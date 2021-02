beIN canlı izle, Galatasaray Fenerbahçe maçı izle, FB GS canlı

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu



⚡️Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları değişti. Maçın yeni favorisi Galatasaray oldu.



Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS) 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0-1 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2-0 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1-0 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-0 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0 02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2 14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1 28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0-0 23.02.2020 Ülker Süper Lig 1-3 27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0-0

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak.Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Altay, Nazım Sangare, Serdar, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Osayi-Samuel, ThiamMuslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Arda, Belhanda, Onyekuru, MuhammedFenerbahçe'de Valencia ve Serdar Aziz kart sınırında bulunurken, Galatasaray'da ise Luyindama ile Belhanda bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maçta cezalı durumda olacak.Fenerbahçe'nin derbi kadrosunda Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci yer alamayacak. Ayrıca hafta içinde sakatlık geçiren Luis Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Galatasaray'da ise en önemli eksik Feghouli olacak. Ayrıca yeni transfer Gedson Fernandes de maç kadrosunda olmayacak.Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'deki bu derbiyle tarihte 393. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 392 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi.En yakın rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan önünde 48 puanla haftaya lider giren Fenerbahçe, derbi galibiyetiyle çıkışını sürdürmeyi planlıyor. Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla 23. haftayı averajla ikinci sırada tamamladı ve derbiyi kazanarak zirveye adım atma hedefinde.Derbi müsabakasında gözler yine yabancı golcülerin üzerinde olacak. Fenerbahçe'nin gol yollarında en güvendiği isim, son haftalarda etkili bir performans ortaya koyan Mame Thiam. Senegalli oyuncu, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 3 kez skor üretti. Sarı-lacivertlilerin hücumdaki diğer en önemli kozları Enner Valencia ile Mbwana Samatta olacak. Ligde Samatta 4, Valencia ise 3 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da ise ara transfer döneminde 3. kez kadroya dahil edilen ve oynadığı 2 maçta 3 kez ağları sarsan Henry Onyekuru, gollerine derbide de devam etmeye çalışacak. Onyekuru'nun yanı sıra ilk maçında fileleri havalandıran Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed de sarı-kırmızılıların gol yollarındaki en önemli kozu konumunda.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, 11. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek. Erol Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 10 maça çıktı. Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan bu maçların 5'ini kazanırken, 3'ünü kaybetti, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Erol Bulut yönetiminde daha önce iki derbiye çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda Galatasaray ile berabere kalırken, Beşiktaş'a mağlup oldu.Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi zirvede taşları yerinden oynatabilir. Sarı lacivertliler kazanırsa rakibiyle puan farkını altıya çıkarıp koltuğu sağlama alacak. Sarı-kırmızılı takım galip gelirse liderliği eline geçirecek. 