Begüm Atman kimdir? (Halis Karataş'ın eşi)

Bizim İçin Şampiyon filmi bu akşam televizyonda olacak. Ünlü jokey Halis Karataş'ın hayat hikayesini konu alan filmin ekrana gelmesiyle birlikte Halis Karataş'ın eşi Begüm Atman'ın biyografisi de gündem olacak. İşte Halis Karataş'ın eşi Begüm Atman kimdir? Ne zaman öldü? sorusunun cevabı...

03 Mayıs 2020 17:04
Begüm Atman kimdir? (Halis Karataş'ın eşi)
Bu akşam ekranda Ünlü jokey Halis Karataş'ın hayat hikayesini konu alan 'Bizim İçin Şampiyon' olacak. Bu nedenle Halis Karataş ve eşi Begüm Atman'ın biyografisi merak ediliyor. Özellikle 28 Mart 2014'te hayatını kaybeden Begüm Atman'ın hakkındaki bilgiler araştırılıyor. İşte Halis Karataş'ın eşi Begüm Atman kimdir? Ne zaman öldü? sorusunun cevabı..
Begüm Atman, Türkiye Jokey Kulübü'nün kuruluşuna ve atçılığımızın gelişmesine önemli katkıları bulunan Atman Ailesi nin 3. Kuşak temsilcisidir.

Begüm Atman, 1966 tarihinde dünyaya geldi. Eski TJK (Türkiye Jokey Kulübü) başkanı Özdemir Atman'ın ikiz kızlarından biridir. İlk ve ortaöğrenimini "okul birincisi" olarak tamamlayan Begüm Atman Karataş, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1992-1999 yılları arasında önemli bankalarda üst düzey yöneticilik yaptı. At idmanı ve yarış atı yetiştiriciliğinde tecrübelerini arttırdı ve Özdemir Atman'ın vefatından sonra eküri bayrağını devraldı.

2003 yılında yıllarca at yarışı seyircisinin hayranlıkla izlediği Türk jokey Halis Karataş ile evlendi. Özdemir Atman'ın vefatından üç sene sonra nikah masasına oturan çift, iki çocuk sahibi oldu. Çocuklarına Azra ve Özdemir adını verdiler. Kanser hastalığıyla beş yıl mücadele eden Begüm Atman Karataş, 2014'te hayatını kaybetti.

Begüm Atman vefat ettiğinde 48 yaşındaydı.

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