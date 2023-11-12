Bedensel engelli yüzücü Melisa, 4 yılda 60 madalya kazandı

Kayseri'de, doğuştan sol diz kapağından aşağısı olmayan Melisa Şahin (14), yüzmede katıldığı yarışmalarda 4 yılda 60 madalya kazandı. Pes etmeyi düşündüğünde ailesinin ona moral kaynağı olduğunu belirten Şahin, "Genelde bana herkes, 'normal insanlar gibi yüzemezsin, bu kadar gelişemezsin ve başaramazsın' dediler. Ben de 'size inat yapacağım' dedim ve yaptım. Biz de normal insanız. Sadece engelimiz var ve bu engeli aşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Kayseri'de yaşayan Melisa Şahin, sol diz kapağından aşağısı olmayarak dünyaya geldi. Geçen süreçte Şahin, yaşamına protez bacak ile devam etti. 9'uncu sınıfa giden Melisa, 4 sene önce matematik öğretmeninin tavsiyesi üzerine yüzme kursuna başladı. Burada yüzme antrenörü Ertuğrul Çakmak ile tanışan Şahin, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalara katılmaya karar verdi. Yoğun çalışma içine giren Melisa Şehin, 4 yılda 60 madalya kazandı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Melisa Şahin, son katıldığı Mersin Bölgesel Türkiye Şampiyonluğu'nda ikincilik elde etti. Genç sporcunun şimdiki hedefi ise 2028 olimpiyatlarına gitmek. Yaşadığı süreci anlatan Şahin, "Yüzmeyi çok seviyordum fakat nereden başlamam gerektiğini bilmiyordum. 4 sene önce matematik öğretmenimin teşvik etmesiyle yüzme kursuna başladım. Sol dizimin altı doğuştan itibaren yok. 4 sene boyunca katıldığım yarışmalardan toplam 60 madalya kazandım. Kazandığım madalyalarla Kayseri'yi temsil etmek benim için gurur vericiydi. Emeklerimin karşılığını almak ve ailemi gururlandırmak beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Pes etmeyi düşündüğünde, ailesinin ona moral kaynağı olduğunu söyleyen Şahin, "Antrenmanlarım haftada 6 gün oluyor. Günde 1.5, 2 saat aralığında değişiklik gösteriyor. Kendi rekorumuzu kırmaya çalışarak yarışmalara hazırlanıyoruz. En son katıldığım yarışma Mersin Bölgesel Türkiye Şampiyonası'ydı. Bu yarışmayı kazanarak Edirne'deki Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık. Katıldığım yarışmaların hepsinde açık yarışta ve kendi yaş kategorimde Türkiye 2'ncisi oldum. Şu anki hedefim 2028 olimpiyatlarına gitmek" diye konuştu.

İnsanların kendisine; 'bu sporu yapamazsın' dediklerini belirten Şahin, "Genelde bana herkes, 'normal insanlar gibi yüzemezsin, bu kadar gelişemezsin ve başaramazsın' dediler. Bende 'size inat yapacağım' dedim ve yaptım. Atatürk'ün; 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözü doğrultusunda ilerliyorum. İlerde tıp okumak istiyorum. Benim gibi bedensel engellilere tavsiyem, mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmeliler. Evde oturup kendi psikolojilerini bozmalarına gerek yok. Biz de normal insanız. Sadece engelimiz var. Ve bu engeli aşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Yüzme antrenörü Hasan Ertuğrul Çakmak ise şöyle konuştu: "Sporcumuz en son gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda 12 madalya kazanarak Türkiye 2'ncisi oldu. Edirne'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası finallerine gitmeye hak kazandı. Kendisiyle amacımız 2024 olimpiyatlarıydı ama Liseye Geçiş Sınavı olduğundan dolayı hedefimizi ertelemek zorunda kaldık. Bundan dolayı 2028 olimpiyatlarına hazırlanıyoruz. Melisa ile 4 yıl önce tanıştık. Melisa yüzmeye başlangıcını yapmıştı. Daha sonrasında yolu benimle kesişti. Hiçbir şekilde ara vermedik. Seviyeleri çok düşük durumdaydı ama inanmıştık. Sporcularımı da bu duruma inandırdım. Melisa haftada 5 gün antrenman yapıyor. Her antrenmanı inanılmaz derecede yoğun geçiyor."