3 puanı kapan ikili averajı da cebine koyacak. Sabah Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir ile Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan 10'ar maddede son durumu bildirdi.TAKIMA BİLGİ VERDİLEREmre Belözoğlu, antrenörler Volkan Demirel, Marco Aurelio ve Mehmet Yozgatlı, takımla konuşarak Galatasaray maçının senaryosuna dair bilgiler verdi.DERBİ ANILARINI PAYLAŞTIALRYeni transferlere, başta Volkan Demirel olmak üzere birçok isim yaşadığı ilginç derbi anılarını aktararak karşılaşmanın anlamıyla ilgili önemli doneler aktardı.ORTAM GERİLMEDİYönetim derbi sürecinde sessiz kalarak ortamı germeme stratejisi izledi. Bu nedenle Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı eleştirilere cevap verilmedi.PRİM KONUŞULMADIPrim konusu hiç gündeme getirilmedi. Mücadelenin kazanılması sarı-lacivertli camianın şampiyonluk yolunda iyice havaya girmesi olarak görülüyor.LUIZ GUSTAVO SIKINTISIFenerbahçe, çarşamba sabahı derbi hazırlıklarına Gustavo sıkıntısıyla başladı. Ödem nedeniyle sakatlığının boyutu öğrenilemeyen sambacı, düne kadar idmana çıkmadı.OZAN - MERT HAKAN - SOSAErol Bulut ilk günden itibaren çalışmalarını Gustavo'nun olmayışına göre yaptı. Genç teknik adam, orta alandaki üçlüde Ozan Tufan ve Mert Hakan'ın yanına Jose Sosa'yı ekleyerek derbiye çıkacak.YENİ TRANSFERLERE ŞANSFatih Terim fizik olarak hazır bulduğu DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed'le bugün derbiye başlama kararı aldı.SAVUNMADA YENİ KURGUMuslera'nın önünde savunmada Yedlin- Donk-Marcao-Saracchi dörtlüsü görev yapacak. Taylan ve Belhanda ile birlikte Emre Kılınç'ın orta sahayı kontrol etmesi bekleniyorTERİM'İN HÜCUM KARARIHücum hattında solda Onyekuru, ortada Mostafa Mohamed olacak. 11'i tamamlayacak son forma için Arda Turan, Ryan Babel'den bir adım önde görünüyor.FALCAO KULÜBEDEMadrid'den döndüğü gibi takımla çalışmalara başlayan ve hocasına hazır olduğunu söyleyen Falcao'yu Terim ilk 11'de riske etmeyecek. Kolombiyalı kulübede olacak.FEGHOULI YOKTedavisi biten ve sahaya inen Feghouli yetişmezken, Linnes de kulübeye çekiliyor. Karantinası pazartesi bitecek olan Gedson Fernandes de haftaya takıma katılacak.KAMP YAPILMADIÜç aydır İstanbul'da oynanan karşılaşmalar öncesinde tesiste kampa girmeyen sarı-kırmızılı takım yine geceyi evinde geçirdi. Sabah Florya'da kahvaltıda buluşan futbolcular tesislerde tek kişilik odalarında dinlenmeye çekilip Kadıköy'e hareket saatini bekleyecekler.SAVUNMADA DEĞİŞİKLİK YOKFenerbahçesavunmasında değişiklik olmayacak. Stoperde Serdar-Szalai, beklerde Nazım-Caner ikilileri yola devam edecek. Kanarya'nın hücum hattında ise 4 isimden birine kulübe yolu gözükecek.İLERİDE 1 SORU İŞARETİHatayspor maçında kalitesi hakkında önemli doneler sunan Samatta kulübeye en yakın isim. Hücum hattının Mame Thiam, Osayi-Samuel ve Enner Valencia üçlüsüyle oluşması muhtemel görünüyor.SZALAI İLE GÖRÜŞTÜErol Bulut, hafta boyunca oyuncuya da güven mesajı verildi. özellikle duran top savunması konusunda özel çalışmalar yaptırdı. Galatasaray'da Ryan Donk'un bu bölgedeki etkisi nedeniyle Attila Szalai ile de özel bir görüşme gerçekleştirildi ve dikkati çekildi.3 İSİM İÇİN ÖZEL GÖREVAkan oyunda ise Onyekuru-Arda-Saracchi üçgeninin bağlantısını kesme üzerinde duruldu. Bu noktada Nazım-Ozan-Valencia üçlüsü özel görevlendirilen isimler oldu.GALATASARAY'IN İLK PLANI TUTTUBeşiktaş'ın puan kaybedeceğini öngören Galatasaray teknik heyetinin derbide liderlik planı tuttu. Deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerse zirveyi ele geçirecek sarı-kırmızılı ekipte futbolcular tamamen bu hedefe motive edildi.ÖZEL GÖRÜŞME YOKGeçen sezon Kadıköy'de 20 yıllık seriye son veren sarı-kırmızılılar benzer şekilde derbiye hazırlandı. Younes Belhanda dışında kimseyle özel görüşme yapılmadı ve zorlu mücadele öncesinde takım strese sokulmadı.BELHANDA'YA UYARIFenerbahçe eplasmanında kart problemi yaşayan Belhanda'ya özellikle saha içinde sakinliğini koruması yönünde teknik heyet tarafından uyarı yapıldı.YENİ TRANSFERLERE ANLATTILARTakım kaptanları Muslera ve Arda, Onyekuru dışındaki yeni transferlere Fenerbahçe karşılaşmasının önemini ve taraftarlar için taşıdığı anlamı anlattı.Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 28. derbisini yönetecek. Fenerbahçe 6, Galatasaray 3 kez kazandı. Cüneyt Çakır, 13. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak. Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 12 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 3 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı. Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 68 kez de sarı kartını kullandı. FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 6'şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaraylı futbolculara 39, Fenerbahçeli oynuculara 29 sarı kart gösterdi.Galatasaray ile Fenerbahçe, 63. sezonu oynanan lig tarihinde 127 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-34 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol kaydetti.3-0'DAN 3-4'E DÖNEN TARİHİ DERBİ03.05.1989'da oynanan karşılaşma derbi tarihinin en unutulmaz maçları arasına girdi. Galatasaray kendi sahasına oynadığı bu maçta 3-0 öne geçer. Ancak ikinci yarıda 4 gol birden bulan sarı lacivertliler maçı inanılması güç bir şekilde lehine çevirmeyi başarır...MUSTAFA DENİZLİ VE GUUS HIDDINK1990 / Mustafa Denizli'nin Galatasaray'ı ve Hiddink'in Fenerbahçe'si Köln'de karşı karşıya... Mustafa Denizli ise takımına güveniyor. Derbiyi ilk kez bir özel televizyonun sunacak olması maçı daha anlamlı kılıyor. Henüz "uydu" kültürü olmayan Türk futbol seyircisi bu maçta hazırlıksız yakalanıyor ve taraftarların büyük çoğunluğu Mustafa Yücedağ'ın 2 golünü çay bahçelerinde, lokantalarda, kahvehanelerde izlemek zorunda kalıyor."ULABATLI" SOUNESSDönemin Galatasaray teknik direktörü Greame Souness'a 'Ulubatlı' lakabının verildiği maç! Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 5 Nisan 1996 tarihinde oynanan Türkiye Kupası finalinin ardından kupayı kaldıran Galatasaray teknik direktörü Greame Souness, galibyetin getirdiği coşkuyla santra noktasının tam ortasına dev bir Galatasaray bayrağı dikmişti...TANJU ÇOLAK ALİ SAMİ YEN'DE1991 yılında Tanju Çolak, Fenerbahçe formasıyla ve bir lig maçında ilk kez Ali Sami Yen'dedir. Galatasaray taraftarının büyük tepki gösterdiği Tanju Çolak, o gün attığı iki golle sarı-kırmızılı taraftarları selamlar.FATİH TERİM İSTİFASINI SUNDUFenerbahçe, Ali Sami Yen'de Galatasaray'ı 4-0 mağlup ediyor. Daha bir hafta önceki maçta Kocaelispor formasıyla Galatasaray ağlarını havalandıran Saffet Sancaklı, bu kez Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a golünü atıyor. Ligin daha 4. haftasında Terim istifasını yönetime sunuyor ama yönetim istifayı kabul etmeyince Galatasaray'ın 4 yıllık hegemonyası o gün başlıyor.KADIKÖY'DE 6-0'LIK TARİHİ DERBİGalatasaray tarihinin belkide en kara günü! Uzun yıllar hatırlanacak bu karşılaşmanın Fenerbahçeliler açısından unutulmaz olmasının nedeni ise farklı skoru... Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe Ortega, Ümit Özat, Ceyhun, Serhat (2), Tuncay'ın golleri ile 6-0'lık galibiyete imza atmıştı.