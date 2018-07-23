Behzat Uygur kimdir, kaç yaşındadır? Behzat Uygur yeni yarışma sunuyor

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Behzat Uygur ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Usta oyuncu Nejat Uygur'un oğlu olan Behzat Uygur, 21 Nisan 1963 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Tiyatro sahnesine, 1987 yılında Ankara'da ilk defa babasının "Hastane mi Kestane mi" oyunu ile tiyatroya başladı. Tiyatroculuktan önce uzun yıllar Galatasaray'da futbol oynadı.Kardeşi Süheyl Uygur ile "Nejat UygurTiyatrosu"nda bir çok oyunda yer aldı. 1991 senesinde "Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu"nu kurdular. Süheyl/Behzat Uygur tiyatrosu kurulduktan sonra Boynuz Kulağı Geçer, Üç Salakşörler, Hişt Hişt Teleköle ve Kodum mu Oturturum adlı oyunları ile 11 yıl boyunca hiç aralıksız tiyatro sahnelerinde yer aldılar."Şahane Pazar" adlı eğlence Proğramını abisi Süheyl Uygur'la birlikte sundu. 1993 yılından itibaren aralıksız 8 yıl sürdürdükleri "Şahane Pazar" programı ile TV ekranlarının vazgeçilmez ikilisi oldular.Sunuculuk ve tiyatro alanında birçok ödül kazandılar. Müzik sektöründe de bir ilke imza atarak müzik ve mizahı birleştirdikleri bir single çıkardılar. "Abdülkadir" isimli singlelarının satış rakamı yaklaşık 200.000'e ulaştı. Bu da Uygur isminin markalaştığını, yaptıkları her işin tüketicisi olduğunun göstergesidir. Behzat Uygur'un Nejat Uygur ve Behzat adında iki oğlu var.Yaşım Kaç? yarışmasında yarışmacılarn yapacağı şey çok kolay! Karşınızdakinin yaşı kaç? İnsan sarrafıysanız, gözlem yeteneğiniz iyiyse ve karşınızdakinin yaşını tam olarak doğru tahmin edebiliyorsanız büyük ödül olan 500.000 TL'yi kazanabilirsiniz! Evet yapmanız gereken tek şey karşınızdakinin yaşını doğru tahmin etmek! Peki bu kadar kolay mı? Hayır! Karşınızdaki ya takma bir sakal veya değişik bir aksesuarla yaşını gizlemeye çalışırsa… Tüm bu zorluklara karşı ufak tüyolar da verilecek! Örneğin karşınızdaki kişi Türkiye'de erken seçimin ilk defa yapıldığı bir tarihte doğmuş olabilir. Peki Türkiye'de ilk erken seçim ne zaman yapıldı?Behzat Uygur'un sunumuyla Kanal D ekranlarının heyecan dolu yeni yarışma programı Yaşım Kaç? 22 Temmuz Pazar saat 20.00'de ekranlarda olacak! Yaşım Kaç?