Bedensel engelli sporcuların altın senesi; 2022

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) alınan bilgiye göre, milliler 2022 yılında uluslararası organizasyonlarda 117 altın, 108 gümüş ve 86 bronz madalya elde etti.İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde Angola'yı 4-1 yenen Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyon oldu.Daha önce iki kez Avrupa şampiyonluğu kupasını kazanan Ampute Milli Takımı, böylece ilk dünya şampiyonluğunu elde ederek tarihi bir başarıya imza attı.İspanya'nın Granada kentinde yapılan Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda tek kadınlar sınıf 7 finalinde Hollandalı Kelly Van Zon'u 3-1'le geçen Kübra Korkut, Türkiye adına bir ilki başardı.Kübra, Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası tarihinde altın madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu. Para Masa Tenisi Milli Takımı, organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalya olmak üzere 9 madalyayla tamamladı.Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 3 altın ve 3 gümüş madalya alan Türkiye, madalya sıralamasında ikinci basamakta yer aldı.Milli okçular, İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda da dörder altın, gümüş ve bronz olmak üzere 12 madalya kazandı.Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular ise Romanya'dan 13'ü altın toplam 17 madalyayla döndü.Portekiz'in ev sahipliği yaptığı Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda mili sporculardan Sümeyye Boyacı 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde altın madalyaya ulaşırken, Sevilay Öztürk iki gümüş, Koral Berkin Kutlu ise iki bronz madalya aldı.Para atıcılıkta da milli sporcu Aysel Özgan ile Ayşegül Pehlivanlar-Cevat Karagöl ikilisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na yüzme, masa tenisi, okçuluk ve atletizm branşlarında katılan TBESF, 4 branşta 26 altın, 19 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 57 madalya kazandı. TBESF, oyunlarda en fazla madalya kazanan paralimpik spor federasyonu oldu.TBESF Başkanı Muaz Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılda daha fazla insanın hayatına dokunmak istediklerini belirterek,dedi.Başarılı bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Ergezen," diye konuştu.Muaz Ergezen, Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: