Begüm Özkan'dan adaylık açıklaması

Galatasaray başkanlığına aday olacağı iddia edilen Begüm Özkan, iddiaları yalanladı.
İşte Özkan'ın açıklaması:
"Yol arkadaşlarımla birlikte bir oluşum için çalıştık. Destek veren, telefon ve varlıklarıyla katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Ancak, bu karışık ortamda seçime katılmayacağımızın bilinmesini isterim."
İşte Özkan'ın açıklaması:
"Yol arkadaşlarımla birlikte bir oluşum için çalıştık. Destek veren, telefon ve varlıklarıyla katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Ancak, bu karışık ortamda seçime katılmayacağımızın bilinmesini isterim."