ÇOK KIYMETLİ: ÖZHAN CANAYDINFenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özhan Canaydın'ın Aziz Yıldırım'ın elini sıkarak tebrik etmesi hala hafızalardaki yerini koruyor.ERIC GERETS HAFIZALARA KAZINDI2006 yılında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ise maçın önüne geçen bu olay yaşanmıştı. Fenerbahçe'nin sahadan 2-1 üstün ayrıldığı mücadelede dönemin Galatasaray teknik direktörünün alnına isabet eden bir cisim ortalığı karıştırmıştı. Bir süre alnındaki kanama durmayan Gerets'in hafızalara kazınan bu bakışları ortaya çıkmıştı.KADER KEITA DA DERBİNİN AKTÖRLERİNDEN2009 yılında oynanan bu derbiye damgasını vuran isim Galatasaraylı Kader Keita oldu. Fildişili futbolcu maçın henüz başında tribünlerden atılan bir maddenin başını teğet geçmesi üzerine aşırı bir tepki göstererek kendisini yere attı. İki takım taraftarlarını geren bu olay, karşılaşmada yaşanacakların başlangıcı olmuştu.KEITA'NIN CARLOS'A DİRSEĞİKarşılaşmanın 74. dakikasında Keita, Fenerbahçeli Roberto Carlos'a bu sert dirsek müdehalesini yapmış ve üç maç ceza almıştı.SEMİH VE ARDA YUMRUKLAŞMASI12.04.2009 tarihinde oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmamıştı ancak maçın önüne geçen yine futbol ve futbolcun güzellikleri değil uzatma dakikalarında yaşanan bu kavga olmuştu. İki takım futbolcularının da gerginliklerle dolu mücadelesinde Milli Takım'dan arkadaş olan Semih Şentürk ve Arda Turan'ın yumruklaşması gündemden uzun süre düşmemişti.DERBİLERİN UNUTULMAZ POZUİki futbolcu arasında yaşanan bu kavga devam ederken ise objektiflere bu kare takıldı. Semih ile Arda'nın bulunduğu alana giden ve genelini Türk futbolcuların oluşturduğu bu kavgayı Fenerbahçeli Roberto Carlos ve vatandaşı Galatasaraylı Lincoln bu şekilde izlemişti.GALATASARAY'DAN 'FARK' RÖVANŞI2005 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Türkiye Kupası finali Galatasaray'ın 5-1'lik galibiyeti ile sona ermişti. Sarı kırmızılıların bu galibiyeti en az Fenerbahçe'nin 6-0'lık galibiyeti kadar uzun süre gündemi meşgul etmişti.TARİHE NOT: SULU DERBİTarih 12.04.2009... Fenerbahçe şampiyonluğunu garantileyerek Ali Sami Yen'e çıkıyor. Karşılaşmanın başlaması ile Galatasaray tribünlerinden yağan su şişeleri bir anda kapalı tribünün olduğu bölgeyi kaplıyor. O bölgeye gelen her Fenerbahçelinin su yağmuruna tutulması maçın oynanmasına engel oluyor. Karşılaşma 120 dakikada ancak tamamlanabiliyor. Maçın bu kadar uzamasına ve futbolcuların oyundan bu kadar soğumasına rağmen Fenerbahçe önemli bir deplasman galibiyeti elde ediyor.''DERBİNİN FAVORİSİ OLMAZ''Galatasaray ligde 4. şampiyonluğa koşuyor, UEFA Kupası'nda yarı finale yükseliyor. Fenerbahçe ise Rıdvan Dilmen, Zdenek Zeman'dan sonra teknik direktör Turan Sofuoğlu ile yoluna devam ediyor. Galatasaray belki de kağıt üstünde en rahat kazanacağı derbi maçında gol atamıyor. 82. dakikada Johnson'un kullandığı serbest atışta top, Emre Belözoğlu'na çarparak Taffarel'in koruduğu kaleye giriyor ve "derbinin favorisi olmaz" lafı bir kez daha haklılık kazanıyor77 BİN KİŞİLİK FİNAL2005'te Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 5-1 yendiği Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda tam 77 bin kişi vardı.KIRMIZI DERBİ! GALATASARAY 7 KİŞİ...2002 / Eski Galatasaraylı Fatih Akyel maç içinde Galatasaraylı oyuncuları provoke etmekle suçlanıyor ama hakem Ali Aydın sırasıyla Emre Aşık, Joao Batista, Hasan Şaş ve Bülent Korkmaz kırmızı kartla oyun dışına alıyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yenerek sarı kırmızılılarla puan farkını 4'e indirse de sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf Galatasaray oluyor. Bu maç da derbi tarihinin en kırmızılı maçlarından biri olarak tarihe geçiyor.MAÇ ÖNCESİ KAVGA!Atmosfer müthiş, iki takım da çok iddialı! Her şey hazır ve takımlar ısınmak için zemine ayak basıyor. Arda ile Baroni arasında bir gerginlik yaşanıyor; Bilica devreye girip