Beilein, istifa sebebi olarak "mental sağlık ve ailesel nedenleri" öne sürdü

Eski Cleveland Cavaliers koçu John Beilein, görevinden istifa etme sebebi olarak sağlık nedenlerini öne sürdü.



Beilein, Cavs kendisiyle All-Star arasında görüştükten sonra, Çarşamba günü Cavaliers koçluk görevinden istifa etmişti.



Beilein, organizasyondan tamamen ayrılmış olmasa da (yeniden atanması bekleniyor), aynı şekilde azalan bir role sahip olacak.



67 yaşındaki koç yaptığı açıklamada, Cavs'e koçluk yapmaya devam etmesi durumunda, hem zihinsel olarak, hem de ailesinin iyiliği için endişe duyabileceğini belirtti:



"Bu benim için çok zor bir karardı, ama net olmak istiyorum - bu benim geri çekilme kararımdı ve bu süre zarfında ön ofisin anlayışını ve desteğini gerçekten takdir ediyorum."



"Kaybetmeyi çok zor buluyorum ve bu yıl beklediğimden çok daha fazla yük bindi. Bu yükün potansiyel olarak kendi sağlığıma ve ailemin huzuruna sağlayabileceği sonuçlardan endişe duydum. Sezonun geri kalanında ve gelecekte elimden geleni yapabileceğimden emin değildim. Bu, oyuncular, antrenörler ve destek personeli için adil olmazdı."



Eski Michigan Üniversitesi koçu, Cavs'le ilk yılında başarısız bir dönem geçirdi.



Beilein, sonradan dilinin sürçtüğünü söylemesine rağmen ekibindeki oyunculara "haydutlar" olarak seslendiği için eleştirilmişti. Tristan Thompson gibi veteran oyuncuların desteğini yavaşça kaybeden Beilein, aynı zamanda Ocak ayı başlarında Kevin Love'ın birçok sinirsel tepkilerine tanıklık etmişti.



