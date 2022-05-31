Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası tamamlandı!

Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Samsun'da sona erdi.



Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Okul Sporları Daire Başkanlığının 2022 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonaya 17 ilden 90 sporcu katıldı.



Samsun Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakalarda sporcular dereceye girmek için mücadele etti.



Okul Sporları Şube Müdürü İbrahim Irmak, kentte görme ve bedensel engellilerin katıldığı yüzme, golbol, masa tenisi, satranç ve atletizm olmak üzere 5 ayrı noktada müsabakaların tamamlandığını belirterek, "Derece alan sporcularımıza madalyalarını takdim ettik. Organizasyonumuzun en iyi şekilde yürütülmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ellimizden gelen gayret ve çabayı sarf ediyoruz. Müsabakalara katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum." dedi.



Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Bedensel Engelliler Müsabaka Direktörü Mehmet Çoban ise müsabakaların güzel ve seri bir şekilde tamamlandığını dile getirdi.



Şampiyonaya Yozgat'tan katılan bedensel engelli sporcu Muhammet Enes Sarı da bu müsabakaya katılabilmek için çok uğraşlar verdiğini vurgulayarak, "Elimden gelen her şeyi yaptım ve çok sayıda madalya kazandım. Amacıma ulaştım ama daha büyük amaçlarım var. Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyorum. Oralarda İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. İnşallah amacıma ulaşacağım." ifadelerini kullandı.



Kocaeli'nden katılan görme engelli Enes Faik Kulaksız ise müsabakaların güzel geçtiğini ve 4 birincilik elde ettiğini kaydetti.



Öte yandan kentte devam eden Okullar Arası Görme Engelliler Golbol Türkiye Şampiyonası da tamamlandı.



Köksal Ersayın Anadolu Lisesi spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalara yıldızlar kategorisinden Türkiye genelinden 3 kız, 5 erkek takımı katıldı.



Şampiyonaya Şanlıurfa'dan katılan Muhammet Mustafa Dağ, birçok takımı yenerek finale kaldıklarını ve ilerleyen zamanlarda milli takıma girmek istediklerini söyledi.



Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri takdim edildi.





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