bein connect izle, Erzurumspor Beşiktaş canlı izle, BJK link

ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. 67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde bulunuyor. Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.

📢Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.



🔸Cyle Larin

🔸Necip Uysal

🔸Valentin Rosier

🔸Atiba Hutchinson pic.twitter.com/5dOjj6HWxB



— Sporx (@sporx) April 11, 2021

ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ: EKSİKLER



Erzurumspor'da Murat, Oltan, Bergdich kart cezalısı, Novikovas ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Aboubakar ve Hasic'in yanı sıra kart cezalısı Josef de Souza maç kadrosunda yer almayacak.

Yılmaz Vural: "Sergen Yalçın, benim canım. Onu çok seviyorum, başarılarıyla gurur duyuyorum. Murat Şahin de talebem. İyi götürüyorlar. Kümede kalmak için puan almamız lazım. Galatasaray puan kaybetti, F.Bahçe'den de puan olarak öndeler. Beşiktaş, bizi yenmese de olur. (Gülerek)" pic.twitter.com/TAtJAeZQTG



— Sporx (@sporx) April 11, 2021

Beşiktaş'a ara transfer döneminde Everton'dan kiralık olarak dönen Cenk Tosun, çıktığı ilk lig maçında sonradan oyuna girip Gençlerbirliği'ne 2 gol atmıştı. Sonrasında sakatlık yaşayan ve Milli Takım kampından da koronavirüs pozitif dönen tecrübeli futbolcu, bu sebeplerden dolayı uzun bir süre Kara Kartal'dan ayrı kaldı. Siyah-Beyazlılar'daki macerasına istediği gibi başlayamayan 29 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor karşılaşmasıyla şovuna kaldığı yerden devam edip 3-0'lık zaferin açılış golünü kaydetti. Bu mücadelede idman eksiği bulunması sebebiyle sadece 70 dakika sahada kalabilen Cenk, Erzurum öncesi 3 idmanla kondisyonunu yükseltip yarınki müsabakada 90 dakika görev yapabilecek duruma gelmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda takımla çalışmalara ek olarak bireysel de idman yapan tecrübeli futbolcu, gollerine devam edip Kartal'a deplasmanda 3 puanı getirmeyi istiyor.Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Beşiktaş ile oynayacakları Süper Lig maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural "Ayın 28'i akşamı galiba, sayın başkan ile geç vakitte konuştum. Teklif yaptı ve müsaade istedim. Bir iki saat sonra konuştuk. Acun kardeşim de bu işin içinde. Sağ olsun o da daha önce beni aradfı. 'Geliriz, ekonomi sorun değil' dedik ve güzel kente yardım etmek istedik. Bu takımın kadrosu iyi. Ekonomi diğer takımlardan daha iyi. Birkaç sıkıntı var, onları da her an çözebilir. Belediye Başkanı, bizimle birlikte takıma yardım etmek istiyor. En büyük eksiklik taraftar. Bu ekip, ligde kalabilir. Bu umut var, bu yüzden geldik. Çocuklarla ilişkilerimiz kısa sürede iyi hale geldi. Ciddi hakem hataları oluyor. Hakem kardeşlerimden rica ediyorum. Suat kardeşime maçtan sonra teşekkür ettim. 90+2'de golü attık, 90+3'te bir pozisyon var, kardeşimiz 'Devam' dedi ve 10 saniye sonra maçı bitirdi. VAR'a da gidemedik. Bir penaltı atışı var, kaleci çıkıyorsa sabaha kadar tekrar et. Bunları söylemeden geçemiyorsunuz. Her kulübün böyle isyanı var. Her golün, her puanın önemi var. Sakaryaspor zamanında -1 golle küme düşmüştü. O bir gol yarın çok can yakar." dedi. "Sergen Yalçın'la rakip olacaksınız, nasıl bir duygu?" şeklindeki soruya yanıt veren Yılmaz Vural "Sergen Yalçın'la rakip olunur mu? O, benim canım. Onu çok