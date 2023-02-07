Bedensel Engelliler Federasyonu yarışmalara katılmayacak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, uluslararası yarışmalara katılmayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bedensel Engelliler Federasyonu yarışmalara katılmayacak
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07 Şubat 2023 23:30
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden dolayı ikinci bir talimata kadar uluslararası yarışlara katılmama kararı aldı.

Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem nedeniyle ikinci bir talimata kadar yurtiçinde yapılacak ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile uluslararası kulüp faaliyetleri iptal edilmiştir. Bahsi geçen konuya ilişkin ilerleyen günlerde tekrar bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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