Arda Turan'ın kafasına vuruyor... Maç kadar, öncesinde yaşanan bu olay da derbiye damga vurmuştu.VOLKAN - EDU HATASI VE NONDA'NIN GOLÜKalli'nin görevden alınmasından sonra yola Cevat Güler ile devam eden Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluk düğümünü çözer. Ezeli rekabetin 100. randevusuna damga vuran, Volkan Demirel'in yaptığı kritik hata olur. Sabri'nin uzun topunda ve Fenerbahçe defansındaki Volkan-Edu anlaşmazlığında Nonda boş kaleye topu yollar, Ali Sami Yen yıkılır.LEO FRANCO'YU GÖNDEREN MAÇ28.03.2010Bursaspor'un şampiyonluğu ile tamamlanan sezonda Fenerbahçeli Selçuk Şahin'in golüyle Fenerbahçe, Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti. Maçın ardından sarı kırmızılı takımın file bekçisi Leo Franco yediği gol nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuş ve sezon sonunda da takımdan gönderilmişti. Ayrıca bu karşılaşma Ali Sami Yen Stadı'ndaki son derbiye de sahne olmuştu...SÜPER FİNAL = DAHA ÇOK DERBİ22.04.2012Süper Final kavramının hayatımıza girmesiyle Fenerbahçe ve Galatasaray normal sezondaki maçların ardından Süper Final şampiyonluk grubunda karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon Arena'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Ziegler ve Stoch'un golleriyle kazanarak şampiyonluk için umutlanmıştı.3. TERİM DÖNEMİNDE 3 GOLLÜ GALİBİYET07.12.2011Sarı kırmızılı takımın geçirdiği karanlık sezonun ardından göreve gelen Fatih Terim'in 3. Galatasaray dönemindeki ilk derbisi... Sarı kırmızılı takım Arena'daki maçı bu kez Terim önderliğinde 3-1 kazanarak yılın en önemli maçını kazanmayı başarmıştı.İLK KEZ ALMANYA'DA DERBİ!21.07.2010TFF'nin önerisiyle tarihte ilk kez sezon öncesinde iki takım Almanya'da düzenlenen hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede Fenerbahçe'de Selçuk Şahin kırmızı kart görse de Andre Santos sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü kaydetmişti.TÜRK TELEKOM'DA İLK DERBİ!18.03.2011Ali Sami Yen Stadı'ndaki derbinin ardından Galatasaray'ın yeni stadı Türk Telekom Arena'da iki takım ilk kez karşı karşıya geldi. Eski bir Fenerbahçeli Kazım - Kazım'ın golüne sarı lacivertli ekip 75'te Semih ve 87'de Alex'in golleriyle cevap vermişti. Bu karşılaşma Arena'daki ilk Fenerbahçe galibiyetini gösteren mücadele oldu. 90'da ise bir derbi klasiği olan kırmızı kart Galatasaraylı Milan Baros'a çıkmıştı.FENERBAHÇE BAŞLADI, GALATASARAY BİTİRDİ!17.03.20122012 yılının ilk maçında Fenerbahçe'nin sahası Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan derbiye ise atılan müthiş goller damga vurmuştu. Fenerbahçe Sow ve Alex'in jeneriklik golleriyle maçta öne geçmiş ancak Galatasaray Elmander ve Hakan Balta ile skoru 2-2'ye getirerek Arena'dan puanla ayrılmıştı.KADIKÖY'DE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞU12.05.2012Ezeli rekabetin tarihinde belki de en çok konuşulan maçlardan biri Galatasaray'ın Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki şampiyonluk ilanı oldu. Sarı kırmızılı takım Dia ve Ujfalusi'nin atıldığı Süper Final'in son maçında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etmişti.SÜPER KUPA'DA İLK FİNAL12.08.2012Ezeli rekabette hafızalara en çok kazınan maçlardan birisi de şüphesiz iki takımın ilk kez karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçı oldu. Volkan Demirel'in sakatlığı ve Mert Günok'un kaleye geçmesinin ardından Galatasaray, 10 kişi kalmasına rağmen Umut Bulut'un golleri ve Selçuk İnan'ın penaltısı ile kupayı müzesine götürmüştü.DERBİYE SELÇUK İNAN VE FRİKİK DAMGASI16.12.2012Türk Telekom Arena'da oynanan bu derbi Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona ermişti. Bekir'in kendi kalesine attığı golün ardından Selçuk İnan'ın frikiği Galatasaray'a