seviyorum ve başarılarıyla gurur duyuyorum. Murat Şahin de talebem. İyi götürüyorlar. Türkiye'de bu kadar takım gibi oynayan, güzel maçları olan çok takım yok. Galatasaray yine takıldı, enteresan bir lig oynanıyor. Sanırım takımlar arasında pek fark yok." dedi. Yılmaz Vural kümede kalma mücadelesiyle ilgili "Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluk, Ancak biz de TFF 1. Lig'e dönmek istemiyoruz. TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmak, Süper Lig'de kalmaktan daha zor. Oraları Erzurumspor iyi biliyor. Bu yüzden 8 maçta en iyisini yapmak istiyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Alanyaspor, Gaziantep, Başakşehir gibi takımlarla oynayacağız. Malatya, Kasımpaşa, Denizlispor gibi rakiplerimizle oynayacağız. İkili averaj çok önemli. 45 puan almalıyız. Galatasaray puan kaybetti, Fenerbahçe'den de puan olarak öndeler... Beşiktaş bizi yenmese de olur. (Gülerek)" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam ayrıca "Bizim son hafta maçımız yok, ona göre puanlar almalıyız. Yoksa son hafta kümede kalabilmek için iki takımın berabere kalması gerekirse kalır! Bir şey yapamazsınız." diye konuştu.Beşiktaş'ın Erzurumspor ile oynayacağı maçta Vincent Aboubakar forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatmasının ardından bireysel olarak çalışmalara başlayan tecrübeli futbolcunun bu mücadelenin kadrosuna dahil edilmemesi sonrasında takımın gol yükü Cenk Tosun'da olacak. Sağlığına kavuşmasının ardından Alanyaspor mücadelesine ilk 11'de çıkıp 70 dakikalık bölümde 1 gollük performans sergileyen Cenk, Erzurum deplasmanı öncesinde idman eksiğini büyük ölçüde kapattı. 90 dakika sahada kalabilecek duruma gelen tecrübeli futbolcu, hücum hattında Cyle Larin'le beraber görev yapacak. Takımına 3 puanı getirebilmek için oyun boyunca mücadele edecek olan Cenk'e, kanat hattından da Larin destek verecek. Erzurum deplasmanı öncesindeki taktik idmanlarında özel olarak birlikte çalışan 2'li, bu akşamki maça damga vurmaya çalışacak. Bu sezon Cenk Tosun'un 3 maçta 3 golü, Cyle Larin'in ise 35 oyunda 18 golü bulunuyor.Szumski, Butko, Da Costa, Hasan, Leo, Omolo, Boumal, Emrah, Aatif, El Kabir, GomesErsin, Rosier, Vida, Welinton, NSakala, Necip, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, Larin, Cenk TosunBeşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Atiba Hutchinson, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 35. haftada oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı 5 resmi maçta iki galibiyet elde edebildi. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda da yer alan rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı. İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşirken, iki karşılaşmayı da 3-2'lik skorlarla kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tur atlayan takım oldu. Beşiktaş, bu sezon ligdeki karşılaşmada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-0 üstünlük kurdu.Adım adım şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş'ta zafere ulaşmak için teknik direktör Sergen Yalçın da takımını sürekli motive ediyor. Tesislerde takımı ile bir toplantı yapan 48 yaşındaki çalıştırıcı, rakipleri Erzurumspor'un ligdeki durumunun rehavet yaratmaması için uyarılarda bulunurken, şu ifadelerle de oyuncularına seslendi: "Rakibimizin durumu sizi yanıltmasın bu tür maçlar hepsinden daha kritik olur. Biz şampiyonluğun en büyük adayıyız ancak rakiplerimiz de ligde kalmak için savaş veriyor. Kimse rehavete kapılmasın. Alanya maçında olduğu gibi başlama düdüğüyle birlikte hücuma ağırlığımızı koyacağımız bir oyun istiyorum. Hücumda baskın olduğumuz maçları rahat kazandığımızı Alanya karşısında gösterdik. 