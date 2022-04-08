Begüm Özkan'dan adaylık açıklaması

Galatasaray'da başkan adayı olacağı iddia edilen Begüm Özkan, konuyla ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı ve aday olmayacağını söyledi.

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Begüm Özkan'dan adaylık açıklaması
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08 Nisan 2022 10:48
Galatasaray başkanlığına aday olacağı iddia edilen Begüm Özkan, iddiaları yalanladı.

İşte Özkan'ın açıklaması:

"Yol arkadaşlarımla birlikte bir oluşum için çalıştık. Destek veren, telefon ve varlıklarıyla katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Ancak, bu karışık ortamda seçime katılmayacağımızın bilinmesini isterim."

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