üç puanı getirmişti.SABRİ VE VOLKAN ARASINDA YÜKSEK TANSİYON12.05.2013Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin Webo ile bulduğu iki golle kazandığı derbinin en çok hatırlanan anı malasefki gerilim anlarıydı. Galatasaraylı Sabri ile Fenerbahçeli Volkan Demirel, 90. dakikada birbirine girmiş ve iki oyuncu da kırmızı kart görmüştü.DROGBA, KUPAYI GALATASARAY'A GETİRDİ11.08.2013İki takımın ikinci kez karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçı Kayseri'de oynanmış ve uzatmalara giden maçı Galatasaray Didier Drogba'nın golüyle kazanmıştı.KADIKÖY'DE EMRE ATTI, FENERBAHÇE KAZANDI10.11.2013Spor Toto Süper Lig 2013-14 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbiyi sarı lacivertliler 2-0 kazandı. Emre Belözoğlu ve Cristian Baroni'nin golleri Roberto Mancini yönetimindeki Galatasaray'ın Saracoğlu'ndan mağlubiyetle dönmesine neden oldu.DROGBA'NIN VEDASI, SNEIJDER'İN GOLÜ05.04.2014Fenerbahçe, kazansaydı %90 şampiyon olacaktı ve daha sonra da oldu ama Galatasaray da taraftarları önündeki derbiyi Sneijder'in golüyle kazanarak sevenlerini mutlu etti. Didier Drogba ise bu maçla Galatasaray formasına bir anlamda veda etti.SOMA'DA YAKIŞMAYAN DERBİ25.08.2014Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesi Soma için Manisa'da oynandı ama ne sahada ne tribünde yaşananlar Soma için oynanan bir maça yakışmadı. Futbol da istenilen seviyenin yanına dahi yaklaşamadı. Kupayı kazanan penaltılarla Fenerbahçe oldu.SNEIJDER ÖNCE SOLA, SONRA SAĞA18.10.2014Derbiye Fenerbahçe iyi başladı ancak Bruno Alves'in kırmızı kartıyla görüntü değişti. Sneijder, önce uzaktan sol köşeye, daha sonra sağ köşeye vurdu, muhteşem goller atı. Alper Potuk'un golü ise sadece skorbordu belirledi.JOSEF'İN SON DAKİKA GOLÜ23.04.2017TT Arena'da Fenerbahçe, son dakika golüyle Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin tek golünü 90+1. dakikada Josef de Souza kaydetti. Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan Galatasaray sahadan puansız ayrıldı.JAILSON, OLAYLAR VE TERİM2018-2019 sezonunun ilk yarısında TT Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi unutulmaz olaylara sahne oldu. Fenerbahçe'nin 2-0 geriden gelerek 2-2'lik beraberliği yakalaması ile sonuçlanan derbiye Fenerbahçeli futbolcular ile Galatasaraylı futbolcular arasında çıkan kavga damga vurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de bu maçın ardından çeşitli sebeplerden dolayı 10 maçlık ceza alması da tarih sayfalarındaki yerini aldı.Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 24 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi. Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla gol atan oyuncu unvanını 3 isim paylaştı. Sarı-lacivertli takımın eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, bu dönemde Galatasaray derbilerinde 3 kez fileleri havalandırdı. Alex, ayrıca Fenerbahçe'de forma giydiği 2004-2012 yıllarında Galatasaray ağlarını toplam 9 kez sarstı. Sarı-kırmızılılarda ise Wesley Sneijder ile Selçuk İnan, son 10 sezonda Fenerbahçe ağlarını 3'er kez havalandırdı. İki takımın mevcut kadrolarında bulunan 6 futbolcu, rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Galatasaray'dan Ryan Donk ile Henry Onyekuru 2'şer, Arda Turan, Martin Linnes ve Radamel Falcao ise birer kez Fenerbahçe ağlarını sarstı. Fenerbahçe'de ise Gökhan Gönül bir kez Galatasaray'a gol attı.İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. Son 10 derbide iki takım da 7'şer gol kaydetti. Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi mücadelesinde karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor. İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbide Fenerbahçe 22 kez ağları havalandırdı, Galatasaray ise rakibine 24 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 46 golün 34'ünü yabancı futbolcular, 11'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı. Fenerbahçe'nin söz konusu 22 golünün 19'unu yabancı, 3'ünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi. Galatasaray'ın 24 golünün 15'ini yabancı, 8'ini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi.Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbiyi Sabah Gazetesi spor yazarları değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...SERDAR TATLI İLK DEFA TIRSTISORU: Merkez Hakem Kurulu'nun Cüneyt Çakır atamasını nasıl buldunuz?AHMET ÇAKAR: MHK Başkanı Serdar Tatlı ilk defa tırstı, korktu. Normalde maç hakemleri perşembe açıklanırken cuma öğlen açıklamak zorunda kaldılar. Kafalarındaki isim asla Cüneyt Çakır değildi. Çünkü Çakır bir önceki derbiyi yönetmişti. TFF, kulüpler, herkes bastırdı ve asgari müşterekte birleştiler. O da Cüneyt Çakır oldu. Atama yanlış değil. Serdar Tatlı korktuğu için 'Problem olacaksa Çakır ile olsun, çünkü o dünyanın en iyi 3 hakeminden biri' dedi ve Cüneyt'i atamak zorunda kaldı. Cüneyt bu maçlar için tecrübeli. Kendisini çok sevmeme rağmen en güzel özelliği ya da en fazla eleştirilecek özelliği 'ne şiş yansın ne de kebap'tır. Problem istemez. Kötü kişi olmak istemez. Daima ortaya karışık ister.ÇAKIR'IN ATANMASI DOĞRULEVENT TÜZEMEN: Çakır, Avrupa'nın en iyi ikinci hakemi. Derbiye atanması çok doğru. Ancak Cüneyt Çakır, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kötü bir maç yönetti ve G.Saray'ın gol olabilecek bir pozisyonunda avantajı oynatmadı. Çakır ismi, oyuncular üzerinde mutlaka bir etki yaratacaktır. Dilerim adaletli maç yönetir.SEZONUN EN FORMSUZ HAKEMİGÜRCAN BİLGİÇ: Sezonun en formsuz hakemine verdiler görevi. İçimizdeki en iyi diye muhtemelen. Risk almadan, başını derde sokmadan yönetmek gibi bir alışkanlığı var. Beşiktaş maçında Arda'ya göstermediği kırmızı da bunun işareti. Oyunu VAR ile yönetecek, penaltı kararı falan vermeyecek. Kora kor bir derbi için doğru isim Fırat Aydınus olmalıydı.ENGİN VEREL: "FARKLI BİR SONUÇ ÇIKABİLİR""Fenerbahçe'nin son iki maçına bakarsak, oynadığı futbol galibiyete yakın bir futbol değil. Kazanılan 6 puan Fenerbahçeli futbolcuların değil, rakip futbolcuların katkısıyla oldu. Ama bunun yanı sıra bu tür derbiler, bilhassa Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçları hesapları çoğunlukla alt üst etmiştir.Performans açısından Galatasaray'ın ağır bastığını söyleyebiliriz ancak bir gerçek var ki son 20 yılda Kadıköy'de 1 kez kazanan Galatasaray var. Bu kompleksi üzerinden atıp, Fenerbahçe'nin zayıf olan orta sahasında hakimiyet kurabilirlerse sonucu lehine çevirebilirler.Maça kalecilerin ve orta sahaların damga vuracağını düşünüyorum. Netice ne olur derseniz, ben bu maçın beraberlikle biteceğini sanmıyorum. Ancak bir taraf maçtan galibiyetle çıkarsa, o galibiyet de farklı olabilir." (Akşam)BERABERLİK İHTİMALİ AĞIR BASIYORİLKER YAĞCIOĞLU: Fenerbahçe derbiye son derece sıkıntılı bir dönemde yakalandı. Fener'in en iyi işleyen bölgesindeki Gustavo-Ozan-Pelkas üçlüsünden sadece Ozan olacak. Bu Erol hocayı zorlayacak. Büyük silah Mesut Özil'in de hazır olmadığını herkes biliyor. Fenerbahçe'nin daha fazla önlem almaya çalışan taraf olacağını söyleyebilirim. Fenerbahçe tıpkı Alanya ve Başakşehir maçlarında olduğu gibi kaptığı topları çabuk kullanmak isteyecek. Fakat iki takım da uzun lig maratonunu düşünerek öncelikle kaybetmemeyi düşünecektir. Beraberliğin ağır bastığını düşünüyorum. (Takvim)İRFAN SON DEĞİL! YAZIK!SORU: F.Bahçe ile G.Saray bugün kritik bir maça çıkacak. İki tarafın da açıklamaları ve İrfan Can göndermeleri var. Bu durum sahaya nasıl