bein 1 izle, Kasımpaşa Beşiktaş canlı izle, BJK izle

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Yusuf Erdoğan maç kadrosunda yer almıyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları ve rahatsızlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic ile cezalı Rachid Ghezzal kadroda yer almadı.

Sergen Yalçın: "Bu milli maç süreci bizim için iyi olur diye düşünüyorduk. 2-3 tane idman eksiği olan oyuncumuz var, tam takım oluruz dedik ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Kovid, sakatlık oldu. Çok ciddi sıkıntı oldu." pic.twitter.com/HgkGi3Ks59



— Sporx (@sporx) April 4, 2021

Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Koomson, Thelin

Ersin, Necip, Vida, Welinton, NSakala, Josef, Rosier, Atiba, Ljajic, NKoudou, Larin

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla lig tarihinde 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 35 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlıların 77 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi.

Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.





Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan son 12 Süper Lig maçının 11'inde karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 53 gole sahne oldu (Kasımpaşa 22-31 Beşiktaş).



— Sporx (@sporx) April 4, 2021





Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde bu akşam Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş'ta, müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde 33. haftada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Bu konuda oyuncularını özel olarak uyaran teknik direktör Sergen Yalçın'ın, şampiyonluk yolunda kritik bir döneme girdiklerini ve zaten kabarık olan eksi listesine yeni bir ismin eklenmemesini özellikle istediği belirtildi. Tabloda yer alan 4 isimden Necip Uysal dışındaki 3'lüye ilk 11'de süre verecek olan Yalçın, oyuncularından maç boyunca rakiplerine karşı sertlikten kaçınmalarını ve hakemle diyaloğa girmemelerini istediği ifade edildi.Beşiktaş, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 5 maçın sadece birini kazanabilirken, 3 yenilgi ve bir de beraberlikle sahadan ayrıldı. Kasımpaşa'ya 2015-2016 sezonunda dış sahada 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon da aynı skorla sahadan ayrıldı. 2017-2018'de rakibiyle 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 2018-2019'da ise Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu. Beşiktaş, geçen sezon Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenerek bu şansızlığını kırdı.İki takım arasındaki son 11 maç, gollü mücadelelere sahne oldu.Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı söz konusu 11 maçta üç ve üzerinde gol atıldı. Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 11 maçta toplam 47 gol kaydedildi.Ayrıca kulübün ekonomik olarak tüm sorunların kısa sürede biteceğine dikkat çeken Beşiktaş Başkanı'nın "Bankalar Birliği ile her türlü anlaşmayı yaptık. Bundan sonra ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Süper Lig'de zirve yarışında teknik ekibimizin ve oyuncularımızın arkasındayız. Maddi ve manevi tüm imkanlarımızı seferber ettik" şeklinde konuştuğu da belirtildi. Sergen Yalçın ise başkan ve yönetime teşekkür ederek sezon başından bu yana birlik beraberlik içinde zirve yarışında yerlerini aldıklarını ve sezon sonuna kadar da aynı istikrarı için savaşacaklarını ifade ettiBeşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta iki takım futbolcuları kadar karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in performansı da merak konusu oldu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı derbinin ardından Sergen Yalçın'ın "Bir daha bu hakemi maçlarımıza istemiyoruz" dediği Meler'in üst üste 2. kez maçlarına atanması siyah beyazlıların büyük tepkisine neden olmuştu. Beşiktaş yönetimi önce çarşamba sonra da önceki gün açıklamalar yayınlayarak MHK'yı sert bir dille eleştirmişti.Lider Beşiktaş'ta bugün oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi eksikler can sıkarken, Gökhan Töre hırsıyla göz dolduruyor. Sakatlığını yeni atlatan tecrübeli futbolcu hafta boyunca yapılan idmanlardaki istekli tavırlarıyla teknik ekibin beğenisini topladı. Maç kondisyonu olmaması sebebiyle millî arayı ekstra çalışmalar yaparak verimli değerlendiren 29 yaşındaki yıldız oyuncu, yeniden form tutarken Kasımpaşa maçında formayı giymeyi çok istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştiren Gökhan Töre'nin, yüzde 100 hazır durumda olduğunu ve forma giymek için sabırsızlandığını söylediği aktarıldı. Tecrübeli çalıştırıcının cezalı olan Rachid Ghezzal'ın yokluğunda sağ kanatta forma verebileceği isimler arasında bulunan Töre, bu sezon sadece bir maçta ilk on birde sahaya çıktı. Ancak Sergen Yalçın'ın kritik maçta Gökhan Töre'ye ikinci yarı şans vermesi bekleniyor. Dört defa sakatlık yaşadığı için 12 maçta forma giyebilen yıldız oyuncu, 1 gol ve 1 asitlik katkı sağladı.Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler dün kampa giren teknik ekip ve futbolcuları ziyaret ederek başarı diledi. Kasımpaşa ile yapılacak karşılaşmadan iyi futbol beklentisi içinde olduklarını belirten başkan Çebi'nin takıma yönelik yaptığı konuşmada "Sahaya çıktığınızda Beşiktaş'ın başarısından başka bir şey düşünmeyin. Tamamen futbolumuza odaklanalım. Maçın hakemine değil sahada sistemimize bakalım. Bunu yaptığımızda zaten 3 puanı almamıza hiçbir şey mani olamaz" dediği öğrenildi.Beşiktaş, ligde oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan elde etti. Süper Lig'in 22. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Beşiktaş, üst üste 2 maçtaki puan kayıplarının ardından İttifak Holding Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Yukatel Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0), Gaziantep (2-1) ve Medipol Başakşehir (3-2) karşılaşmalarını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, 31. haftadaki derbi maçta ise Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, mücadelede kart görmeleri halinde 33. haftada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cyle Larin, bu sezon kariyerinin en başarılı sezonunu yaşıyor. 2015 yılında ABD Ligi ekibi Orlando City'yle 28 maça çıkıp 19 gol atan Larin, şimdi ise Beşiktaş ve Kanada Milli Takımı'ndaki performanslarıyla 21'e ulaştı. Siyah-Beyazlı formayla 17 gole imzasını atan 25 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayipler Elemeleri'nde Bermuda'ya karşı hat-trick yapıp Cayman Adaları karşısında da rakip fileleri 1 kez havalandırarak formda döndü. Normal şartlarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda kanat hattında görev yapan Larin, bu akşam forvette görevi devralacak. Tecrübeli futbolcu, Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda Kasımpaşa'ya atacağı gollerle takımına zaferi getirmeye çalışacak.Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. BLacivert-beyazlı takım, bu maçlarda Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor ile berabere kalırken, Göztepe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ne mağlup oldu.Beşiktaş'ta cezalı Ghezzal'ın yokluğunda hücumu organize etme görevi Adem Ljajic'in olacak. Siyah-beyazlı futbolcuyu maça özel olarak hazırlayan teknik heyet, takımın ileri çıkışlarında kendisine büyük iş düşeceğini ve sahada çok aktif olması gerektiğini iletti. Bosna asıllı orta sahada görevlendirilmesiyle birlikte teknik heyetin ilginç kararlarından biri de sağ kanat için oldu. Valentin Rosier'i öne çeken teknik direktör Sergen Yalçın sağ bekte ise idmanlarda performansından memnun kaldığı Necip Uysal'a forma verecek.