90 dakika boyunca bunu yaparak maçı kontrolümüzde tutmalıyız." Cenk Tosun geçtiğimiz hafta Alanya karşısında sabah Kovid-19 testine girerken, akşamında hiç idman yapmamasına rağmen ilk 11'de oynayıp, 1 de gol atmıştı. Cenk ile görüşen Sergen Yalçın, oyuncusuna fizik durumunu sordu, "Geçtiğimiz haftadan çok daha iyi durumdayım" yanıtı aldı. Yalçın ise öğrencisine, "Bu maçta skora göre seni daha uzun süre sahada tutabilirim, gücünü kontrollü kullan" dedi.Beşiktaş dergisinin nisan sayısına röportaj veren Josef de Souza, şampiyonlukla ilgili hayalini paylaştı, çarpıcı ifadeler kullandı. Orta sahadaki savaşçı karakteri ve başarılı performansıyla siyah-beyazlıların büyük takdirini kazanan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu aktardı. Josef, "Takımdaki ortam sıcak, baskı yok. Mutlu bir çalışma grubuyla beraberiz. Şimdiye kadar iyi bir lig oynadık diyebiliriz. Kupada da finale geldik. Kolay olmayacak, çok mücadele etmemiz gerekiyor ama umarım mayıs ayında iki kupayı birden kaldırırız. Beşiktaş'a şampiyonluk yaşamak için geldim. Kulübe bu şansı bana tanıdığı içini sonsuz teşekkür ederim. Önümüzdeki iki kupayı kazanırsak bu inanılmaz olur" diye konuştu. Kişisel performansını değerlendiren siyah-beyazlı futbolcu, takım arkadaşlarına örnek olmaya çalıştığına vurgu yaptı. Defansif özelliklerinin daha ön planda olduğunu belirten deneyimli oyuncu, "Bence en önemlisi mücadelemle ve isteğimle diğer arkadaşlarıma örnek olduğumu düşünüyorum. Hatta Gençlerbirliği maçında şöyle bir anımız var. Dorukhan maçtan sonra geldi ve 'Senin mücadele edişini görünce ben de aşka geldim ve içimde daha fazla oynama isteği uyandı' demişti" dedi. Şampiyonluk için geri sayımda olduğunu da kaydeden Josef de Souza, "Uzun zamandır beklediğim bir şampiyonluk. Artık zamanı geldi. Doya doya bu şampiyonluğu kutlamak istiyorum. Mayıs ayında Boğaz'ın bizim kutlama teknelerimizle dolduğunu görmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Josef de Souza, Fenerbahçe'den 2018 yılında Al Ahli'ye transfer olmasıyla ilgili bir itirafta da bulundu. Josef de Souza, Fenerbahçe'den 2018 yılında Al Ahli'ye transfer olmasıyla ilgili bir itirafta da bulundu. Brezilyalı futbolcu, "Bildiğiniz gibi oyuncular Suudi Arabistan'a konunun maddi tarafına baktıkları için gidiyorlar. Ben de maddi açıdan değerlendirdiğim için, genç olmama rağmen iyi bir kontrat sundukları için oraya gitmeyi tercih ettim. Stadyumdaki atmosfer olsun, oyuncuların futbola yaklaşımı olsun çok profesyonel bir ortam bulmadım. Bunu gördükten sonra orada çok fazla kalmayacağımı başından beri biliyordum. Başarılı olduğum, uyum sağladığım Türkiye'ye dönmek istiyordum. Bunu da bana Beşiktaş verdi" diye konuştu.Alanyaspor karşısında verdiği üç gol pasıyla bu sezon bir maçta en fazla asist yapan oyuncu olan Atiba Hutchinson geçtiğimiz sezonki performansını da yakaladı. Geçen sezon 6 gol ve 6 asistle 12 gole katkı sağlayan 38 yaşındaki Kanadalı yıldız, kalan maçlarda bir gole daha etki ederse kariyer rekorunu kırmış olacak.