yansır?GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş derbisinden önce Ahmet Nur Çebi maçın hakemi için "Koç grubunda çalışıyor" demişti. Şimdi Galatasaray tarafından da sosyal medyada benzer gündem oluşturuyor. Kazanmak adına baskı ortamı peşine düşüyorlar, ortam geriliyor. İrfan Can iki tarafın birbirlerinin elinden aldığı son oyuncu olmayacak. Bunları yaşayacağız, rekabetin tadıtuzu burada. Ama ne yeni transferler ne de teknik adamların tercihleri var gündemde. Çok yazıkÖNCELİK SAVUNMA!LEVENT TÜZEMEN: İrfan Can transferinin oyuncular üzerinde gerginlik ya da olumsuzluk yaratacağını düşünmüyorum. Seyirci olmayacağı için G.Saraylı oyuncular baskı hissetmeyecekler. Gerçi geçen sene G.Saray uzun bir aradan sonra F.Bahçe'yi 3-1 yenerken tribünler ağzına kadar doluydu. İki takım da öncelikle kontrollü futbolu tercih edecektir. Çünkü derbi berabere biterse F.Bahçe liderliğini koruyacak, G.Saray da puan farkı yaşamayacak. Ancak G.Saray kazanırsa F.Bahçe ile puanları eşitleyeceği gibi şampiyonluk yarışında ikili averajı eline geçirecek.TÜRK FUTBOLUNA ZARARLEVENT TÜZEMEN: Önceki akşam FB TV'de eski futbolcuların bir toplantısı vardı. Ancak Volkan Demirel ve Selçuk Şahin'in söylemleri rakiplerini gerginliğe sürüklemek amacındaydı. Futboldan elini ayağını çekmiş oyuncuların hâlâ eski huylarını bir antrenör olarak sürdürmeleri Türk futboluna zarar verir.KUDURTMAK İÇİN UĞRAŞIYORLARAHMET ÇAKAR: Bu maç belki şampiyonu belirlemeyecek ama G.Saray kazandığında ligin tepesini cadı kazanına çevirecek, karıştıracak bir maç. Kazanabilir mi? Her iki takım da kazanabilir. Tabii ki, berabere de bitebilir ama yüz yıllık futbol tarihimize baktığımızda G.Saray-F.Bahçe arasında oynanan hazırlık maçları bile büyük reytinge sahiptir. Bütün Türkiye bu maçı bekliyor. Volkan, tuhaf konuşmalar yaptı ki, bu tür konuşmalar bu tür maçlar öncesi her iki takım tarafından da yapılır. Bunu normal karşılıyoruz. Ama bu maçı kazanan sadece 3 puan almayacak, pek tabii ki şampiyon da olmayacak ama taraftarların birbirine nanik yaptığı, karizma teşkil ettiği enteresan bir 3 puan olacak. Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Ali Koç, şu anda herkes birbirini kudurtmak için fırsat kolluyor. Son 40 yıla baktığımızda bunlar da normal. Ama sonuçta her şey sahada bitecek.G.SARAY'I NASIL YENECEĞİNİ İYİ BİLİYORSORU: Fenerbahçe nasıl oynamalı? Sarı-lacivertli takım adına maçın kilit ismi kim olur?GÜRCAN BİLGİÇ: Gustavo'ya göre bir plan olacaktır. İlk maçta oyun dengede geçti, Galatasaray favoriydi, daha çok pozisyona giren ise Fenerbahçe oldu. Puan olarak geride olan Galatasaray, dolayısı ile yenilmemek zorunda olan da. Erol Bulut Galatasaray'a karşı oynadığı son beş maçın birini kaybetti, o da kupa rövanşıydı. Yani; nasıl kazanacağını bilen bir hocası var Fenerbahçe'nin. Ozan-Sosa orta sahası kaçınılmaz gibi. Novak beke çekilerek Caner de eklenebilir orta üçlüye. Mesut Özil kilit isim olacak, Samuel ile birlikte. Ama maçın kaderi iki kaleci; Muslera ve Altay'ın ellerinde olacak.MARCAO, BELHANDA, ONEYKURU..SORU: G.Saray nasıl oynamalı? Sarı-kırmızılı takım adına maçın kilit ismi kim olur?LEVENT TÜZEMEN: İlk maçta F.Bahçe, G.Saray'ı kalabalık bir orta saha ile durdurmuştu, Terim de dirençli bir orta saha oluşturmalı. Taylan yalnız kalmamalı. G.Saray adına Muslera ile Onyekuru flaş oyuncular olur. Bu arada Terim, Marcao ve Belhanda'yı öfkelerine hakim olmaları konusunda uyarmalıdır. Çünkü F.Bahçeli bazı oyuncular maç içinde bu iki oyuncunun üzerine oynayabilirler. Ayrıca Terim de kulübede sakin kalmalı. Eski bir F.Bahçeli futbolcu, Onyekuru'nun tekmelerle durdurulacağını söylemişti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır da sertlik konusunda dikkatli olmalı.