaçıran Gustavo'nun yokluğunda Fenerbahçe 2 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 39 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 44 golle yanıt verdi.Takımın hücumda lideri bugün Dimitris Pelkas olacak. Yunan yıldız, Mesut'un yokluğunda 10 numara pozisyonunda serbest adam olarak forma giyecek. Buluştuğu topları gol ve asiste çevirmeye çalışacak. İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia da kanatlarda Pelkas'a eşlik edecek. Forvette ise yeniden Mame Thiam yer alacak. Samatta kulübeye dönecek.Türkiye ile Hollanda arasında seçim yapması beklenen ve A Milli Takımımızın da gündeminde yer alan Fenerbahçe'nin yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, bir kez daha Hollanda U21 kadrosuna dahil edildi. Hollanda U21 takımı, 24 Mart'ta Romanya, 27 Mart'ta Almanya ve 30 Mart'ta ise Macaristan ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ağustos ayında Ferdi Kadıoğlu ile görüşme yapmıştı. Güneş o dönem, "Ferdi Kadıoğlu ile konuştum, 15-20 gün önce de hocaları gönderdim. Bir oyuncuyu çağırırsanız, bu davettir. Tereddütleri var, konuşabilir. Ben buradayım, halkın içindeyim, oyuncumun zaten yanındayım, bunu herkes bilir. Emre Belözoğlu da yardımcı oldu, başkan da aradı. Ama Ferdi'yi bir başka oyuncunun üzerine koymam, altına da koymam, ben çağırdım" demişti.Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Erol Bulut'un savunmada Marcel Tisserand ile Serdar Aziz arasında tercihini Serdar'dan yana yapması bekleniyor. Sarı kart cezası biten tecrübeli oyuncu, Attila Szalai'ye eşlik edecek. İkili uyumu ile dikkat çekiyor. Antalyaspor maçında yenilen golde hata yapan Tisserand ise yedek soyunacak. Serdar Aziz hafta boyunca idmanlarda çok istekliydi.Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 19 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti. Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 24 gol gördü. Geçen sezon Konya'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.Fenerbahçe ligde en kritik maçına bugün çıkacak. Hafta içinde Antalya ile berabere kalarak zirve yarışında yara alan sarı-lacivertliler, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Bu sezon ilk yenilgisini Konya'dana lan Kanarya, geçen sezon deplasmanda 9 kişi kalan rakibine 1-0'lık skorla boyun eğmişti.Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Konyaspor önünde mutlak 3 puan arayacak olan Fenerbahçe'de saha dışında ise Emre Belözoğlu konusunda ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertli ekipte kötü gidişin ardından sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görevinden ayrıldığı ileri sürüldü. (Sabah/Volkan Demir) Tüm bunlara rağmen Emre Belözoğlu'nun camiada kendisi hakkında söylenen, "Neden Samandıra'ya gidiyor? Neden teknik heyete karışıyor?" şeklindeki sözlere bozulduğu ve Başkan'a "İsterseniz bırakayım" mesajını ilettiği kaydedildi. Ancak Emre'nin bu mesajı başkan Ali Koç tarafından kabul görmedi. Fenerbahçe Spor Kulübü de dün Emre Belözoğlu'nun fotoğrafı ile paylaştı ve"Sonuna kadar Fenerbahçe" mesajını verdi. Belözoğlu'nun, teknik heyetin işine karışmadığı, sadece haftada bir kez Erol Bulut'la gidişatı konuştuğu ifade edildi. Sportif direktör Emre Belözoğlu dün takımla birlikte Konya'ya gitti. Bu arada Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, NTV'de katıldığı bir programda bu yaz yapılacak seçimde yeniden aday olup olmayacağı hakkındaki soruyu yanıtladı. Henüz kesin kararını vermediğini kaydeden Başkan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: "2006 yılında yönetime girerken kimseye sormadık, emrivaki yaptık. 2018'de sormadık ama söyledik öncesinde. Bu sefer, evdekiler arıza çıkarmaya başladı. Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak isimler bir an evvel çıksın, ne kadar çok aday, o kadar iyi."